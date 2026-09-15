കാലവർഷം പിൻവാങ്ങുന്നു, രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും തുടക്കം
മുൻ വർഷങ്ങളിൽ സാധാരണ സെപ്റ്റംബർ 17 നാണ് കാലവർഷം വിടവാങ്ങൽ തുടങ്ങേണ്ടത്. എന്നാൽ 2025 ൽ എട്ട് ദിവസം വൈകിയാണ് വിടവാങ്ങൽ തുടങ്ങിയത്
Published : September 15, 2026 at 1:34 PM IST
കാസർകോട്: അടുത്ത നാലു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രാജ്യത്തുനിന്ന് കാലവർഷം പിൻവാങ്ങൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ നിഗമനം. സെപ്റ്റംബർ 19 നാണ് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങൽ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ സാധാരണ സെപ്റ്റംബർ 17 നാണ് കാലവർഷം വിടവാങ്ങൽ തുടങ്ങേണ്ടത്. എന്നാൽ 2025 ൽ എട്ട് ദിവസം വൈകിയാണ് വിടവാങ്ങൽ തുടങ്ങിയത്.
അന്തരീക്ഷത്തിലെ മർദ്ദ മേഖലയിൽ എതിർ ചുഴലി രൂപപ്പെടൽ, അഞ്ചുദിവസമായി മഴ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക, ഉപഗ്രഹ നിരീക്ഷണത്തിൽ അടക്കം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈർപ്പത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് കാലവർഷം വിടവാങ്ങി എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം. കേരളത്തിൽ നിന്നാകും കാലവർഷം അവസാനമായി പിൻവാങ്ങുക.
അത് ഒക്ടോബർ 15 നോ അതിനു ശേഷമോ ആയിരിക്കും. എങ്ങനെയാണോ കാലവർഷം എത്തിയത് അതുപോലെ തന്നെയാകും തിരിച്ചു പോകുക. കേരളത്തിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ മഴ ലഭിക്കാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ന്യൂനമർദത്തിൻ്റെ ഫലമായി ശക്തമായ മഴ ഈ സമയത്ത് ലഭിച്ചിരുന്നു. ജൂലൈ 9ഓടെ ഇന്ത്യയിലുടനീളം തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം എത്തിയതായി ഐഎംഡി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മഴയുടെ കാര്യത്തിൽ കുറവുണ്ടായി.
കേരളത്തിൽ സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ 27% കുറവ് ആണ് ലഭിച്ചത്. എൽനിനോ പ്രതിഭാസം കാലാവസ്ഥയെ താറുമാറാക്കി. വയനാട് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിച്ചത്. 53% മഴ കുറഞ്ഞു. ഇടുക്കിയിൽ 47% മഴയുടെ കുറവുണ്ടായി. തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലാണ് ലഭിക്കേണ്ട മഴയുടെ നിശ്ചിത ശതമാനം മഴ ലഭിച്ചത്. 10 ശതമാനം മഴയുടെ കുറവാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
അക്കങ്ങൾ പറയുന്ന 'മഴക്കമ്മി'
കേരളത്തിൽ ഇത്തവണ കാലവർഷത്തിൽ 27% മഴയുടെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ജൂൺ ഒന്നാം വാരത്തിൽ സാധാരണയേക്കാൾ മൂന്ന് ദിവസം വൈകിയെത്തിയ മൺസൂൺ തുടക്കം മുതൽക്കേ ഒന്നു പരുങ്ങിയിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ പകുതി പിന്നിടുമ്പോൾ, ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന 1,880 മില്ലീമീറ്റർ മഴയുടെ സ്ഥാനത്ത് വെറും 1,373.9 മില്ലീമീറ്റർ മഴ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത്. അതായത് ഏകദേശം 506 മില്ലീമീറ്ററിലധികം മഴയുടെ വൻ കുറവ്. കേരളത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജ-കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളായ ഇടുക്കി, വയനാട് എന്നീ മലയോര ജില്ലകളിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കമ്മി അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നത് ആശങ്ക ഇരട്ടിയാക്കുന്നു. ശാന്തസമുദ്രത്തിലെ ഉപരിതല താപനില ഉയരുന്ന 'എൽ നിനോ പ്രതിഭാസമാണ് ഇത്തവണ ഇന്ത്യൻ മൺസൂണിൻ്റെ നട്ടെല്ലൊടിച്ച പ്രധാന വില്ലൻ എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷ ചുഴികളും ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ടെങ്കിലും അവയൊന്നും കേരള തീരത്തേക്ക് ശക്തമായ കാറ്റായോ മഴമേഘങ്ങളെയോ ആകർഷിക്കാൻ തക്ക കരുത്തുള്ളവയായിരുന്നില്ല.
ജൂൺ 4ന് കാലവർഷം എത്തി
തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം (മൺസൂൺ) ജൂൺ 4-ന് കേരളത്തിലെത്തിയത്. സാധാരണയേക്കാൾ മൂന്ന് ദിവസവും, കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ (IMD) പ്രവചന തീയതിയേക്കാൾ ഒമ്പത് ദിവസവും വൈകിയാണ് എത്തിയത്. 2025 മെയ് 24നാണ് കേരളത്തിൽ കാലവർഷം എത്തിയത്.
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