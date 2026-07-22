മഴക്കാല പ്രത്യേക പതിപ്പ്; മഴക്കാലത്ത് കുട്ടികള്ക്ക് എന്ത് കൊണ്ട് കൂടുതലായി അസുഖങ്ങളുണ്ടാകുന്നു? ശിശുരോഗ വിദഗ്ദ്ധരുടെ വിശദീകരണം
കുട്ടികള്ക്ക് മഴക്കാലത്ത് എന്ത് കൊണ്ട് രോഗങ്ങള് കൂടുതലായി പിടിപെടുന്നുവെന്നും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാന് രക്ഷിതാക്കള്ക്ക് ചില നുറുങ്ങുകള് നല്കുകയുമാണ് ശിശുരോഗവിദഗ്ദ്ധനും നവജാത ശിശു വിദഗ്ദ്ധനുമായ ഡോ.നിശാന്ത് ബന്സാല്.
Published : July 22, 2026 at 3:51 PM IST
എന്ത് കൊണ്ടാണ് മഴക്കാലത്തെ നിങ്ങളിത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് നിങ്ങള് ഏത് കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാലും എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരം ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും. മഴയത്ത് കളിക്കുക, ആര്ത്തുല്ലസിക്കുക, ചെളി നിറഞ്ഞ മൈതാനത്ത് ഫുട്ബോള് കളിക്കുക, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തുമ്പോള് നല്ല ചൂടുള്ള പരിപ്പുവടയോ പക്കാവടയോ പോലുള്ള എണ്ണപ്പലഹാരങ്ങളുമായി അമ്മമാര് കാത്തിരിക്കുക തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാകും കുട്ടികള് നിരത്തുക. കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഴക്കാലമെന്നാല് സാഹസികതയുടെ കാലമാണ്. മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമാകട്ടെ ഇത് അസുഖാവധികളുടെ തുടക്കകാലവും.
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ശിശുരോഗവിദഗ്ദ്ധരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരക്കേറിയ കാലമാണ് മഴക്കാലമെന്ന് നോയ്ഡയിലെ മദര്ഹുഡ് ആശുപത്രിയിലെ നവജാത ശിശുരോഗവിദഗ്ദ്ധനും ശിശുരോഗ വിദഗ്ദ്ധനുമായ ഡോ.നിശാന്ത് ബന്സാല് പറയുന്നു. കാരണം ഈകാലത്ത് കുട്ടികള്ക്ക് ധാരാളം അസുഖങ്ങള് പിടിപെടുന്നു. കുട്ടികളിലെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള് വികസിച്ച് വരുന്നതേയുള്ളൂ. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ബാക്ടീരിയകള്ക്കും വൈറസുകള്ക്കും കൊതുകിനുമെല്ലാം ഇവര്ക്ക് മേല് പെട്ടെന്ന് ആധിപത്യം പുലര്ത്താനാകുന്നു.
തണുപ്പ് കൂടുന്നതും വെള്ളക്കെട്ടുകളും മലിനമായ വെള്ളവും ഭക്ഷണങ്ങളും മോശം ശുചീകരണവും എല്ലാം രോഗാണുക്കള്ക്ക് പെറ്റുപെരുകാന് വേണ്ട വിളനിലമാകുന്നു.
കുട്ടികള്ക്ക് എന്ത് കൊണ്ട് ഈ കാലത്ത് കൂടുതല് അസുഖങ്ങള് വരുന്നു?
ഓരോ കുഴികളും വെള്ളക്കെട്ടുകള് നിറഞ്ഞ തെരുവുകളും മൂടിവയ്ക്കാത്ത ജലസംഭരണികളും എല്ലാം കൊതുകുകളുടെ പ്രജനന കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുന്നു. ഡെങ്കി, മലേറിയ, ചിക്കുന്ഗുന്യ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങള് രാജ്യത്തെ മിക്കയിടങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്നതിലേക്ക് ഇത് വഴി തെളിക്കുന്നു. അതേസമയം കൊതുകുകള് മാത്രമല്ല കാര്യം.
കനത്ത മഴ ഭക്ഷണവും കുടിവെള്ളവും മലിനമാക്കുന്നു. ഇത് വയറിളക്കം,ഛര്ദ്ദി, വയറിലെ മറ്റ് അണുബാധകള്, ഭക്ഷ്യവിഷബാധ, എലിപ്പനി എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. വൈറല് പനികള്, ചെങ്കണ്ണ്, തൊണ്ടവേദന, വര്ഷകാലത്തെ പനി, ജലദോഷം എന്നിവയും വ്യാപിക്കുന്നുവെന്ന് ശിശുരോഗവിദഗ്ദ്ധനായ ഡോ.ബന്സാല് പറയുന്നു.
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ആസ്തമ, അലര്ജി തുടങ്ങിയവയുള്ള കുട്ടികള്ക്ക് തണുപ്പ് കാലത്ത് ശ്വാസം മുട്ടലടക്കമുള്ളവ വര്ദ്ധിക്കുന്നു. നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളോ സോക്സോ ധരിച്ച് ദീര്ഘനേരം ഇരിക്കുന്നത് ചര്മ്മത്തിലെ അണുബാധയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു.
