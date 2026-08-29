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മണ്‍സൂണ്‍ മഴയിൽ 'പൊള്ളി' ഇന്ത്യ; വിവിധയിടങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കവും മരണങ്ങളും

മൺസൂൺ മഴ കാരണം ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെട്ടു. കൃഷിയിടങ്ങളിലും വിപണികളിലും ഗാർഹിക ബജറ്റുകളിലും കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഘാതം വ്യക്തം.

WEATHER UPDATES MONSOON FLOOD IN INDIA HEAVY RAINFALL BIHAR DISTRICTS ODISHA FLOODS
മഴ (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 29, 2026 at 2:04 PM IST

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അങ്കിത കുമാരി

ഈ വർഷത്തെ മൺസൂൺ മഴ നേപ്പാൾ, ഒഡീഷ, ഗുജറാത്ത് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ് ഉയർത്തിയത്. പെട്ടെന്നുള്ള കനത്ത മഴ മൂലം വെള്ളപ്പൊക്കം രൂക്ഷമായി, നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് പോലും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു.

കർഷകർ, പച്ചക്കറി വിൽപ്പനക്കാർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സാധാരണക്കാരെ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധി ബാധിച്ചു. അധിക മഴ മൂലം പഴങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ചീഞ്ഞുപോകുകയും വിളകൾക്ക് നാശനഷ്‌ടമുണ്ടാവുകയും ചെയ്‌തു. കൃഷിയിടങ്ങളിലും വിപണികളിലും ഗാർഹിക ബജറ്റുകളിലും കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഘാതം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ബിഹാറിലെ 20 ജില്ലകൾക്ക് കനത്ത മഴ മുന്നറിയിപ്പ്

വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം നേപ്പാളിൽ നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ ഉണ്ടായതിന് പിന്നാലെ ബീഹാറിലെ ഖഗരിയ, ചമ്പാരൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സെപ്റ്റംബർ ഒന്നുവരെ മഴ തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

ബിഹാറിലെ എട്ട് ജില്ലകൾ അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 29 നും 31 നും ഇടയിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിലും ജാർഖണ്ഡിലും ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ ലഭിച്ചേക്കാം. നിലവിലുള്ള കാലാവസ്ഥാ സംവിധാനങ്ങൾ ദുർബലമാകുന്നതോടെ മധ്യ, കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മഴ കുറയാനിടയാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനമെങ്കിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു.

വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീതിയിൽ ഒഡീഷയിലെ ജനങ്ങൾ

ഒഡീഷയിലെ മൂന്ന് ജില്ലകളിലായി ഏകദേശം 76,000 പേർ ഇപ്പോഴും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ പിടിയിലാണ്. കേന്ദ്രപാര, ഭദ്രക്, ജാജ്‌പൂർ എന്നിവയെല്ലാം ദുരിതബാധിത ജില്ലകളാണ്. ഈ മൺസൂണിൽ സംസ്ഥാനം ഇതിനകം രണ്ട് വട്ടം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നാം തിയ്യതിയുണ്ടായ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കം 1,895 ഗ്രാമങ്ങളിലായി 13,50,306 ആളുകളെയാണ് ബാധിച്ചത്.

എന്നിരുന്നാലും ചില പ്രദേശങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പ്രധാന നദികളിലെയും ജലനിരപ്പ് ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞു, അപകടനിലയ്ക്ക് താഴെയാണ്. എന്നാൽ സെപ്റ്റംബർ രണ്ട് വരെ ഒഡീഷയിൽ കനത്ത മഴ പെയ്യുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ സ്ഥിതി വീണ്ടും ദുഷ്‌കരമായേക്കും.

