പ്രാണന് പകുത്ത് നല്കിയിട്ടും മകനെ രക്ഷിക്കാനായില്ല, കരളുരുകി ഒരമ്മ
സ്വന്തം വൃക്ക നല്കി മകനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ട് ഒരമ്മ
Published : October 30, 2025 at 12:04 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മകനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടു വരാന് ഈ അമ്മ തന്നാല് കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു. ഒടുവില് തന്റെ വൃക്ക പോലും മുറിച്ച് നല്കാന് അവര് തയാറായി. എന്നാല് വിധി ഹിതം മറ്റൊന്നായിരുന്നു.
ചിന്തകയാല സോമക്ക-ജാമ്പയ്യ ദമ്പതികള്ക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പര്വത ഗിരിയിലുള്ള വടലകൊണ്ട ഗ്രാമവാസികളായിരുന്നു ഇവര്. രണ്ടാമത്തെ മകന് ചിന്തകയാല നാഗരാജു(33) ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭാര്യ സ്വപ്നയ്ക്കും മകള് അക്ഷര ശ്രീയ്ക്കുമൊപ്പം ഹൈദരാബാദിലായിരുന്നു താമസം. ഇദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് നാള് മുമ്പാണ് വൃക്ക രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. വൃക്ക മാറ്റി വച്ചാല് ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടാകില്ലെന്ന് ഡോക്ടര്മാര് അറിയിച്ചു.
മകന്റെ ജീവന് രക്ഷിക്കാന് താന് വൃക്ക നല്കാന് തയാറാണെന്ന് അമ്മ സോമക്ക അറിയിച്ചു. പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് ഹൈദരാബാദിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് വച്ച് അമ്മയുടെ വൃക്ക മകനിലേക്ക് തുന്നിച്ചേര്ത്തു. തിങ്കളാഴ്ച അമ്മയെയും മകനെയും ആശുപത്രിയില് നിന്ന് വിട്ടു. ഇരുവരും ഹൈദരാബാദിലെ വാടക വീട്ടിലേക്കാണ് പോയത്. ചൊവ്വാഴ്ച നാഗരാജുവിന് അസ്വസ്ഥതകള് അനുഭവപ്പെടുകയും ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകും വഴി മരിക്കുകയുമായിരുന്നു. പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടിട്ടും തന്റെ വൃക്ക തന്നെ നല്കിയിട്ടും മകനെ രക്ഷിക്കാനായില്ലല്ലോ എന്ന ഹൃദയവേദനയിലാണ് അമ്മ. ഗൃഹനാഥന്റെ മരണം ഒരു അമ്മയെയും മകളെയും അനാഥരാക്കുക കൂടി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.
കിഡ്നിയുടെ പ്രവര്ത്തനം അവതാളത്തിലാകാനുള്ള കാരണങ്ങള്
സാധാരണയായി വൃക്ക രോഗികള്ക്ക് അമിതമായ രക്തസമ്മര്ദ്ദം, പ്രമേഹം തുടങ്ങിയവ ഉള്ളതായി കാണാം. അടുത്തിടെയായി പലരിലും അജ്ഞാത കാരണങ്ങള് കൊണ്ടാണ് വൃക്ക രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവരില് പലര്ക്കും പ്രമേഹമോ രക്തസമ്മര്ദ്ദമോ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് 75 യുവ കിഡ്നി രോഗികളില് പഠനം നടത്തിയ ഒസ്മാനിയ സര്ക്കാര് ആശുപത്രിയിലെ മുതിര്ന്ന പ്രൊഫസര് ഡോ. മനീഷ സഹായിയും സംഘവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മുപ്പതിനും നാല്പ്പതിനുമിടയില് പ്രായമുള്ള രോഗികളിലാണ് ഇവര് പഠനം നടത്തിയത്. ഹൈദരാബാദിലും സമീപ ജില്ലകളില് നിന്നുള്ളവരുമാണ് ഇവര്.
ഈ രോഗികളെ ബയോപ്സിക്ക് വിധേയമാക്കുമ്പോള് ഇവര്ക്ക് ആന്തരിക വീക്കം ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരില് പലരും ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരും ഡ്രൈവര്മാരും മറ്റ് കൂലിപ്പണികള് ചെയ്യുന്നവരുമാണ്. ചില കര്ഷകരിലും പ്രശ്നങ്ങള് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചൂട് കാലാവസ്ഥ, അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം, അമിതമായി വേദനാസംഹാരികളുടെ ഉപയോഗം തുടങ്ങിയവയും തങ്ങള് പരിശോധിച്ചതായി ഡോ.മനീഷ സഹായി പറഞ്ഞു. ഈ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള പഠനം ആവശ്യമാണെന്നും ഡോക്ടര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
അവബോധം അത്യന്താപേക്ഷിതം
കിഡ്നിയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഏവരെയും ബോധവത്ക്കരിക്കണം. രക്തസമ്മര്ദ്ദവും പ്രമേഹവും ഇല്ലാത്തവര്ക്ക് പോലും കിഡ്നി രോഗമുണ്ടാകുന്നുവെന്നത് ഏറെ ആശങ്കാകരമാണ്. ഒഡിഷ, പുതുച്ചേരി, ആന്ധ്രയിലെ ഉദ്ദാനം മേഖലകളില് വൃക്കരോഗികളുടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിക്കുന്നു. പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇതേ സാഹചര്യമുണ്ട്. രോഗം മൂര്ച്ഛിക്കാതെ യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങളും കാട്ടുകയില്ല. രോഗമില്ലെങ്കിലും വര്ഷത്തിലൊരിക്കല് വൃക്കകള് പരിശോധിക്കുന്നത് രോഗം നേരത്തെ കണ്ടെത്താന് സഹായിക്കും.
ഇതിന് പുറമെ രക്തസമ്മര്ദ്ദവും പ്രമേഹവും നിയന്ത്രണത്തില് നിര്ത്തുക, പുകവലി,മദ്യം, മറ്റ് ലഹരി വസ്തുക്കള് തുടങ്ങിയവ ഒഴിവാക്കുക. ആവശ്യത്തിന് വ്യായാമം ചെയ്യുക. പോഷകസമ്പുഷ്ടമായ ആഹാരങ്ങള് കഴിക്കുക, ധാാരളം വെള്ളം കുടിക്കുക, വേദനസംഹാരികള് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, ഡോക്ടറുടെ നിര്ദ്ദേശമില്ലാതെ ഒരു മരുന്നുകളും ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും ഇവര് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു.