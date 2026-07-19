ETV Bharat / bharat

മരണപ്പെട്ടെന്ന് കരുതിയ മകൻ ജീവനോടെ; പാക് അതിർത്തിയിൽ 23 വർഷം അടിമവേല ചെയ്ത തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിയെ അമ്മയ്ക്ക് തിരികെ നൽകാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം

വർഷങ്ങളായി മകനെ കാണാതായതിനാൽ, കൊവിഡ് ബാധിച്ച് അവൻ മരിച്ചിരിക്കാമെന്ന് കരുതിയ അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ നാളുകളാണ്

RESCUE OF THE LOST SON FROM SLAVERY MOTHER REQUESTS TO RESCUE SON BONDED LABOURER MISSING 23 YEARS AGO
സുന്ദരി (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 19, 2026 at 5:52 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

എസ് ശ്രീനിവാസൻ

കുടുംബങ്ങളിൽ നേരിടുന്ന അതിക്രമങ്ങളും കൺമുന്നിൽ നടക്കുന്ന വഴക്കുകളും കാരണം, ആരോടും പറയാതെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചില കുട്ടികൾ വീട് വിട്ടിറങ്ങുന്ന ദാരുണമായ സംഭവങ്ങൾ ഇന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, 23 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വീടുവിട്ടിറങ്ങി, കൊവിഡ് കാലത്ത് മരണപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്ന് അമ്മ ഭയന്ന ഒരു മകൻ ജീവനോടെയുണ്ടെന്ന വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്നത്. പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള പഞ്ചാബിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ചങ്ങലയിട്ട നിലയിൽ അടിമവേലയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ മകനെ തിരികെ ലഭിക്കാൻ കോയമ്പത്തൂർ കളക്ടറുടെ സഹായം തേടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സുന്ദരി എന്ന വയോധിക.

ഒരു അമ്മയുടെ 23 വർഷത്തെ ആഗ്രഹം

​എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും പൊതുജന പരാതി പരിഹാര ക്യാമ്പുകളിൽ നിവേദനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ നിരവധി ആളുകൾ ജില്ലാ കലക്ടറേറ്റിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തും. ഈ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയും കോയമ്പത്തൂർ ജില്ലാ കലക്ടറേറ്റ് ജനക്കൂട്ടത്താൽ സജീവമായിരുന്നു. സാധാരണയായി വീട്ടുപട്ടയത്തിനോ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി ആളുകൾ എത്തുന്ന പരാതി പരിഹാര ക്യാമ്പിലേക്ക് കൈയിലൊരു പരാതിയുമായി വയോധികയായ സുന്ദരിയും എത്തി. ഇതേക്കുറിച്ച് ഇ ടിവി ഭാരത് പ്രതിനിധി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇടറിയ ശബ്ദത്തോടെ അവർ പറഞ്ഞു: ​"എനിക്ക് മറ്റൊന്നും വേണ്ട... എൻ്റെ മകനെ എനിക്ക് തിരികെ തന്നാൽ മാത്രം മതി."

RESCUE OF THE LOST SON FROM SLAVERY MOTHER REQUESTS TO RESCUE SON BONDED LABOURER MISSING 23 YEARS AGO
പ്രകാശിൻ്റെ അമ്മ സുന്ദരി (ETV Bharat)

​2003-ൽ വീട്ടിലുണ്ടായ ചെറിയൊരു തർക്കത്തെ തുടർന്നാണ് സുന്ദരിയുടെ മൂത്ത മകൻ പ്രകാശ് വീടുവിട്ടിറങ്ങുന്നത്. അന്ന് വെറും നാലാം ക്ലാസ് വരെ മാത്രം പഠിച്ചിരുന്ന പ്രകാശ് രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് കോയിൻ ഫോൺ വഴി വിളിച്ചതല്ലാതെ പിന്നീട് ഒരു വിവരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 20 വർഷത്തിലധികം കഴിഞ്ഞതിനാൽ മകൻ കൊവിഡ് മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് മരണപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്നാണ് അമ്മയും കുടുംബവും കരുതിയത്.

​എന്നാൽ, പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള പഞ്ചാബിലെ പാട്യാല ജില്ലയിലെ ലക്ഷ്കാനി എന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു ഡയറി ഫാമിൽ പ്രകാശ് 20 വർഷത്തോളം ക്രൂരമായ അടിമവേലയ്ക്ക് ഇരയാവുകയായിരുന്നു എന്ന സത്യം കുടുംബം അറിയുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്.

ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടന അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അവരുടെ സംരക്ഷണയിൽ അവൻ ജീവിക്കുകയാണ്. അവനെ തമിഴ്‌നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ചില രേഖകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കലക്‌ടർക്ക് ഒരു നിവേദനം നൽകാൻ വന്നത്," ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കാണാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വികാരഭരിതയായി അവർ പറഞ്ഞു.

