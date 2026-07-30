വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില് പ്രളയവും ഉരുൾപൊട്ടലും, വിറങ്ങലിച്ച് രാജ്യം; കേരളത്തിലും ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പ്
രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില് കനത്ത പ്രളയവും ഉരുൾപൊട്ടലും; ഭൂരിഭാഗം സംസ്ഥാനങ്ങളും അതീവ ജാഗ്രതയിൽ. ഡൽഹി, കേരളം, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, അസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കാലവർഷം കനക്കുന്നു. മുന്നറിയിപ്പുമായി അധികൃതര്
Published : July 30, 2026 at 11:24 AM IST
സൗരഭ് ശുക്ല
ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം സംസ്ഥാനങ്ങളും കനത്ത കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ ഉലയുകയാണ്. ഡൽഹി മുതൽ കേരളം വരെയും, ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുതൽ അസം വരെയുമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രളയവും ഉരുൾപൊട്ടലും കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഛത്തീസ്ഗഡിന് മുകളിലായുള്ള തീവ്രന്യൂനമർദ്ദമാണ് നിലവിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിലും മധ്യേന്ത്യയിലും കനത്ത മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത്.
കേരളത്തിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു; മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്
ദേശീയതലത്തിൽ മഴക്കെടുതി രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ കേരളത്തിലും കാലവർഷം അതീവ ശക്തമായി തുടരുകയാണ്. അറബിക്കടലിൽ പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് ശക്തമായതും തീരദേശത്തെ അന്തരീക്ഷ ചുഴിയുമാണ് കേരളത്തിൽ മഴ കടുപ്പമാക്കിയത്. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മഴ അതിശക്തമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ എന്നീ 3 ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഇന്ന് അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമായ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് എട്ട് ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴയുടെ പ്രവചനമുള്ളതിനാൽ യെല്ലോ അലർട്ടാണ്. കേരള തീരത്ത് ഉയർന്ന തിരമാലകൾക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട്. മലയോര മേഖലകളിൽ രാത്രിയാത്രയ്ക്ക് നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ അവലോകനം: സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്ഥിതി
ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ മലയിടിച്ചിൽ; റോഡുകൾ അടച്ചു
ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് വ്യാപകമായ ഉരുൾപൊട്ടലുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കേദാർനാഥ് ദേശീയപാതയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ 109 പ്രധാന റോഡുകൾ പൂർണ്ണമായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. യമുനോത്രിയിലേക്കുള്ള കാൽനടപാതയ്ക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. തീർത്ഥാടകരെയും പ്രദേശവാസികളെയും സുരക്ഷിത പാതകളിലൂടെ തിരിച്ചുവിടാൻ അധികൃതർ ശ്രമിക്കുകയാണ്.
അസമിൽ പ്രളയമരണം 78 ആയി ഉയർന്നു
വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനമായ അസമിലെ പ്രളയ സാഹചര്യം അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം മരണസംഖ്യ 78 ആയി ഉയർന്നു. ഏഴ് ജില്ലകളിലായി 3 ലക്ഷത്തോളം ആളുകളെ പ്രളയം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 21,523 ഹെക്ടറിലധികം കൃഷിഭൂമി വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. എൻ.ഡി.ആർ.എഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു.
ഒഡീഷയിലും പ്രളയം കടുത്തു; ലക്ഷങ്ങൾ ദുരിതത്തിൽ
ഒഡീഷയിലെ 261-ലധികം ഗ്രാമങ്ങളെ പ്രളയം പൂർണ്ണമായി ഒറ്റപ്പെടുത്തി. ഏകദേശം 2.45 ലക്ഷം ആളുകളാണ് പ്രളയക്കെടുതി അനുഭവിക്കുന്നത്. ദുരിതബാധിതർക്കായി 51 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സൗജന്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം ഇരച്ചുകയറുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം.
മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഗുജറാത്തിലും അതിതീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പ്
പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിൽ കൊങ്കൺ, ഗോവ, മധ്യ മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കനത്ത പ്രളയസാധ്യതയുണ്ട്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഐ.എം.ഡി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. ഇത് നഗരങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി തകരാറിലാകാനും കാരണമായേക്കാം.
ഡൽഹിയും മറ്റ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും
തലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിൽ ഇടിമിന്നലോടും ശക്തമായ കാറ്റോടും കൂടിയ മഴ തുടരുകയാണ്. താപനില 31-33°C ലേക്ക് താഴ്ന്നത് ചൂടിന് ആശ്വാസമേകിയെങ്കിലും നഗരത്തിലെ പലയിടങ്ങളിലും ജലക്കെട്ടും ഗതാഗതക്കുരുക്കും രൂക്ഷമാണ്. ഇതുകൂടാതെ ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, പശ്ചിമ ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരും. ബിഹാറിൽ മാത്രമാണ് നിലവിൽ നേരിയ മഴ പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളത്.
സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക; നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക
മഴ കനക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പുഴകളുടെ തീരത്ത് താമസിക്കുന്നവരും ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയുള്ള മലയോര മേഖലകളിലുള്ളവരും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നിർദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണം. അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കാനും, ജലാശയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങാതിരിക്കാനും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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