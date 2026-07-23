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മഴക്കാലത്ത് ഫംഗസ് അണുബാധ വർദ്ധിക്കുന്നു; ചെറിയ അശ്രദ്ധ വലിയ ചെലവുകൾക്ക് കാരണമാകും - ഈ സൂചനകളെ അവഗണിക്കരുത്

മഴക്കാലത്ത് ഫംഗസ് അണുബാധ വേഗത്തിൽ പടരുന്നു. അണുബാധയെ അവഗണിക്കുന്നതിനുപകരം, സമയബന്ധിതമായി ചികിത്സ തേടുക.

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Fungal infections increase during monsoon (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 23, 2026 at 5:07 PM IST

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ചണ്ഡീഗഡ്: മഴക്കാലത്ത് ഫംഗസ് അണുബാധയുമായി ത്വക്ക് രോഗവിദഗ്ദ്ധരെ സന്ദർശിക്കുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഴവെള്ളം അണുബാധയുടെ നേരിട്ടുള്ള കാരണമല്ലെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നു.

ചർമ്മത്തിലെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന നനവ്, അമിതമായ വിയർപ്പ്, ഈർപ്പം എന്നിവ ഫംഗസ് വേഗത്തിൽ പെരുകാൻ അനുവദിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു. സമയബന്ധിതമായ ചികിത്സ നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍, അണുബാധ ശരീരത്തിന്‍റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ആവർത്തിച്ചുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.

ആർക്കാണ് കൂടുതൽ അപകടസാധ്യത?

"പ്രമേഹം, പൊണ്ണത്തടി, ദുർബലമായ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി, അമിതമായ വിയർപ്പ് എന്നിവയുള്ളവർ എന്നിവരിൽ ഫംഗസ് അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അത്തരം രോഗികളിൽ, അണുബാധ വേഗത്തിൽ സുഖപ്പെടില്ല, വീണ്ടും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ, ആദ്യകാല ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്." ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിച്ച പിജിഐയിലെ സീനിയർ അസോസിയേറ്റ് റെസിഡന്‍റ് ഡോ. അപൂർവ ശർമ്മ വിശദീകരിച്ചു.

ആദ്യ ആക്രമണത്തിന് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള മേഖലകൾ:

"ശരീരത്തിൽ ഈർപ്പവും വിയർപ്പും അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഫംഗസ് അണുബാധകൾ പ്രധാനമായും വളരുന്നു. തുടയുടെ ഉൾഭാഗം, അരക്കെട്ട്, കഴുത്ത്, സ്‌തനങ്ങൾക്ക് താഴെയുള്ള ചർമ്മം, കാൽവിരലുകൾക്കിടയിലുള്ള ഇടങ്ങൾ, തലയോട്ടി എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ചൊറിച്ചിൽ, ചുവന്ന തിണർപ്പ്, വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാടുകൾ, കത്തുന്ന സംവേദനം, ചർമ്മം അടർന്നുപോകൽ, വെളുത്ത പാളി പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ എന്നിവ അണുബാധയുടെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങളാകാം." ഡോ. അപൂർവ ശർമ്മ പറഞ്ഞു,

മഴവെള്ളമല്ല, ഈർപ്പമാണ് യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളി:

"മഴവെള്ളം തന്നെയാണ് ഫംഗസ് അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് എന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പൊതുവെ നിലനിൽക്കുന്നു. ചർമ്മത്തിൽ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈർപ്പമാണ് യഥാർത്ഥ കാരണം. നനഞ്ഞതോ വിയർക്കുന്നതോ ആയ വസ്ത്രങ്ങൾ ദീർഘനേരം ധരിക്കുന്നതും നനഞ്ഞ ഷൂസ്, സോക്‌സ്, ഇറുകിയ വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നതും അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു." ഡോ. അപൂർവ ശർമ്മ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

തലയോട്ടി വൃത്തിയാക്കുന്നത് പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കുന്നു:

