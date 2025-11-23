ധീരന് അവസാന സല്യൂട്ട്; നമൻഷ് സ്യാലിന്റെ മൃതദേഹം ജന്മനാട്ടിലെത്തി, വീരമൃത്യു വരിച്ച വിങ് കമാൻഡർക്ക് കാംഗ്രയിൽ നിത്യനിദ്ര
പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ ഐഎഎഫ് വിമാനത്തിലാണ് മൃതദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ആദരസൂചകമായി എമിറേറ്റ് പ്രതിരോധ സേന ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നൽകി.
Published : November 23, 2025 at 3:47 PM IST
കോയമ്പത്തൂർ: ദുബായ് എയർ ഷോയ്ക്കിടെ വീരമൃത്യു വരിച്ച വിങ് കമാൻഡർ നമൻഷ് സ്യാലിൻ്റെ മൃതദേഹം കോയമ്പത്തൂരിലെ സുലൂർ എയർ ബേസിൽ എത്തിച്ചു. പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ ഐഎഎഫ് വിമാനത്തിലാണ് മൃതദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധീരതയ്ക്കും സേവനത്തിനും ആദരസൂചകമായി എമിറേറ്റ് പ്രതിരോധ സേന ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നൽകി.
കോയമ്പത്തൂർ ജില്ലാ കലക്ടർ പവൻ കുമാർ കിയപ്പൻ, ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് കാർത്തികേയൻ, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ദീപക് മിത്തൽ, കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ സതീഷ് ശിവൻ എന്നിവർ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. സംസ്കാരം ഇന്ന് വൈകിട്ട് ജന്മനാടായ കാംഗ്രയിൽ നടക്കും.
ദുബായ് എയർ ഷോ 2025 ൽ ഇന്ത്യയുടെ തേജസ് യുദ്ധ വിമാനം തകർന്നുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിലാണ് നമൻഷ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കാംഗ്ര ജില്ലയിലെ നഗ്രോട്ട ബാഗ്വാൻ സ്വദേശിയാണ് നമൻഷ്. ഭാര്യ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ്. ഇവർക്ക് ആറ് വയസുള്ള ഒരു മകളുണ്ട്. സഹോദരി ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഹാമിർപൂരിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. നമൻഷ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഹൈദരാബാദിൽ താമസിച്ച് വരികയായിരുന്നു.
നമൻഷിൻ്റെ മരണ വാർത്ത ഞെട്ടലോടെയാണ് ജന്മനാട് സ്വീകരിച്ചത്. ഗ്രാമവാസികൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ഈ വാർത്ത ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതിനും അപ്പുറമായിരുന്നു. ബന്ധുക്കളേയും അയൽക്കാരേയും മാത്രമല്ല നാട്ടുകാരേയും ഒരു പോലെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയ വാർത്ത കൂടിയായിരുന്നു ഇത്.
Ambassador Deepak Mittal and CG Satish Sivan paid their respects to Late Wing Commander Namansh Syal.— India in UAE (@IndembAbuDhabi) November 22, 2025
A special IAF aircraft transported his mortal remains back to India.
The Emirati Defence Forces honoured the Indian braveheart with a ceremonial guard of honour. pic.twitter.com/iOz6msG8Zt
"ഈ അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് മുതൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ദുഃഖിതരാണ്. ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനും ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കാനും ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. കുടുംബം ഇവിടെയില്ല, പക്ഷേ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അവൻ ഒരു മിടുക്കനായ കുട്ടിയായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കുന്നു" ഗ്രാമവാസിയായ മെഹർ ചന്ദ് പറഞ്ഞു.
'ഇത്രയും ധൈര്യം നിറഞ്ഞ ഒരാൾ ഇനി നമ്മോടൊപ്പമില്ലെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഗ്രാമം മുഴുവൻ ദുഃഖത്തിലാണ്' മറ്റൊരു പ്രദേശവാസി മദൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്. അപകടത്തിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ ഒരു അന്വേഷണ കോടതി രൂപീകരിക്കുമെന്ന് ഐഎഎഫ് അറിയിച്ചു.
ദുബായ് എയർ ഷോയിൽ സംഭവിച്ചത്?
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യോമയാന പ്രദർശനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ദുബായ് എയർ ഷോ. നൂറ്റിയൻപതിലധികം രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ബഹിരാകാശ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വ്യോമയാന പ്രദർശനമാണിത്. നവംബർ 17 നാണ് പരിപാടി ആരംഭിച്ചത്. പരിപാടിയുടെ അവസാന ദിവസമാണ് അപകടം നടക്കുന്നത്. 2024 മാർച്ചിൽ ജയ്സാൽമീറിന് സമീപം പരിശീലന പറക്കലിനിടെ മറ്റൊരു തേജസ് യുദ്ധവിമാനം തകർന്ന് വീണിരുന്നു.
