മഴ; രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ഡെങ്കിപ്പനി, മലേറിയ ചിക്കുന്ഗുന്യ എന്നിവയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഊര്ജിതം; അറിയാം ഡല്ഹി ഭരണകൂടത്തിന്റെ മുന്കരുതലുകള്
കൊതുകുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കീടനാശിനികൾ തളിക്കുക, വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പതിവായി വൃത്തിയാക്കുക, ലാർവകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം നീക്കുക, വീടുകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവർക്ക് നോട്ടീസുകളോ പിഴയോ നൽകുക എന്നിവയാണ് നടപടികൾ.
Published : July 23, 2026 at 10:29 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഡൽഹിയിൽ മഴക്കാലം ആരംഭിച്ചതോടെ, ഡെങ്കിപ്പനി, മലേറിയ, ചിക്കുൻഗുനിയ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അധികൃതര്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഡൽഹിയിൽ ഡെങ്കിപ്പനി പടര്ന്ന് പിടിച്ച് നിരവധി മരണങ്ങള് സംഭവിച്ചിരുന്നു.
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അതിനുശേഷം, ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ (എംസിഡി) ഈ രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് കൈക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും ഈ അണുക്കള് വഴി പകരുന്ന രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ എംസിഡി പ്രചാരണ പരിപാടികൾ നടത്തിവരുന്നു. കൊതുകുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കീടനാശിനികൾ തളിക്കുക, വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പതിവായി വൃത്തിയാക്കുക, കൊതുകിന്റെ ലാർവകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം സംസ്കരിക്കുക, വീടുകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന താമസക്കാർക്ക് നോട്ടീസുകളോ പിഴയോ നൽകുക എന്നിവയാണ് നടപടികൾ.
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കൂടാതെ, എംസിഡി എല്ലായിടത്തും ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. പ്രതിരോധത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ റസിഡന്റ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷനുകളുമായും (ആർഡബ്ല്യുഎ) സാമൂഹിക സംഘടനകളുമായും സഹകരിക്കുന്നു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പൂച്ചട്ടികൾ, കൂളറുകൾ, മറ്റ് സാധ്യതയുള്ള ജലശേഖരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ വൃത്തിയാക്കാൻ ജനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രചരണ പരിപാടി ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ഭരണകാലത്ത്, മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ കൊണ്ടു വന്നിരുന്നു. "10 ഹഫ്തെ, 10 ബജെ, 10 മിനിറ്റ്" (10 ആഴ്ച, 10 മണി, 10 മിനിറ്റ്) എന്ന മെഗാ കാമ്പെയ്ൻ ആരംഭിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ച രാവിലെയും വീടുകളിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പൗരന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു.
അടുത്തിടെ, മഴക്കാലത്തിനു മുമ്പുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളുടെ ഭാഗമായി, നഗരത്തിലുടനീളം വലിയ തോതിലുള്ള ഫോഗിംഗും ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഡെങ്കി, മലേറിയ, ചിക്കുൻഗുനിയ എന്നിവ തടയുന്നതിനായി 250 വാർഡുകളിലും യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫോഗിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഓട്ടോറിക്ഷകൾ വഴിയുള്ള ബോധവൽക്കരണ കാമ്പെയ്നുകൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഡൽഹി മേയർ പ്രവേഷ് വാഹി പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, എല്ലാ മുനിസിപ്പൽ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഡെങ്കി പരിശോധനയ്ക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.
ഡെങ്കി രോഗികൾക്ക് മതിയായ കിടക്കകളുടെ ലഭ്യത വകുപ്പ് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ അവരുടെ പരിചരണത്തിനായി പ്രത്യേക ഡോക്ടർമാരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വാർഡിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ, പരാതി നൽകാനും സഹായം തേടാനും താമസക്കാർക്ക് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ സന്ദർശിക്കാമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. എംസിഡിയുടെ പ്രചാരണത്തെക്കുറിച്ച്, കോർപ്പറേഷൻ പുറത്തുവിട്ട രേഖകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, 2026 ജനുവരി ഒന്നിനും 2026 ജൂൺ 20 നും ഇടയിൽ നടത്തിയ രോഗാണു വാഹക പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ആകെ 17,807,846 വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചു എന്നാണ്. ഇതിൽ 40,000-ത്തിലധികം വീടുകളിൽ കൊതുകിന്റെ ലാർവ കണ്ടെത്തി. 37,840 പേർക്ക് നിയമപരമായ നോട്ടീസ് നൽകുകയും 4,287 പേർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. 1,119 വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ആകെ ₹2,89,570 പിഴ ഈടാക്കി. കൂടാതെ, കൊതുകിന്റെ പ്രജനനം തടയാൻ അവതരിപ്പിച്ച ഗാംബൂസിയ മത്സ്യം 228 സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിജീവിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. ഇത് ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൊതുകുകൾ പെരുകാനുള്ള സാധ്യതയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു.
