വീട്ടിലിരുന്നുള്ള ജോലി, മഴ, സൂര്യനില്ലായ്മ ഇവയെല്ലാം ഗര്ഭിണികളില് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്
ദീര്ഘനേരം വീട്ടിനുള്ളില് തന്നെ ചെലവഴിക്കുന്നതും മഴക്കാലത്ത് സൂര്യപ്രകാശമേല്ക്കാത്തതും ഗര്ഭിണികളില് വിറ്റാമിന് ഡിയുടെ അഭാവമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് കൈശ്രീന് ഖാന് പറയുന്നു
Published : July 30, 2026 at 4:50 PM IST
വൈഫൈ വന്നതോടെ വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാനാകുന്നത് വലിയൊരു കണ്ടുപിടിത്തമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. യാത്ര ചെയ്യേണ്ട, എല്ലാദിവസവും അലക്കിതേച്ച വസ്ത്രങ്ങള് തേടേണ്ട, ദിവസം മുഴുവന് അതണിഞ്ഞ് നില്ക്കേണ്ട.
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മഴക്കാലം വന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോള് നിങ്ങളുടെ നിത്യയാത്രകള് കിടപ്പ് മുറിയില് നിന്ന് തീന്മേശവരെ മാത്രമായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള് ഈയാഴ്ച കണ്ട ഏക വെളിച്ചം ലാപ്ടോപ്പില് നിങ്ങള് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ്. നിങ്ങള് ഒരു ഗര്ഭിണിയാണെങ്കില് ഈ ചേരുവകകളില് ശ്രദ്ധിച്ചേ തീരൂ.
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ദീര്ഘനേരം വീട്ടിനുള്ളില് തന്നെ ചെലവഴിക്കുന്നതും വീട്ടിലിരുന്ന് പണിയെടുക്കുന്നതുമായ ജീവിതചര്യകള് സൂര്യപ്രകാശമേല്ക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങള് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് പൂനെയിലെ ഖരാദിയിലുള്ള മദര് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോ.കൈശ്രീന്ഖാന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത് ഗര്ഭിണികളില് വന്തോതില് വിറ്റാമിന്ഡിയുടെ അഭാവമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഫോണ് ചാര്ജ് ചെയ്യാന് മറന്ന് പോയാല് നിങ്ങള്ക്ക് അത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ശരിയാക്കാനാകും. എന്നാല് വിറ്റാമിന്ഡിയുടെ കഥ അങ്ങനെയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു.
അണിയറയ്ക്ക് പിന്നില് വലിയ പ്രവര്ത്തനം നടത്തുന്ന ഒരു പോഷകമാണ് വിറ്റാമിന് ഡി. ഇത് നിങ്ങളുടെ ശരീരം കാല്സ്യം ആഗിരണം ചെയ്യാന് സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ എല്ലുകളുടെ വളര്ച്ചയെ ഇത് ഇങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു. ഇതിന് പുറമെ വിറ്റാമിന് ഡിയാണ് നിങ്ങളുടെ പേശീകളെയും എല്ലുകളെയും എന്തിനേരെ നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥകളെയും പോലും പരുവപ്പെടുത്തുന്നത്.
എന്നാല് ആധുനിക ജീവിത ശൈലിക്ക് സൂര്യപ്രകാശത്തോട് അത്ര മമതയില്ല. മിക്ക നാഗരിക വനിതകളും ഏറെ സമയവും വീട്ടിനുള്ളില് തന്നെയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. ഒരു വീഡിയോ മീറ്റിങില് നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് അവര് തെന്നി മാറി ദിവസം ചെലവിടുന്നു. മഴക്കാലം ഈ ദുരിതത്തെ കൂടുതല് കടുപ്പമുള്ളതാക്കുന്നു. സൂര്യപ്രകാശം മഴക്കാലത്ത് അപൂര്വ വസ്തുവാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ വിറ്റാമിന് ഡിയുടെ പ്രധാന ഉറവിടം പ്രായോഗികമായി അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. കണക്കുകള് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. രാജ്യത്തെ നഗരവനിതകളില് 84ശതമാനവും വിറ്റാമിന് ഡിയുടെ അപര്യാപ്തതയുള്ളവരാണെന്ന് പഠനങ്ങള് പറയുന്നു. ഇത് ഗര്ഭകാല ആരോഗ്യവും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വികാസവും വെല്ലുവിളിയിലാക്കുന്നു.