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കൂടുതൽ മഴ പെയ്യുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം

സെപ്റ്റംബർ ആദ്യം പടിഞ്ഞാറൻ മധ്യപ്രദേശ്, കിഴക്കൻ രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം, ഇന്ത്യയുടെ തെക്കൻ, പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളിൽ താരതമ്യേന വ്യത്യസ്‌തമായ കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും. കർണാടക, തെലങ്കാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കേരളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടതോ ചെറിയതോ ആയ മഴ ലഭിച്ചേക്കാം. മധ്യ, കിഴക്കൻ, വടക്കൻ മേഖലകളിൽ ഏറ്റവും സജീവമായ മൺസൂൺ കാലാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈർപ്പം നിറഞ്ഞ കാറ്റ് കാരണം തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക മഴയും ഇടിമിന്നലും തുടരാൻ സാധ്യത കാണുന്നു.

ഡൽഹി-എൻ‌സി‌ആറിൽ മൺസൂൺ ദുർബലമാകാൻ സാധ്യത

ഡൽഹി-എൻ‌സി‌ആറിൽ അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്ന് ഐ‌എം‌ഡി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അഖില്‍ ശ്രീവാസ്‌തവ പറഞ്ഞു. തലസ്ഥാനത്ത് ആകാശം ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായി തുടരും.

കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, താപനില 37°C വരെ ഉയരാനും ഈ കാലയളവിൽ കാറ്റിൻ്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ 20 കിലോമീറ്റർ വരെ വർധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ മഴ പെയ്‌തതിനാൽ ഡൽഹിക്ക് ചൂടിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പകൽ താപനില ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതിനാൽ പകൽ സമയത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ചൂടും ഈർപ്പവും അനുഭവപ്പെടുന്നു.

മഴ ദുർബലമാകും

അടുത്ത മൂന്ന് മുതൽ നാല് ദിവസത്തേക്ക് ഉത്തർപ്രദേശിൽ മഴ ദുർബലമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ ഒന്നുവരെ കിഴക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറൻ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഇതുവരെ കനത്ത മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടില്ല.

മഴയുടെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ

ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും രാജ്യത്തെ പലയിടങ്ങളിലും മഴ കുറഞ്ഞ തോതിലാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ബിഹാറിൽ 42% മഴക്കുറവുണ്ട്, അതേസമയം ദക്ഷിണേന്ത്യ മൊത്തത്തിൽ 25% മഴക്കുറവ് നേരിടുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ അസമമായാണ് മഴ തുടരുന്നത്, 6.3 മില്ലിമീറ്ററിൽ നിന്ന് 13.2 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ഇപ്രാവശ്യം രേഖപ്പെടുത്തിയത്, ഇത് സാധാരണ ലഭിക്കുന്ന അളവിനേക്കാൾ 110% അധികമാണ്.

വടക്കുകിഴക്കൻ ത്രിപുരയിൽ 9.9 മില്ലിമീറ്ററിൽ നിന്ന് 36.7 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു, ഇത് 271% അധികമാണ്. മിസോറാമിൽ 12.9 മില്ലിമീറ്ററിൽ നിന്ന് 28.6 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു, ഇത് സാധാരണയേക്കാൾ 122% കൂടുതലാണ്. അതോടൊപ്പം ഡൽഹിയിൽ 5.6 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് 1.5 മില്ലിമീറ്റർ മാത്രം മഴയാണ് ലഭിച്ചത്, 73% കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഹരിയാനയിൽ 5.7 മില്ലിമീറ്ററിൽ നിന്ന് 0.7 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു, 87% കുറവ്. പഞ്ചാബിൽ 4.8 മില്ലിമീറ്ററിൽ നിന്ന് 0.1 മില്ലിമീറ്റർ മാത്രം, 97% കുറവ്.

മഴയുടെ അസമത്വം വ്യക്തമായി പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്, രാജ്യത്തിൻ്റെ 46% പ്രദേശവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 18 സംസ്ഥാനങ്ങൾ വലിയ മഴക്കുറവുള്ള വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്, ഒമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വളരെ കുറവ് മഴയാണ് ലഭിച്ചത്.

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WEATHER UPDATES
MONSOON FLOOD IN INDIA
HEAVY RAINFALL BIHAR DISTRICTS
ODISHA FLOODS
MONSOON FLOOD IN INDIA

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