ആഗോള വ്യോമയാന ഉച്ചകോടി 'റൂട്ട്സ് ഏഷ്യ 2027' മാർച്ചിൽ ഡൽഹിയിൽ; 55 ലധികം രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും
2027 മാർച്ച് 16 മുതൽ 18 വരെ ഡൽഹിയിലെ ഭാരത് മണ്ഡപം കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററിലാണ് 'റൂട്ട്സ് ഏഷ്യ 2027' ഉച്ചകോടി നടക്കുക.
By PTI
Published : September 29, 2026 at 5:14 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് മാർച്ച് മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന 'റൂട്ട്സ് ഏഷ്യ 2027' ഏവിയേഷൻ ഉച്ചകോടിയിൽ 115 ലധികം പ്രമുഖ വിമാനക്കമ്പനികളും 55 ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രി രാം മോഹൻ നായിഡു. ഏഷ്യ-പസഫിക് മേഖലയിലെ വ്യോമയാന കണക്റ്റിവിറ്റിയുടെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന ആഗോള ഉച്ചകോടിയാണ് 'റൂട്ട്സ് ഏഷ്യ 2027'.
2027 മാർച്ച് 16 മുതൽ 18 വരെ ഡൽഹിയിലെ ഭാരത് മണ്ഡപം കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററിലാണ് 'റൂട്ട്സ് ഏഷ്യ 2027' ഉച്ചകോടി നടക്കുക. സമ്മേളനത്തിൽ ഭാവിയിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന വിമാനക്കമ്പനികൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ, വിവിധ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലെ തുടങ്ങി വ്യോമയാന മേഖലയിലെ വിവിധ പ്രമുഖരും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അധികാരമുള്ളവരുമായ വ്യക്തികൾ ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുക്കും. 'റൂട്ട്സ് ഏഷ്യ 2027'-ൻ്റെ മുന്നോടിയായുള്ള ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവെ, ലോകം പരസ്പ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതൊരു സുപ്രധാന ആഗോള വ്യോമയാന പരിപാടിയാണെന്ന് ഏവിയേഷൻ മന്ത്രി രാം മോഹൻ നായിഡു പറഞ്ഞു.
'ഇന്ത്യ ആഭ്യന്തര വ്യോമയാന വിപണിയിൽ ലോകത്ത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ആഗോളതലത്തിലും മൂന്നാമത്തെ വലിയ വ്യോമയാന വിപണിയായി മാറാനാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതിന് മികച്ച കണക്റ്റിവിറ്റി അനിവാര്യമാണ്', രാം മോഹൻ നായിഡു വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയുടെ പ്രാദേശികവും അന്താരാഷ്ട്രവുമായ കണക്റ്റിവിറ്റിക്ക് ഈ പരിപാടി വലിയ പ്രചോദനമാകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.
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'റൂട്ട്സ് ഏഷ്യ 2027'ൽ 115 ലധികം പ്രമുഖ വിമാനക്കമ്പനികളും 55 ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും ഒത്തുചേരുമെന്നും 2,500 ലധികം നേരിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഇവ കേവലം പരിപാടികളല്ല മറിച്ച് വലിയ സന്ദേശങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ വ്യോമയാന വിപണിയായി മാറാൻ മാത്രമല്ല ഏഷ്യയിലെയും അതിനപ്പുറമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെയും വ്യോമയാന മേഖലയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പങ്കാളിയാകാനും ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്നും നായിഡു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ വ്യോമയാന വിപണിയായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റാനുള്ള ദൗത്യത്തിലാണ് സർക്കാർ. ഇതിനായി 2047 ഓടെ വിമാനയാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം നിലവിലെ 24 കോടിയിൽ നിന്ന് 130 കോടിയായി വർധിപ്പിക്കും. പ്രവർത്തനക്ഷമമായ വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ എണ്ണം 165 ൽ നിന്ന് 400 ആയി ഉയർത്താനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു എന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ആയതിനാൽ 'റൂട്ട്സ് ഏഷ്യ 2027' ശരിയായ സമയത്തും ശരിയായ സ്ഥലത്തുമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും മികച്ച അവസരങ്ങൾ കൂടി ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ശേഷി, വിമാനക്കമ്പനികൾ, റൂട്ടുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യതകളും ഇവിടെയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വ്യോമയാന മേഖലയിലെ വിവിധ പങ്കാളികൾക്ക് ഒത്തുചേരാനും മികച്ച പ്രവർത്തനരീതികൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും നെറ്റ് വർക്ക് വികസനത്തിനായുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കാനും ഈ പരിപാടി വേദിയൊരുക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി രാം മോഹൻ നായിഡു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
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