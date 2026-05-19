പ്രണയബന്ധത്തിൽ മകൾ തടസം; ആറുവയസുകാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തി അമ്മ, ആസൂത്രിത കൊലപാതകമെന്ന് പൊലീസ്
സംഭവത്തിൽ കുട്ടിയുടെ അമ്മയായ രേഖ എന്ന സ്ത്രീയെയും ആൺസുഹൃത്തിനെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൊലപാതകത്തിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷിച്ച് വരികയാണ്.
Published : May 19, 2026 at 12:59 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കാമുകനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് തടസമാണെന്ന് കരുതി ആറുവയസുള്ള സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തി അമ്മ. ഹൈദരാബാദിലെ ആൽവാളിൽ നിന്നാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്ത പുറത്ത് വരുന്നത്. തന്വിക എന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ കുട്ടിയുടെ അമ്മയായ രേഖ എന്ന സ്ത്രീയെയും കാമുകനെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൊലപാതകത്തിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷിച്ച് വരികയാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശനിയാഴ്ചയാണ് (16) കൊലപാതകം നടന്നത്. കുട്ടിയെ ആരും കാണാതെ ടെറസിന് മുകളിൽ എത്തിച്ച് വാട്ടാർടാങ്കിനുള്ളിൽ ആക്കിയതിന് ശേഷം, വെള്ളം നിറച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു പ്രതിയെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. തുടർന്ന് കുട്ടിയെ കാണാതായെന്ന് കുടുംബക്കാരെയും അയൽക്കാരെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും ശ്രമം നടത്തി. എന്നാൽ ഞായറാഴ്ച (മെയ് 17) ടെറസിൽ എത്തിയ പ്രതിയുടെ സഹോദരി വാട്ടർടാങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കാണുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വിവരം പൊലീസിൽ അറിയിച്ചതോടെയാണ് കൊലപാതക വിവരം പുറത്തുവരുന്നത്.
പിന്നീട് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കുട്ടിയുടെ അമ്മതന്നെയാണ് പ്രതിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. കൊലപാതകത്തിന് തൊട്ട് മുൻപ് കുട്ടിയെ ടെറസിലേയ്ക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ശേഖരിച്ചു. കൊലപാതകം മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തതായിരുന്നു എന്ന് മൊഴിയെടുപ്പിൽ പ്രതി സമ്മതിച്ചതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
സംഭവം ഇങ്ങനെ
ഓൾഡ് ആൽവാളിലെ അംബേദ്കർ നഗറിൽ താമസിക്കുന്ന രേഖ 2020 ൽ രാജു എന്നയാളെ വിവാഹം കഴിച്ചു. എന്നാൽ വിവാഹത്തിന് മുൻപ് രേഖ ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് ദമ്പതികൾക്കുള്ളിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മകൾ തന്വികയുടെ ജനനത്തെത്തുടർന്ന് കുട്ടിയെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങൾ പതിവാകുകയും തുടർന്ന് ദമ്പതികൾ പിരിഞ്ഞ് താമസിക്കാനും തുടങ്ങി.
ഇതിനിടയിൽ രേഖ യാദഗിരി അംബേദ്കർ നഗറിലെ തൻ്റെ വീട് വിറ്റ് കുടംബത്തെ ഓൾഡ് ആൽവാളേയ്ക്ക് മാറ്റി. ഇവിടെയെത്തിയതിന് ശേഷം പ്രദേശത്ത് പലചരക്ക് കട നടത്തുന്ന 21 കാരനായ സായിയുമായി പ്രണയത്തിലാകുകയായിരുന്നു. രേഖ പിന്നീട് സായിയെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ രേഖയ്ക്ക് കുട്ടിയുള്ളത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സായി വിവാഹത്തിന് വിസമ്മതിക്കുകയും ക്രമേണ ഇരുവരും ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. മകൾ തടസമാകുമെന്ന് കരുതുകയും കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു എന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
Also Read: ഷണ്ടിങ്ങിനിടെ ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി; മൂന്ന് കോച്ചുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ,ആളപായമില്ല