ഡോ. അപൂർവ ശർമ്മയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, "മഴക്കാലത്ത് വായുവിലെ ഈർപ്പം വർദ്ധിക്കുന്നത് തലയോട്ടിയെ നനവുള്ളതും വിയർപ്പുള്ളതുമാക്കി നിലനിർത്തുന്നു. ഇത് ഫംഗസിന്‍റെയും ബാക്‌ടീരിയയുടെയും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് താരൻ, ചൊറിച്ചിൽ, എണ്ണമയമുള്ള തലയോട്ടി, മുടി കൊഴിച്ചിൽ തുടങ്ങിയ പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഈ സീസണിൽ, മുടി വൃത്തിയാക്കുന്നതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായി തലയോട്ടി വൃത്തിയാക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്."

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നനഞ്ഞ മുടി കെട്ടുന്നത് അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും: നനഞ്ഞ മുടിയെക്കുറിച്ച് ഡോ. അപൂർവ ശർമ്മ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു, "മഴയിൽ നനഞ്ഞതിനുശേഷം, പലരും മുടി ഉണങ്ങാതെ കെട്ടുകയോ ദീർഘനേരം നനഞ്ഞിരിയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. നനഞ്ഞതിനുശേഷം, ശുദ്ധജലം ഉപയോഗിച്ച് മുടി കഴുകി നന്നായി ഉണക്കുക. നനഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ മുടി കെട്ടിവയ്ക്കുന്നത് തലയോട്ടിയിലെ അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു."

വൈദ്യോപദേശമില്ലാതെ സ്റ്റിറോയിഡ് ക്രീമുകൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്: ഡോ. അപൂർവ ശർമ്മ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, "ചൊറിച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ് വോം ചികിത്സിക്കാൻ നിങ്ങൾ സ്വയം ഒരു ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് ക്രീമുകൾ വാങ്ങി പുരട്ടുന്നത് ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ്. പല ക്രീമുകളിലും സ്റ്റിറോയിഡുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്; അവ ചൊറിച്ചിൽ നിന്ന് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം നൽകിയേക്കാമെങ്കിലും, അണുബാധ ആന്തരികമായി പടരുന്നത് തുടരുന്നു, തുടർന്നുള്ള ചികിത്സ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു."

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അകാലത്തില്‍ ചികിത്സ നിർത്തുന്നതും ചെലവേറിയതാണ്: ഫംഗസ് അണുബാധയുള്ള രോഗികൾ പലപ്പോഴും ലക്ഷണങ്ങൾ കുറഞ്ഞാലുടൻ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് നിർത്തുന്നു. "മരുന്ന് പകുതിയിൽ നിർത്തുന്നത് ഫംഗസ് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകുന്നത് തടയുന്നു, ഇത് അണുബാധയുടെ ആവർത്തനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഡോക്‌ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചികിത്സയുടെ മുഴുവൻ കോഴ്‌സും പൂർത്തിയാക്കണം." ലളിതവും എന്നാൽ അത്യാവശ്യവുമായ പ്രതിരോധ നടപടികൾ: വിദഗ്‌ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ചർമ്മവും തലയോട്ടിയും വൃത്തിയായും വരണ്ടതുമായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് മഴക്കാലത്ത് സംരക്ഷണം നിലനിർത്താനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗം. വിയർക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഉടനടി മാറ്റുക, നനഞ്ഞ ഷൂസും സോക്‌സും ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യുക, അയഞ്ഞ കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക, സമീകൃതാഹാരം പാലിക്കുക, ഒരു ഡോക്‌ടറെ സമീപിക്കാതെ വ്യത്യസ്‌ത മുടി അല്ലെങ്കിൽ ചർമ്മ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ മാറുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. സമയബന്ധിതമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്നതിലൂടെയും ഉചിതമായ ചികിത്സ തേടുന്നതിലൂടെയും ഫംഗസ് അണുബാധകൾ വലിയതോതിൽ തടയാൻ കഴിയും.

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MONSOON FUNGY INFECTION
MONSOON STEROID CREAM SIDE EFFECTS
MONSOON SKIN CARE TIPS
HAIR CARE DURING MONSOON
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