മൂന്ന് വർഷമായി ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ നടത്തിയ പരിപാടികള്
വർഷം 2023 - (കാലയളവ്: 1 ജനുവരി 2023 - 17 ജൂൺ 2023)
- കൊതുകുകളുടെ പ്രജനനം പരിശോധിക്കാൻ സന്ദർശിച്ച വീടുകൾ: 16,309,013
- കൊതുകുകളുടെ ലാർവകൾ കണ്ടെത്തിയ വീടുകൾ: 59,744
- നിയമപരമായി നല്കിയ നോട്ടീസുകൾ : 57,021
- ശിക്ഷിച്ച വീടുകൾ: 9,914
- ജി8 നടപടിക്ക് വിധേയമായ വീടുകൾ: 8,226
- ജി8 നടപടിയിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിയ പിഴ തുക: 2,668,810
- ജീവനുള്ള ഗാംബൂസിയ മത്സ്യം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ: 170
2024 (കാലയളവ്: 1 ജനുവരി 2024- 15 ജൂൺ 2024)
- ഫോഗ് ചെയ്ത വീടുകളുടെ എണ്ണം -207,228
- കൊതുകുകളുടെ പ്രജനനം പരിശോധിക്കാൻ സന്ദർശിച്ച വീടുകളുടെ എണ്ണം: 15,489,099
- കൊതുകുകളുടെ ലാർവകൾ കണ്ടെത്തിയ വീടുകളുടെ എണ്ണം: 32,094
- കൊതുകുകളുടെ ലാർവകളുടെ സാന്നിധ്യം കാരണം നോട്ടീസ് നൽകിയ വീടുകളുടെ എണ്ണം: 31,821
- നടപടികള് കൈക്കൊണ്ട വീടുകളുടെ എണ്ണം: 7,217
- ജി8 നടപടിക്ക് വിധേയമായ വീടുകളുടെ എണ്ണം: 2,194
- ജി8 നടപടിയിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിയ പിഴ തുക: 595,805
- ഗാംബൂസിയ മത്സ്യം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലങ്ങളുടെ എണ്ണം: 208
2025; കാലയളവ്: 2025 ജനുവരി 1 മുതൽ 2025 ജൂൺ 21 വരെ
- ഫോഗിംഗ് ചെയ്ത വീടുകൾ: 446,297
- കൊതുക് പ്രജനനം പരിശോധിക്കാൻ സന്ദർശിച്ച വീടുകളുടെ എണ്ണം: 18,890,944
- കൊതുക് ലാർവ കണ്ടെത്തിയ വീടുകളുടെ എണ്ണം: 49,684
- നിയമപരമായ നോട്ടീസ് നൽകിയ വീടുകളുടെ എണ്ണം: 43,152
- നടപടിയെടുത്ത വീടുകളുടെ എണ്ണം: 7,037
- ചുമത്തിയ പിഴകളുടെ എണ്ണം (1986 ജി8 നടപടി): 713,107
- ഗാംബൂസിയ മത്സ്യ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളുടെ എണ്ണം: 269
2026 (കാലയളവ്: 1 ജനുവരി 2026 – 20 ജൂൺ 2026)
- കൊതുകുകളുടെ പ്രജനനം പരിശോധിക്കാൻ സന്ദർശിച്ച വീടുകളുടെ എണ്ണം: 17,807,846
- കൊതുകിന്റെ ലാർവ കണ്ടെത്തിയ വീടുകളുടെ എണ്ണം: 40,487
- കൊതുകിന്റെ ലാർവകളുടെ സാന്നിധ്യം കാരണം നിയമപരമായ നോട്ടീസ് നൽകിയ വീടുകളുടെ എണ്ണം: 37,840
- G8 നടപടികളുടെ എണ്ണം: 4,287
- നടപടികളുടെ എണ്ണം: 1,119
- G8 നടപടികളിൽ നിന്ന് പിരിച്ച പിഴ തുക: 289,570
- ഗാംബൂസിയ മത്സ്യ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളുടെ എണ്ണം: 228
മഴക്കാലം തുടങ്ങും മുമ്പ് മുമ്പ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും എംസിഡിയും അതത് അഴുക്കുചാലുകൾ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മേയർ പ്രവേശന് വാഹി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. വെള്ളക്കെട്ട് തടയാൻ ചെളി നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടായാൽ, എംസിഡി അത് ഉടനടി പരിഹരിക്കും. കൂടാതെ, കൊതുക് പ്രജനന സ്ഥലങ്ങളിൽ കോർപ്പറേഷൻ സ്പ്രേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇത്തവണ വലിയ ഫോഗിംഗ് മെഷീനുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മേയർ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, എല്ലാ എംസിഡി ആശുപത്രികളിലും മരുന്നുകൾ, രക്തപരിശോധന, ഡെങ്കി പരിശോധന കിറ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡെങ്കി, മലേറിയ, ചിക്കുൻഗുനിയ എന്നിവ നേരിടാൻ എംസിഡി പൂർണ്ണമായും തയ്യാറാണ്.
