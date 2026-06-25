കൊടും ചൂടിൽ ആശ്വാസമായി മണ്സൂണ്; താപനില കുറഞ്ഞത് ആശ്വാസം, മഴ ലഭ്യതക്കുറവിൽ കർഷകർക്ക് ആശങ്ക
എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഇത്തവണ മണ്സൂണ് മഴ കുറവാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. മഹാരാഷ്ട്ര ഉള്പ്പെടെ ഇന്ത്യയുടെ മധ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്.
Published : June 25, 2026 at 2:40 PM IST
രാജ്യത്തെ കഠിനമായ ചൂടിന് പിന്നാലെ എത്തിയ മൺസൂൺ രാജ്യത്ത് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം പകരുന്നു. ഡൽഹിയിലുടനീളം ആഞ്ഞടിച്ച അതിരൂക്ഷമായ പൊടിക്കാറ്റിന് പിന്നാലെ വൈകുന്നേരം ഉണ്ടായ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴ അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം നൽകി. ഡൽഹിയിൽ പെയ്ത മഴ താപനിലയിൽ കുത്തനെ ഇടിവ് വരുത്തിയതായി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഇത്തവണ മണ്സൂണ് മഴ കുറവാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ജൂണിൽ ഇതുവരെ ലഭിച്ച 48.3 മില്ലിമീറ്ററിൽ നിന്ന് 39.6 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ഡൽഹി നഗരത്തിൽ ലഭിച്ചത്. അതായത് 8.7 മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ കുറവാണ് ഉള്ളത്. മഹാരാഷ്ട്ര ഉള്പ്പെടെ ഇന്ത്യയുടെ മധ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്.
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മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക, തെലങ്കാന, ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ്, ബിഹാർ, കിഴക്കൻ ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇന്ത്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും അടുത്തിടെ പെയ്ത മൺസൂൺ താപനിലയിൽ ആശ്വാസം പകർന്നു. എന്നാൽ സാധാരണ പെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതിലും കുറവ് മഴ, ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള 315 ജില്ലകളെ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയിലേക്ക് തള്ളിവിടുമെന്നുമാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ജൂണിലെ ആദ്യ മൂന്ന് ആഴ്ചകളിൽ മഴയുടെ ലഭ്യതയിൽ കാര്യമായ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഏകദേശം 40 - 42% വരെ മഴ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്നാണ് കണക്ക്. സീസണിലെ മഴയുടെ ഏകദേശം 60–70% ഉം കാർഷിക ജല ലഭ്യതയുടെ വലിയൊരു പങ്കും ഈ രണ്ട് മാസങ്ങളിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളാകും ഇനി നിർണായകമാവുക.
ജൂണിലെ ദുർബലമായ മഴ ആശങ്കകൾക്ക് വഴിവയ്ക്കുന്നു
ജൂൺ മാസത്തിലെ മഴക്കുറവ് ജൂലൈ-ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ സീസണിനെയും ബാധിക്കും. 2026 മൺസൂണിൻ്റെ ഫലം പ്രധാനമായും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെടുന്ന താഴ്ന്ന മർദ്ദങ്ങളുടെ ആവൃത്തിയാണ്. പീക്ക് മൺസൂൺ മാസങ്ങളിൽ എൽ നിനോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളുടെ സ്വാധീനവും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
എൽ നിനോ പ്രതിഭാസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച പ്രദേശം മധ്യ ഇന്ത്യയാണെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ രാജേഷ് പോൾ പറഞ്ഞു. സമീപകാല വിലയിരുത്തലുകളിൽ മഴക്കുറവ് 60–67% വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഢ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വരള്ച്ച കാര്യമായി ബാധിച്ചു. കിഴക്കൻ, വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലും കാര്യമായ ജല ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെട്ടു.
സോയാബീൻ, പരുത്തി, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, നെല്ല് എന്നീ വിളകള് മണ്ണിലെ ഈർപ്പം കുറഞ്ഞത് കാരണം നാശം വിതച്ചു. ഇതോടെ ജലസേചനത്തിലും ഭൂഗർഭജലത്തിലുമുള്ള ആശ്രിതത്വം വർധിച്ചു. ജൂലൈയിലും മഴ കുറവ് തുടരുകയാണെങ്കിൽ ജലസംഭരണികളിലും കുടിവെള്ള വിതരണത്തിലും പ്രത്യാഘാതങ്ങള് വരുത്തും. ജമ്മു കശ്മീർ, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ 25 മുതൽ 28 വരെ വ്യാപകമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് ഐഎംഡി പ്രവചിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉത്തർപ്രദേശ്, ബീഹാർ, ഹരിയാന, ഹിമാചൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കനത്തതോ അതിശക്തമോ ആയ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.
കേരളം കടുത്ത ഊർജ്ജപ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്
കേരളത്തിൽ ഇത്തവണ കാലവർഷം കുറവാണെന്നാണ് കണക്കുകള്. സാധാരണയെക്കാള് കുറവ് മഴ ലഭിക്കുന്നതോടെ കേരളത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കടുത്ത ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിയും വരള്ച്ചയുമാണെന്നാണ് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. കാലവർഷത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് കേരളത്തിലെ കൃഷിയും ഊർജോത്പാദനവുമെല്ലാം. ഈ കാലവർഷ സീസണിൽ ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ 18 വരെയുള്ള കണക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, കേരളത്തിൽ 370 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിക്കേണ്ട സമയത്ത് 305.5 മില്ലി മീറ്റർ മഴ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. 17% കുറവ് മഴയാണ് ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തവണ കാലവർഷം നിശ്ചിത സമയത്തിനും മുൻപേ എത്തിയത് വലിയ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് വഴിതുറന്നിരുന്നെങ്കിലും, അണക്കെട്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സ്ഥിതി ഇപ്പോഴും ആശങ്കാജനകമായി തുടരുന്നു. തുടർച്ചയായ മഴയുടെ അഭാവം മൂലം കെഎസ്ഇബിയുടെ (KSEB) പ്രധാന അണക്കെട്ടുകളിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് വർധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതോടെ, ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പ് മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വലിയ തോതിൽ താഴേക്ക് പതിച്ചു. പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആഭ്യന്തര ജലവൈദ്യുതോത്പാദനം കെഎസ്ഇബി അനുപാതികമായി വെട്ടി കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്.
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