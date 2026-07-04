പാർലമെൻ്റിൻ്റെ വർഷകാല സമ്മേളനം ജൂലൈ 20 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 13 വരെ
പശ്ചിമ ബംഗാൾ, അസം, പുതുച്ചേരി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപി നേടിയ വിജയങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് 19 സിറ്റിങ്ങുകളുള്ള 25 ദിവസത്തെ സമ്മേളനം.
By PTI
Published : July 4, 2026 at 5:17 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ലോക്സഭ മൺസൂൺ സമ്മേളനം ജൂലൈ 20 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 13 വരെ നടക്കുമെന്ന് പാർലമെൻ്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു. പശ്ചിമ ബംഗാൾ, അസം, പുതുച്ചേരി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപി നേടിയ വിജയങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് 19 സിറ്റിങ്ങുകളുള്ള 25 ദിവസത്തെ സമ്മേളനം.
സാധാരണയായി, മൺസൂൺ, ശൈത്യകാല സെഷനുകൾക്ക് നാല് ആഴ്ചകളിലായി 20 സിറ്റിങ്ങുകളാണുള്ളത്. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (ടിഎംസി), ശിവസേന (യുബിടി) എന്നിവയിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളും അനന്തരഫലങ്ങളും വരാനിരിക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പുകളായി അംഗീകരിക്കണമെന്ന 20 ടിഎംസി, ആറ് ശിവസേന (യുബിടി) എംപിമാരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയുടെ തീരുമാനം സ്വീകരിക്കും.
On the recommendation of the Govt of India, Hon’ble President, Smt. Droupadi Murmu ji has approved the summoning of both the Houses of Parliament for the Monsoon Session 2026.— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) July 4, 2026
The Session will commence on 20 July, 2026 and continue till 13 August, 2026 for meaningful debate,… pic.twitter.com/TaEYH4F1cK
രാജ്യസഭയിൽ, പുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതുമായ എംപിമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ശേഷം രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യം ഭരണകക്ഷിയായ എൻഡിഎയ്ക്ക് അനുകൂലമായി. ഉപരിസഭയിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് വിമത ടിഎംസി എംപിമാർ രാജിവച്ചു. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ബിജെപിക്ക് രാജ്യസഭയിൽ കൂടുതൽ ശക്തി സമാഹരിക്കാൻ സഹായിക്കും.സർക്കാരിന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരം, 2026 ലെ മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിനായി പ്രസിഡൻ്റ് ദ്രൗപതി മുർമു പാർലമെൻ്റിന്റെ ഇരുസഭകളെയും വിളിച്ചുചേർത്തതായി റിജിജു എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
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"ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അർത്ഥവത്തായ ചർച്ച, തീരുമാനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി സമ്മേളനം 2026 ജൂലൈ 20 ന് ആരംഭിച്ച് 2026 ഓഗസ്റ്റ് 13 വരെ തുടരും," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.2029 ൽ നിയമസഭകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സംവരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ലോക്സഭയിൽ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ ലോക്സഭയിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഡിഎ സർക്കാരിന് നിരാശയോടെ കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു.
എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ ഏകീകൃതമായി 50 ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ബിൽ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പുനരവലോകനം ചെയ്യുകയാണ്. ജനസംഖ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സീറ്റുകളുടെ വർധനവ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പാർട്ടികൾക്ക് ഒരു പ്രധാന ആശങ്കയാണ്.
പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങിനെതിരായ അവകാശലംഘന നടപടികളും മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനിടെ ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ സഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിരോധ മന്ത്രി പാർലമെൻ്റിൽ വ്യക്തമായ നുണ പറഞ്ഞതായി കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു.
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