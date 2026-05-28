തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ചുമതലകളിൽനിന്ന് രാജിവച്ച് കകോലി ഘോഷ് ദസ്തിദാർ; രാജിക്കത്തിൽ രൂക്ഷ വിമർശനം
ആർ ജി കർ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ വനിതാ ഡോക്ടറുടെ മരണവും തുടർന്നുണ്ടായ ആരോപണങ്ങളും സമൂഹത്തെയാകെ വേദനിപ്പിച്ചെന്നും തന്നെ വ്യക്തിപരമായി ബാധിച്ചുവെന്നും രാജിക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു.
By ANI
Published : May 28, 2026 at 9:24 AM IST
കൊൽക്കത്ത: തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (ടിഎംസി) എംപി കകോലി ഘോഷ് ദസ്തിദാർ ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജിവച്ചു. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ സ്ത്രീവിരുദ്ധതയും മനഃസാക്ഷിയെ അലട്ടുന്ന വിഷയങ്ങളും ആരോപിച്ചാണ് കകോലി ഘോഷ് ദസ്തിദാർ രാജിവച്ചത്. ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ മഹിളാ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനവും പാർട്ടിയിലെ മറ്റ് എല്ലാ സംഘടനാ സ്ഥാനങ്ങളും കമ്മിറ്റികളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും രാജിവയ്ക്കുന്നതായി രാജിക്കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ആർ ജി കർ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ വനിതാ ഡോക്ടറുടെ മരണവും അതിനുപിന്നിലെ തെളിവുനശിപ്പിക്കൽ ആരോപണങ്ങളും സമൂഹത്തെയാകെ വേദനിപ്പിച്ചെന്നും തന്നെ വ്യക്തിപരമായി തളർത്തിയെന്നും അവർ കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു. തൻ്റെ കാലത്ത്, മറ്റൊരു വിദ്യാസമ്പന്നനായ എംപിയുടെ വനിതാ എംപിമാരോടുള്ള സ്ത്രീവിരുദ്ധ പെരുമാറ്റം തടയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും കത്തിൽ ആരോപിച്ചു.
കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷത്തിനും ദീർഘമായ ആലോചനക്കും ശേഷം താൻ സ്ഥാനമൊഴിയുകയാണെന്ന് തൃണമൂൽ അധ്യക്ഷ സുബ്രത ബക്ഷിക്ക് അയച്ച രാജിക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു. "എൻ്റെ നീണ്ട രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലുടനീളം എനിക്ക് നൽകിയ ബഹുമാനത്തിനും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്കും ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരത്തിനും അഖിലേന്ത്യാ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനോട് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി നന്ദിയറിയിക്കുന്നു. വനിതാ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സണായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയ യാത്രയിലെ ഒരു പ്രധാന അധ്യായമായിരുന്നു," കകോലി ഘോഷ് പറഞ്ഞു.
ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരത്തിന് പകരം അതാര്യവും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധവുമായ സ്വാധീനങ്ങൾ ക്രമേണ സംഘടനയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പാർട്ടിയുടെ ആദർശങ്ങൾക്കും പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും ഗുണകരമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പാർട്ടിയോടുള്ള തൻ്റെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്നാണ് രാജി തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, താൻ പാർട്ടി വിടുന്നില്ലെന്നും അഖിലേന്ത്യാ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും കകോലി ഘോഷ് ദസ്തിദാർ വ്യക്തമാക്കി. ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തക എന്ന നിലയിൽ, ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാനും ബംഗാളിൻ്റെ താത്പര്യങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള പ്രതിബദ്ധത തുടരുമെന്നും അവർ കത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നേരത്തേ, പാർട്ടി നേതൃത്വത്തോടുള്ള നിരാശ പരസ്യമായി കകോലി ഘോഷ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രചാരണ തന്ത്രങ്ങളെയും നേതൃത്വത്തിൻ്റെ മുൻഗണനകളെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ കകോലി ഘോഷ് ദസ്തിദാറിൻ്റെ രാജിയെക്കുറിച്ച് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
