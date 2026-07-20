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മഴ തുടരും; മണിക്കൂറിൽ 40-50 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റിന് സാധ്യത, ജാഗ്രത നിർദേശം

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ മണിക്കൂറിൽ 40–50 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്.

RAIN UPDATES WEATHER UPDATES RAIN ALERT MONSOON ALERT
Representative Image (Getty Images)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 20, 2026 at 3:08 PM IST

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അങ്കിത കുമാരി

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് കാലവർഷം സജീവമായി തുടരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. എന്നാൽ മൺസൂൺ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ കമ്മി പൂർണമായും വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയും. കൃഷിയും ജലസ്രോതസും പതിവായി ലഭിക്കുന്ന മഴയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ കുറച്ച് ദിവസം മാത്രം മഴ ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു.

ആർബിഐ എന്തിന് ആശങ്കരാവുന്നു?

കാലവർഷം ശക്തമായി പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഇത് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നു. കൃഷി മഴയെ വളരെയധികം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാലും ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയോളം പേർക്ക് ഉപഭോക്തൃ ചെലവ് നൽകുന്നതിനാലും ഇത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു. മോശം മഴ വിള ഉത്‌പാദനം കുറയ്ക്കുകയും ഭക്ഷ്യവില വർധിപ്പിക്കുകയും കർഷകരുടെ വരുമാനം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ഉപഭോക്തൃ ചെലവ് ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ ബാധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.

RAIN UPDATES WEATHER UPDATES RAIN ALERT MONSOON ALERT
Representative Image (Getty Images)

ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ഒരു പ്രധാന ഭീഷണിയായി തുടരുമെന്ന് ആർ‌ബി‌ഐ ഗവർണർ സഞ്ജയ് മൽഹോത്ര പറഞ്ഞു. കാരണം ജനസംഖ്യയുടെ വലിയൊരു പങ്കും കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ആറിലൊന്ന് ഭാഗവും ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ജൂണിൽ 40% മഴ കുറഞ്ഞതായി രേഖപ്പെടുത്തി.

മഴക്കമ്മി സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

ഇന്ത്യ നിലവിൽ 10% മഴക്കമ്മി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ കുറവ് തുടർന്നാൽ കാർഷിക ഉത്പാ‌ദനം കുറയുമെന്ന് വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു. കുറഞ്ഞ വിള ഉത്‌പാദനം ഭക്ഷ്യവസ്‌തക്കളുടെ വില ഉയർത്തുകയും പണപ്പെരുപ്പത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും.

ദുർബലമായ കാർഷിക ഉത്‌പാദനം മറ്റ് മേഖലകളെയും ബാധിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ മന്ദഗതിയിലാക്കും. എങ്കിലും സീസണിലെ ശേഷിക്കുന്ന ആഴ്‌ചകളിൽ മൺസൂൺ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അന്തിമ ആഘാതം.

ഡൽഹി മൺസൂൺ

ഡൽഹി കാലവർഷം സാധരണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥാ സംവിധാനങ്ങൾ എങ്ങനെ വികസിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും മൺസൂണിൻ്റെ യഥാർഥ വരവെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ഹിഷ്‌മി ഹുസൈൻ പറഞ്ഞു.

RAIN UPDATES WEATHER UPDATES RAIN ALERT MONSOON ALERT
Representative Image (Getty Images)

നിലവിൽ ഗംഗാനഗറിൽ നിന്ന് ഡൽഹി, ലഖ്‌നൗ, റാഞ്ചി, ദിഘ വഴി വടക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ എത്തുന്ന മൺസൂൺ വ്യാപിക്കുന്നു. പഞ്ചാബ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്‌ഗഡ്, അസം, പശ്ചിമ-മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിലും മൺസൂൺ സജീവമാണ്.

വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ കനത്ത മഴയ്‌ക്ക് സാധ്യത

രാജ്യത്തിൻ്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും കനത്ത മഴയ്ക്ക്‌ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ജൂലൈ 20 ന് വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഹിമാലയൻ മേഖലയിൽ കനത്തതോ അതിശക്തമായതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ജമ്മു കശ്‌മീർ, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം, മണ്ണിടിച്ചിൽ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ജൂലൈ 20–26 കാലയളവിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ജമ്മു കശ്‌മീർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യാപകമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്നും ഡൽഹി, ഹരിയാന, ചണ്ഡീഗഡ്, പഞ്ചാബ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജൂലൈ 20 നും 23 നും ഇടയിൽ മഴ ലഭിക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഹരിയാന, ചണ്ഡീഗഡ്, ഡൽഹി, പഞ്ചാബ്, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലും കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ജൂലൈ 23–26 മുതൽ കിഴക്കൻ രാജസ്ഥാനിൽ കനത്ത മഴ പെയ്യുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ജമ്മു കശ്‌മീർ മേഖലയിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മണിക്കൂറിൽ 40–50 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്‌ഗഢ്, വിദർഭ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ ജാഗ്രത പാലക്കണമെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മൺസൂൺ മേഖലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനാൽ മധ്യ ഇന്ത്യയിലുടനീളം മഴ കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതേസമയം ജൂലൈ 22 മുതൽ 26 വരെ മധ്യപ്രദേശിൽ വ്യാപകമായി മഴ പെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിരവധി ജില്ലകളിൽ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയും മണിക്കൂറിൽ 30-40 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്.

കേരളം, കർണാടക, തെലങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിലും മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലും മാഹിയിലും കനത്ത മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കേരളം, തീരദേശ കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യാപകമായ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. റായലസീമ, തെലങ്കാന, തമിഴ്‌നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40–50 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റടിക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

RAIN UPDATES WEATHER UPDATES RAIN ALERT MONSOON ALERT
Representative Image (Getty Images)

അറബിക്കടലിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 45–55 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റുവീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ മണിക്കൂറിൽ 40–50 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റുവീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മുന്നറിയിപ്പ് കാലയളവിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

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