ഗര്ഭിണികള് എന്ത് കൊണ്ട് കൂടുതല് പ്രശ്നബാധിതരാകുന്നു?
മിക്ക യുവതികളും വീട്ടിനുള്ളില് തന്നെ ദീര്ഘനേരം ഇരിക്കാന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നതിനര്ത്ഥം പുറത്തുള്ള നടപ്പ് കുറയുന്നു എന്നാണ്. മഴക്കാല കാലാവസ്ഥ നമ്മെ വീട്ടില് തന്നെ ഇരിക്കാന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ സ്ക്രീന് ടൈം കൂട്ടുന്നു. കായികപ്രവൃത്തി കുറയ്ക്കുന്നു. വിറ്റാമിന് ഡി അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങള് നാം കൂടുതലായി അകത്താക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളെ വിറ്റാമിന് അപര്യാപ്തതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിറ്റാമിന് ഡിയുടെ അഭാവം ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എല്ലിന്റെ വികസനത്തെ ബാധിക്കുന്നു. എല്ലുകള്ക്ക് ആവശ്യമായ ധാതുക്കള് കിട്ടാതെ വരുന്നു. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ ഭാരക്കുറവിലേക്കും നയിക്കുന്നു. അമ്മമാരിലും ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് കാണാം. അമിതമായ ക്ഷീണം, നടുവേദന, ദുര്ബലമായ പേശീകള്, ഊര്ജ്ജമില്ലായ്മ, മാനസികാസ്വസ്ഥ്യങ്ങള് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഗര്ഭകാലത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് വിറ്റാമിന് ഡിയുടെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ടാണ്. ഇതിന് പുറമെ എല്ലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും ഇത് നയിക്കാം.
വിറ്റാമിന് ഡി പരിശോധനയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുമായി സംസാരിക്കണമെന്ന് ഡോ.ഖാന് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്ത് നിങ്ങള് ദീര്ഘനേരം വീട്ടിനുള്ളില് തന്നെയാണ് ചെലവിടുന്നതെങ്കില്. സപ്ലിമെന്റുകള് ഡോക്ടര് നിര്ദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കില് അത് കൃത്യമായി കഴിക്കുക.മഴയില്ലാത്ത രാവിലെ അല്പ്പനേരം വെയില്കായുക. സ്വഭാവികമായി ശരീരത്തിന് വിറ്റാമിന് ഡി സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇത്തരത്തില് നല്കിയാല് അത് തനിയെ ചെയ്ത് കൊള്ളും. പാല്, മുട്ട,കൂണ്, മീന് തുടങ്ങിയവ ഭക്ഷണത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തുക.കാല്സ്യവും മറ്റ് പോഷകങ്ങളുമടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ശീലമാക്കുക. നിങ്ങളുട ഡോക്ടറുടെ അംഗീകാരത്തോടെയുള്ള ഗര്ഭകാല വ്യായാമങ്ങളും ശീലിക്കുക.
നിങ്ങളുടെ ലാപടോപ്പ് ദിവസം മുഴുവന് ബാറ്ററി കൊണ്ട് പ്രവര്ത്തിക്കും. എന്നാല് നിങ്ങള്ക്ക് അത് സാധ്യമല്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന നിങ്ങള് ഗര്ഭിണി കൂടി ആണെങ്കില് തീര്ച്ചയായും എല്ലാദിവസവും സൂര്യപ്രകാശം ഏല്ക്കുക.