RESCUE OF THE LOST SON FROM SLAVERY MOTHER REQUESTS TO RESCUE SON BONDED LABOURER MISSING 23 YEARS AGO
പ്രകാശിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ എൻ‌ജി‌ഒ (ETV Bharat)

അമ്മയുടെ കണ്ണുകളിൽ ദുഃഖം

ഹർജിയിൽ ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ, വൃദ്ധയായ സ്ത്രീയുടെ പേര് സുന്ദരിയാണെന്നും അവർ ഇളയ മകനോടൊപ്പം കോയമ്പത്തൂർ ജില്ലയിലെ നീലമ്പൂർ പ്രദേശത്താണ് താമസിക്കുന്നതെന്നും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ഈ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ഇടിവി ഭാരത് ടീം സേലം-കൊച്ചി ദേശീയപാതയോരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നീലമ്പൂരിലേക്ക് പോയി.

ഒരു വശത്ത് തിരക്കേറിയ ഒരു ഹൈവേ, മറുവശത്ത് പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ കൃഷിയിടങ്ങൾ. ഗ്രാമപാതകളിലൂടെ ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ, ആ പ്രദേശം അതിൻ്റെ ഗ്രാമീണ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തി. നിരവധി ടൈൽ പാകിയ മേൽക്കൂരയുള്ള വീടുകൾ നിരന്ന ചെറിയ തെരുവുകൾ. ഞങ്ങൾ അവിടെ സുന്ദരിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ, ആ പേരിൽ ആരും ആ പ്രദേശത്ത് താമസിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് പല നാട്ടുകാരും പറഞ്ഞു.

വൈകുന്നേരം വരെ തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും, ആർക്കും അവളെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരവുമില്ല. ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, അത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്‌തതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് ശേഷം, റോഡരികിൽ പശുക്കൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വൃദ്ധ സ്ത്രീയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. സൂക്ഷ്‌മമായി നോക്കിയപ്പോൾ അവർ സുന്ദരിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി, കലക്‌ടറുടെ ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ച അതേ സ്ത്രീ.

RESCUE OF THE LOST SON FROM SLAVERY MOTHER REQUESTS TO RESCUE SON BONDED LABOURER MISSING 23 YEARS AGO
അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച പ്രകാശ് (ETV Bharat)

ആശ്വാസത്തിൻ്റെ നെടുവീർപ്പോടെ, ഞങ്ങൾ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി പ്രകാശിനെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചു. മകനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ നിമിഷം അമ്മ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ, നഷ്‌ടപ്പെട്ട മകനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ വേദന കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

വീട് വിട്ടുപോയ മകൻ

"വിരുദുനഗർ ജില്ലയിലെ പൂമലൈപട്ടി ആനൈകുളം ഗ്രാമമാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വദേശം. എൻ്റെ ഭർത്താവ് രാമമൂർത്തി. ഞങ്ങൾക്ക് പ്രകാശ്, പ്രഭു എന്നീ രണ്ട് ആൺമക്കളുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചതിനുശേഷം, ഉപജീവനത്തിനായി ഞങ്ങൾ 30 വർഷം മുമ്പ് കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് താമസം മാറി. കണ്ണുനീർ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ അവർ പറഞ്ഞു,

എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ പ്രകാശ്, ഗൗണ്ടംപാളയം കോർപ്പറേഷൻ സ്‌കൂളിലും നാലാം ക്ലാസ് വരെ സായിബാബ കോളനിയിലെ ഒരു സർക്കാർ-എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളിലും പഠിച്ചു. അതിനുശേഷം അവൻ സ്‌കൂളിൽ പോയില്ല. 2003-ൽ, ഒരു ചെറിയ വഴക്കിനെ തുടർന്ന് പ്രകാശ് വീട് വിട്ടുപോയി. പിന്നീട് തിരിച്ചെത്തിയില്ല," അവർ ഇത് പറയുമ്പോൾ, വൃദ്ധയായ സ്ത്രീയുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് കണ്ണുനീർ ഒഴുകി.

"ഞങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും തിരഞ്ഞു, പക്ഷേ അവനെ കണ്ടെത്താനായില്ല. രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം, അവൻ ചെന്നൈയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന്, ഞങ്ങൾ നാണയം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പബ്ലിക് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചു അവനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിനുശേഷം, പ്രകാശ് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് അവനെ കണ്ടെത്താനും കഴിഞ്ഞില്ല. അവൻ എവിടെ പോയി എന്നോ അവന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നോ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഒരു അടിമ തൊഴിലാളിയായി അവൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു

"20 വർഷത്തിലേറെയായി എൻ്റെ മകൻ ഞങ്ങളെ വിട്ട് പോയിട്ട്. എൻ്റെ മകൻ കൊവിഡ്19 സമയത്ത് മരിച്ചിരിക്കാം എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതി. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവൻ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാതിരുന്നത്," വൃദ്ധയായ സുന്ദരി വൈകാരികമായി പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, പ്രകാശ് ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് പോയി ഏകദേശം 23 വർഷമായി അടിമ തൊഴിലാളിയായി പീഡനം സഹിച്ചതായി ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്, 23 വർഷത്തിനുശേഷം, പ്രകാശ് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് സുന്ദരിക്ക് വാർത്ത ലഭിച്ചത്. തൻ്റെ മകൻ മരിച്ചുവെന്ന ധാരണയിൽ ഇത്രയും കാലം ദുഃഖിച്ച സുന്ദരി, ആ വാർത്ത കേട്ട് അമ്പരന്നു.

പഞ്ചാബിലെ ഒരു സന്നദ്ധപ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹത്തിന് അഭയം നൽകിയതായും അവർക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. നാല് വർഷം മുമ്പ്, പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു അടിമപ്പണിക്കാരനായി അദ്ദേഹത്തെ തടവിലാക്കിയിരുന്നുവെന്നും, അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ഭയന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടിയവർ ശരിയായ ഭക്ഷണം നൽകാതെയും കൈകാലുകൾ ചങ്ങലയ്ക്കിടുകയും ചെയ്‌തുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഒരിക്കലും സങ്കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല

തൻ്റെ മകന് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് സുന്ദരി സ്വപ്‌നത്തിൽ പോലും കരുതിയിരുന്നില്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, "സിനിമകളിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം രംഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. എൻ്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഇത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ യഥാർഥത്തിൽ നിലവിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വേദനാജനകമാണ്. വിവരം ലഭിച്ചയുടനെ, എൻ്റെ മകനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾ പഞ്ചാബിലേക്ക് പോയി.

എന്നാലും, ശരിയായ രേഖകൾ ഇല്ലാതെ അവനെ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുനല്‍കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് എൻ‌ജി‌ഒയിലെ വോളണ്ടിയർമാർ പറഞ്ഞു. അവനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ അവിടെ പോയെങ്കിലും, ഞങ്ങൾ വെറുംകൈയോടെ മടങ്ങേണ്ടിവന്നു.

എൻ്റെ മകനെ എനിക്കറിയാം. ഒരു അമ്മയ്ക്ക് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതിരിക്കുമോ? അവനെ വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. എൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എൻ്റെ മകനെ ഞാൻ ഉടൻ രക്ഷിക്കും," അമ്മ പറഞ്ഞു, അവളുടെ കണ്ണുകൾ കണ്ണീരോടെ നിറഞ്ഞു.

പഞ്ചാബിലേക്കുള്ള ഒരു നിഷ്‌ഫലമായ യാത്ര

"എൻ്റെ സഹോദരനെ കാണാതായപ്പോൾ, അവൻ്റെ പക്കൽ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൻ്റെ പേര് റേഷൻ കാർഡിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത്‌മൂലം അവനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്"- സുന്ദരി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ ചെറിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ അവരുടെ ഇളയ മകൻ പ്രഭു പറഞ്ഞു.

RESCUE OF THE LOST SON FROM SLAVERY MOTHER REQUESTS TO RESCUE SON BONDED LABOURER MISSING 23 YEARS AGO
ഇളയ മകൻ പ്രഭു അമ്മ സുന്ദരിയോടൊപ്പം (ETV Bharat)

അവൻ്റെ സ്കൂൾ രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ജില്ലാ കലക്‌ടറോട് അപേക്ഷിച്ചു. പഞ്ചാബിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലയിലെ കലക്‌ടർ തൻ്റെ കൗണ്ടർ ഓഫീസറെ ബന്ധപ്പെട്ടു. ഉടൻ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി.

എൻ്റെ സഹോദരനെ നേരിട്ട് കാണാൻ ഞാൻ അടുത്തിടെ പഞ്ചാബിലേക്ക് പോയപ്പോൾ, അവൻ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അമ്മയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. അവനെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകാൻ അവൻ എന്നോട് അപേക്ഷിച്ചു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ആവശ്യമായ രേഖകൾ നഷ്‌ടപ്പെട്ടതിനാൽ, അവർ അവനെ വിട്ടയക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു.

ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ക്രൂരത

"തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിയായ ഒരാൾ പഞ്ചാബിലെ പട്യാല ജില്ലയിലെ ലഷ്‌ഖാനിയിലുള്ള 'അപ്‌ന ഫാർസ് സേവാ സൊസൈറ്റി' ഷെൽട്ടറിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തിരുപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള മുത്തയ്യ എന്ന റിപ്പോർട്ടർക്ക് വിവരം ലഭിച്ചു. വിവരങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ സഹായിച്ച അയൽവാസിയായ മഞ്ജുള പറഞ്ഞു,

"തുടർന്ന്, ജൂലൈ 1 ന്, സുന്ദരിയുടെ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന ഇളയ മകൻ പ്രഭു എൻ്റെ ഭർത്താവ് സുന്ദരലിംഗത്തോടൊപ്പം ചണ്ഡീഗഡിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്‌തു. അവിടെ നിന്ന് അവർ പഞ്ചാബിലെ പട്യാല ജില്ലയിലെ ലഷ്‌ഖാനിയിലുള്ള 'അപ്‌ന ഫാർസ് സേവാ സൊസൈറ്റി' ഷെൽട്ടറിൽ എത്തി.

"പ്രകാശിനെ 2022 ൽ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചതായും കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി അത്തരം അടിമത്തത്തിൽ പാർപ്പിച്ചതായും അവർ അവിടെ വെച്ചാണ് അറിഞ്ഞത്. ഒരു ഡയറി ഫാം നടത്തുന്ന ഒരു കർഷകൻ്റെ വീട്ടിൽ കന്നുകാലികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ജോലികളും അദ്ദേഹം ചെയ്‌തിരുന്നതായും അവർ കണ്ടെത്തി."

കൂടാതെ, ഒരു ബോണ്ടഡ് ലേബറായി അദ്ദേഹത്തെ തടവിലാക്കിയ സ്ഥലത്ത് പ്രകാശിന് ഒരു ഇരുമ്പ് കട്ടിലും പുതപ്പും മാത്രമാണ് നൽകിയത്. കട്ടിലിനു മെത്തയോ ബെഡ്ഷീറ്റോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എല്ലാ രാത്രിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുറി പുറത്തു നിന്ന് പൂട്ടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. 15 വർഷത്തിലേറെയായി വേതനമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്‌തിട്ടും, ശരിയായ ഭക്ഷണവും മതിയായ വസ്ത്രവും അദ്ദേഹത്തിന് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകളും കാലുകളും ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരവും സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി.

RESCUE OF THE LOST SON FROM SLAVERY MOTHER REQUESTS TO RESCUE SON BONDED LABOURER MISSING 23 YEARS AGO
അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച ആളിനൊപ്പം പ്രകാശ് (ETV Bharat)

മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് പ്രകാശിനെ സംഘടന രക്ഷപ്പെടുത്തി ഒരു ഷെൽട്ടറിൽ പാർപ്പിച്ച ശേഷം, മാസങ്ങളോളം അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നീണ്ട ശ്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം കുറച്ച് വാക്കുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയത്.

"വിരുദുനഗർ ജില്ലയിലെ തൻ്റെ ജന്മസ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. അവിടെ നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങളിൽ അത്തരം വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് ഒരു സൂചനയും ലഭിച്ചില്ല. തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. സുന്ദരി കോയമ്പത്തൂരിലാണ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. അവരെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിലൂടെ കാണാതായ വ്യക്തി പ്രകാശാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പിന്നീട് വീഡിയോ കോൾ വഴി ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ പരിശോധിച്ചു," ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

രക്ഷാപ്രവർത്തനം വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള നടപടി

"സുന്ദരിയുടെ ഹർജി സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പട്യാല ജില്ലാ കലക്‌ടറുമായി സംസാരിച്ചു. വിരുദുനഗർ ജില്ലയിലെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്, കൂടാതെ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾക്കായി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മകനെ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പഞ്ചാബിലേക്ക് പോകും"കോയമ്പത്തൂർ ജില്ലാ കലക്‌ടർ പവൻ കുമാർ ഗിരിയപ്പനവർ പറഞ്ഞു,

അധികാരികൾ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രത്യേക രേഖകൾ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ, നിലവിലുള്ള രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പരിശോധിക്കുന്നതിനും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് ഉചിതമായ ശുപാർശ കത്ത് നൽകുന്നതിനും ഞങ്ങൾ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ, മകനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടൊപ്പം സുന്ദരിയെ പഞ്ചാബിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾ സൗകര്യം ക്രമീകരിക്കും." അദ്ദേഹം കൂട്ടിചേർത്തു

Also Read:വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധ വയ്ക്കൂ... ഊര്‍ജ പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യാം

TAGGED:

RESCUE OF THE LOST SON FROM SLAVERY
MOTHER REQUESTS TO RESCUE SON
BONDED LABOURER
MISSING 23 YEARS AGO
MOTHER BRING BACK HER SON

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.