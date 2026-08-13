ഓൺലൈൻ ടാക്സികളിലെ മുൻകൂർ ടിപ്പിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ
അഡ്വാൻസ് ടിപ്പ്, ചൂസ് ആൻ ആഡ്-ഓൺ, ടിപ്പ് നൽകിയാൽ ഡ്രൈവർമാർ റൈഡ് വേഗത്തിൽ സ്വീകരിച്ചേക്കാം തുടങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ആപ്പുകളിൽ നൽകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നടപടി
By PTI
Published : August 13, 2026 at 11:26 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഓൺലൈൻ ടാക്സി, റൈഡ് അഗ്രിഗേറ്റർ ആപ്പുകൾ വഴി വാഹനം ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മുൻകൂറായി ടിപ്പ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സന്ദേശങ്ങളും ഓപ്ഷനുകളും അടിയന്തരമായി നീക്കം ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത മന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ചു. യാത്ര പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപ് ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ അഗ്രിഗേറ്റർ ഗൈഡ്ലൈൻസ് 2025ൻ്റെ ലംഘനമാണെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഓല, ഊബർ, റാപ്പിഡോ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ കമ്പനികൾക്ക് ഈ നിർദേശം ബാധകമാണ്.
ഉപഭോക്താക്കളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾക്ക് വിലക്ക്
അഡ്വാൻസ് ടിപ്പ്, ചൂസ് ആൻ ആഡ്-ഓൺ, ടിപ്പ് നൽകിയാൽ ഡ്രൈവർമാർ റൈഡ് വേഗത്തിൽ സ്വീകരിച്ചേക്കാം തുടങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ആപ്പുകളിൽ നൽകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നടപടി. അധിക തുക നൽകിയാൽ മാത്രമേ വേഗത്തിൽ വാഹനം ലഭ്യമാകൂ എന്ന രീതിയിലുള്ള ധാരണ ഉപഭോക്താക്കളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ വാഹനം ലഭിക്കാൻ 50 മുതൽ 100 രൂപ വരെ മുൻകൂറായി ടിപ്പ് നൽകാൻ യാത്രക്കാർ നിർബന്ധിതരാകുന്ന സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. അടിസ്ഥാന സേവനം ലഭിക്കാൻ പോലും അധിക തുക നൽകേണ്ടി വരുന്നത് യാത്രക്കാരിൽ വലിയ അതൃപ്തിക്ക് കാരണമായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഓഗസ്റ്റ് 11ന് മന്ത്രാലയം കർശന നിർദേശം പുറത്തിറക്കിയത്.
ഗൈഡ്ലൈൻ വകുപ്പ് 14.15 പാലിച്ച് ആപ്പുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തണം
മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ അഗ്രിഗേറ്റർ ഗൈഡ്ലൈൻസ് 2025ലെ വകുപ്പ് 14.15 അനുസരിച്ച് യാത്രക്കാർക്ക് ഡ്രൈവർമാർക്ക് സ്വമേധയാ ടിപ്പ് നൽകാനുള്ള സൗകര്യം ആപ്പുകളിൽ നൽകാം. എന്നാൽ ഈ സൗകര്യം യാത്ര പൂർണമായും അവസാനിച്ച ശേഷം മാത്രമേ സ്ക്രീനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പാടുള്ളൂ. ബുക്കിങ് സമയത്തോ യാത്ര നടക്കുമ്പോഴോ ഇത് കാണിക്കാൻ പാടില്ല. കൂടാതെ, യാത്രക്കാർ നൽകുന്ന ടിപ്പ് തുകയിൽ നിന്ന് കമ്പനികൾ യാതൊരുവിധ കമ്മിഷനും ഈടാക്കാതെ മുഴുവൻ തുകയും ഡ്രൈവർക്ക് കൈമാറണമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടിപ്പ് എന്നത് യാത്രക്കാരുടെ താത്പര്യപ്രകാരം നൽകേണ്ടതാണെന്നും, അത് സേവനം ലഭിക്കാനുള്ള ഉപാധിയാക്കി മാറ്റാൻ പാടില്ലെന്നും സർക്കാർ ഓർമിപ്പിച്ചു.
നിയമലംഘനത്തിനെതിരെ കർശന നടപടി
ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം 2019 അനുസരിച്ച് ഉപഭോക്താക്കളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ യാതൊരു രീതിയും അനുവദിക്കില്ല. നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ ആപ്പുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർഫേസുകൾ താമസംവിനാ തിരുത്താൻ എല്ലാ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ അഗ്രിഗേറ്ററുകൾക്കും മന്ത്രാലയം കർശന നിർദേശം നൽകി.
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തങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും അടിയന്തരമായി പരിശോധിച്ച് നിയമം പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. യാത്രക്കാരെ അനാവശ്യ സാമ്പത്തിക ഭാരത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയും വാഹനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അധിക തുക നൽകണമെന്ന് ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അഗ്രിഗേറ്റർ കമ്പനികളുടെ രീതി അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നിർണായക നീക്കം. ഡ്രൈവർമാർക്ക് അർഹമായ പ്രോത്സാഹനം ലഭിക്കണമെങ്കിലും, അത് യാത്ര പൂർത്തിയായ ശേഷം ഉപഭോക്താവിൻ്റെ പൂർണ സമ്മതത്തോടെ മാത്രം ആയിരിക്കണം എന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.
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