എംസിഡി 311 ആപ്പിൽ വെള്ളക്കെട്ട് സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ ഫയൽ ചെയ്യുക
വെള്ളക്കെട്ട് സംബന്ധിച്ച ഏതൊരു പ്രശ്നവും ഉടനടി പരിഹരിക്കുമെന്ന് മേയർ പ്രവേശന് വാഹി പറഞ്ഞു, എംസിഡി ഇതിനായി ഒരു കാമ്പയിൻ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഡൽഹിയെ വെള്ളക്കെട്ടിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കുന്നതിന് പൗരന്മാരുടെ പങ്കാളിത്തം ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു; അത് ഒരു കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, കോർപ്പറേഷൻ ഇതിനകം തന്നെ ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പൗരന്മാർ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം മനസ്സിലാക്കുകയും അഴുക്കുചാലുകളിലേക്കും മറ്റും മാലിന്യം തള്ളുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്താല് അവ വൃത്തിയായി തുടരുമെന്നും വെള്ളക്കെട്ട് തടയുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കോർപ്പറേഷൻ കമ്മീഷണറും സോണൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഡ്രെയിനേജ് വൃത്തിയാക്കലും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും അവലോകനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്: എംസിഡി കമ്മീഷണർ സഞ്ജീവ് ഖിർവാർ അടുത്തിടെ ഷാഹ്ദാര നോർത്ത് സോണിലെ ഭജൻപുരയിൽ പരിശോധന നടത്തി, മഴക്കാലത്ത് വെള്ളക്കെട്ട് തടയുന്നതിന് പതിവായി വൃത്തിയാക്കൽ, സമയബന്ധിതമായി മണ്ണ് നീക്കല്, ഡ്രെയിനുകളുടെ തുടർച്ചയായ നിരീക്ഷണം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. കൂടാതെ, ഗൗതംപുരി വാർഡ്, ന്യൂ ഉസ്മാൻപൂരിലെ അനിമൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ സെന്റർ, സീലംപൂരിലെ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ സ്കൂൾ എന്നിവ കമ്മീഷണർ പരിശോധിച്ചു; ക്രമീകരണങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്ത ശേഷം, ആവശ്യമായ തിരുത്തൽ നടപടികൾക്കും ജോലികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം നൽകി.
സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സത്യ ശർമ്മ, കൗൺസിലർമാരായ പങ്കജ് ലുത്ര, രേഖ റാണി, ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ (ഷഹദാര നോർത്ത് സോൺ) മംത യാദവ്, മറ്റ് മുതിർന്ന മുനിസിപ്പൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരും പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്തു. രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഡെങ്കി പ്രതിരോധ വാക്സിനെക്കുറിച്ച്, ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന്റെ കീഴിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ വലിയ ആശുപത്രിയായ സ്വാമി ദയാനന്ദ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോ. ഗ്ലാഡ്ബിൻ ത്യാഗി (സിഎംഒ-അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) വാക്സിൻ എത്തിയതായി പറഞ്ഞു.
ജാപ്പനീസ് മരുന്നുകമ്പനിയായ ടാകെഡ വികസിപ്പിച്ച ഡെങ്കി വാക്സിൻ 'ക്വെഡെംഗ'യ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ ജനറൽ അംഗീകാരം നൽകി. 40 മുതൽ 60 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഈ വാക്സിൻ അനുയോജ്യമാണ്, കൂടാതെ ഡെങ്കി വൈറസിന്റെ നാല് സെറോടൈപ്പുകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. മുമ്പ് ഡെങ്കി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ആളുകൾക്ക് ഇത് നൽകാം, കൂടാതെ മുൻകൂർ രക്തപരിശോധന ആവശ്യമില്ല. മൂന്ന് മാസത്തെ ഇടവേളയോടെ 0.5 മില്ലി വീതമുള്ള രണ്ട് ഡോസുകളിലാണ് ഇത് നൽകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിനിടെ രാജ്യത്ത് ഡെങ്കി കേസുകൾ പതിനൊന്ന് മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചതായി ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ; 2025-ൽ 113,000-ത്തിലധികം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടു, എന്നിരുന്നാലും യഥാർത്ഥ കണക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആകാം.
ഡെങ്കിപ്പനിക്ക് പ്രത്യേക ചികിത്സയില്ല, മാത്രമല്ല ഇത് ജീവന് ഭീഷണിയായേക്കാം. കമ്പനി നടത്തിയ ഏഴ് വർഷത്തെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച രോഗികൾക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത 84% കുറഞ്ഞതായി കാണിച്ചു, കൂടാതെ വാക്സിൻ ഏഴ് വർഷത്തേക്ക് ഫലപ്രദമാണ്.