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സഖ്യം തകർന്ന് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നാടകീയ നീക്കം; വൈക്കോയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകി പ്രമുഖ എംഡിഎംകെ നേതാക്കൾ ഡിഎംകെയിൽ ചേർന്നു

ചെന്നൈയിലെ ഡിഎംകെ ആസ്ഥാനമായ അണ്ണാ അറിവാലയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പാർട്ടി അധ്യക്ഷനും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എം കെ സ്റ്റാലിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് നേതാക്കൾ അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്

Dravida Munnetra Kazhagam MDMK TAMILNAD POLITICS NEW POLITICAL AGENDA
MDMK Party General Secretary Vaiko (ETV Bharat)
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By PTI

Published : June 28, 2026 at 4:27 PM IST

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ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വൈക്കോയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മരുമലർച്ചി ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകത്തിന് (എംഡിഎംകെ) കനത്ത പ്രഹരം. ഡിഎംകെയുമായുള്ള എട്ടുവർഷത്തെ സഖ്യം എംഡിഎംകെ ഔദ്യോഗികമായി അവസാനിപ്പിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, പാർട്ടിയിലെ സംസ്ഥാന നേതാക്കളും ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരും ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റിഅൻപതോളം പ്രമുഖ ഭാരവാഹികൾ കൂട്ടത്തോടെ ഡിഎംകെയിൽ ചേർന്നു.

ചെന്നൈയിലെ ഡിഎംകെ ആസ്ഥാനമായ അണ്ണാ അറിവാലയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പാർട്ടി അധ്യക്ഷനും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എം കെ സ്റ്റാലിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് നേതാക്കൾ അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്. തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ഉണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങളാണ് സഖ്യം തകരുന്നതിലേക്കും കൂട്ടപ്പലായനത്തിലേക്കും നയിച്ചത്.

ശിവഗംഗ, തിരുവള്ളൂർ, വിരുതുനഗർ, തിരുപ്പൂർ തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലെ എംഡിഎംകെയുടെ ശക്തരായ നേതാക്കളാണ് പാർട്ടി വിട്ടത്. ഇത് ഈ മേഖലകളിൽ എംഡിഎംകെയ്ക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കും. എംഡിഎംകെ ഉന്നതാധികാര സമിതി അംഗങ്ങളും ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരുമായ പുലവർ എസ്. സെവന്തിയപ്പൻ (ശിവഗംഗ), ടി.ആർ.ആർ. ചെങ്കുട്ടുവൻ (തിരുവള്ളൂർ), പ്രചാരണ സെക്രട്ടറി തിരുപ്പരൻകുണ്ട്രം അഴകുസുന്ദരം, ആർ.എം.എസ്. ശേഖർ (വിരുതുനഗർ) എന്നിവരാണ് ഡിഎംകെയിൽ ചേർന്ന പ്രമുഖർ.

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മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കൊപ്പം തമിഴ്‌നാട് ഡോ. അംബേദ്കർ ലോ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ 40 ഓളം നിയമ വിദ്യാർഥികളും ഡിഎംകെയിൽ ചേർന്നു. എംഡിഎംകെയുടെ വിദ്യാർഥി-യുവജന വിഭാഗങ്ങളെ പൂർണമായും ഡിഎംകെയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ആസൂത്രിത നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ചേർന്ന എംഡിഎംകെ ജനറൽ കൗൺസിൽ യോഗത്തിലാണ് ഡിഎംകെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സെക്യുലർ പ്രോഗ്രസീവ് അലയൻസിൽ (മതേതര പുരോഗമന സഖ്യം) നിന്ന് പിന്മാറാൻ തീരുമാനിച്ചത്. തുടർന്ന് പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തിൽ ഡിഎംകെയ്ക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് എംഡിഎംകെ ഉന്നയിച്ചത്.

​2026 മേയ് 4ന് തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ, ജനവിധിക്ക് വിരുദ്ധമായി ചില അണിയറ രാഷ്ട്രീയ ഇടപാടുകൾ നടന്നതായി വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടെന്ന് യോഗത്തിൽ പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തിൽ എംഡിഎംകെ ആരോപിച്ചു. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ അണ്ണാ ഡിഎംകെ (AIADMK) ഗവൺമെൻ്റ് രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി ചില രഹസ്യ ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു.

ഡിഎംകെയുടെ പേര് നേരിട്ട് പരാമർശിക്കാതെയായിരുന്നു ഈ ആരോപണം. തുടർന്നാണ് സഖ്യം വിടാൻ ജനറൽ കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ചത്. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നു. എട്ട് വർഷത്തിലേറെയായി ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എംഡിഎംകെ. എന്നാൽ സഖ്യം വിട്ടതിന് പിന്നാലെ പാർട്ടിയിലെ ഭൂരിഭാഗം ജനകീയ നേതാക്കളും ഡിഎംകെ പാളയത്തിലേക്ക് ചേക്കേറിയത് വൈക്കോയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

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TAGGED:

DRAVIDA MUNNETRA KAZHAGAM
MDMK
TAMILNAD POLITICS
NEW POLITICAL AGENDA
150 PARTY WORKERS LEFT MDMK

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