വിദ്യാലയങ്ങളും അണുബാധകളുടെ കേന്ദ്രങ്ങളാകുന്നു. കുട്ടികള് ഒരുമിച്ച ക്ലാസ്മുറികളില് ദീര്ഘനേരം ഇരിക്കുന്നതിലൂടെ ജലദോഷം, ഇന്ഫ്ലുവന്സ, ചെങ്കണ്ണ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന അണുക്കള് പടരുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കും ശിശുക്കള്ക്കും ഇത് വലിയ ഭീഷണിയാണ്. അവര് നിരന്തരം നിലത്ത് തൊടുകയും ആ കൈ കളിപ്പാട്ടത്തിലും വായിലും ഒക്കെ വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ അണുക്കളില് നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല.
രോഗങ്ങളെ അകറ്റി നിര്ത്താന് ചില ചെറു ശീലങ്ങള്
മിക്ക മഴക്കാല രോഗങ്ങളും പ്രതിരോധിക്കാവുന്നവയാണെന്ന് ഡോ.ബന്സാല് പറയുന്നു. രക്ഷിതാക്കള് പിന്തുടരേണ്ട ചില നുറുങ്ങുകള് ഇതിനായി അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു.
- ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പും പുറത്ത് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞും കൈകള് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുന്നതിന് കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നത് വളരെ ലളിതവും ഫലപ്രദവുമായ ഒരു രീതിയാണ്.
- ഭക്ഷണത്തിലുമുണ്ട് കാര്യം. വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണവും കുടിവെള്ളവുമാണ് പുറത്ത് പാതയോരത്ത് ദീര്ഘനേരം തുറന്ന വച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെയും ലഘുഭക്ഷണങ്ങളെയുംകാള് മെച്ചം.
- മഴക്കാലത്ത് വൃത്തിഹീനമായ ചുറ്റുപാടുകളില് വച്ചിരിക്കുന്ന ഐസോ ഐസ്ക്രീമുകളോ കുട്ടികള്ക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കരുത്.
- പുറത്ത് നിന്ന് കളികഴിഞ്ഞെത്തിയാലുടന് തന്നെ കുട്ടികള് നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളും ഷൂസും മാറ്റണം.
- സ്കൂള് ബാഗുകളും മഴക്കോട്ടുകളും ചെരിപ്പും മറ്റും എപ്പോഴും ശുചിയായും ഉണക്കിയും സൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ഫംഗല്, ബാക്ടീരിയ അണുബാധകള് തടയാനാകും.
- അയഞ്ഞതും മുഴുക്കയ്യന് വസ്ത്രങ്ങളും ധരിക്കുന്നതിലൂടെ കൊതുകുകടിയില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം.
- കൊതുകുകള് ധാരാളമുള്ളിടത്ത് കൊതുകു വലകളോ കുട്ടികള്ക്ക് സുരക്ഷിതമായ കൊതുകുതിരികളോ ഉപയോഗിക്കാം.
- വീട്ടിന് ചുറ്റും വെള്ളം കെട്ടിനില്ക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, ചെടിച്ചട്ടികള്, കൂളറുകള്, ബക്കറ്റുകള് തുടങ്ങി കൊതുകുകള് പെറ്റുപെരുകാന് സാധ്യതയുള്ള ഇടങ്ങളില് വെള്ളം കെട്ടിനില്ക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം.
- വെള്ളക്കുപ്പികളും ഭക്ഷണപാത്രങ്ങളും കര്ചീഫുകളും മറ്റും ആരുമായും പങ്കിടരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്ത്. അണുബാധ പെട്ടെന്ന് വ്യാപിക്കാന് ഇത് കാരണമാകും.
പോഷകസമ്പന്നമായ ഭക്ഷണ രീതി പ്രത്യേകിച്ച് പഴങ്ങള്, പച്ചക്കറികള്,ധാന്യങ്ങള്, പ്രോട്ടീനുകള് എന്നിവയുള്പ്പെടുന്നത് ശീലിക്കുക. ഇതിലൂടെ കുട്ടിയുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താനാകും.
ഇതിന് പുറമെ കൃത്യമായി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകള് എടുക്കുക. ഇതിലൂടെ ഒരു പരിധിവരെ രോഗങ്ങളെ തടഞ്ഞ് നിര്ത്താനാകും.
ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതെപ്പോള്?
ശരിയായ ശ്രദ്ധയിലൂടെ മഴക്കാല രോഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനാകും. എന്നാല് ചില മുന്നറിയിപ്പുകള് അവഗണിക്കരുത്.
കുട്ടികള്ക്ക് പനിയോ ശ്വാസം മുട്ടലോ ഛര്ദ്ദിയോ വയറിളക്കമോ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കലോ, ക്ഷീണമോ മൂത്രം പോകാതിരിക്കലോ കണ്ടാല് രക്ഷിതാക്കള് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കുക.
മൂന്ന് മാസത്തില് താഴെ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് ഏത് തരം പനിയായാലും ഉടന് തന്നെ വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കുക. ശിശുക്കള്ക്ക് പെട്ടെന്ന് നിര്ജലീകരണം സംഭവിക്കാം. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക.
കുട്ടികള് മഴക്കാലത്ത് പൂര്ണമായും വീട്ടിനുള്ളില് അടച്ചിരിക്കരുത്. മഴയില് കളിക്കുകയും മഴക്കാലം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വളര്ച്ചയുടെ ഭാഗമാണ്. എന്നാല് ഇത് അല്പ്പം ശ്രദ്ധയോടെ ആകണം. കുട്ടികള് എത്രമാത്രം മഴ ആസ്വദിച്ചു എന്ന കഥകളുമായി ആയിരിക്കണം വീട്ടില് മടങ്ങിയെത്താന് അല്ലാതെ രോഗങ്ങളുമായി ആകരുത്.