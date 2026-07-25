മഴക്കാല പനികള് ഗുരുതരമോ? എലിപ്പനിയുടെ ഈ ലക്ഷണങ്ങള് നിസാരമായി കരുതരുത്
രാജ്യത്തെ വിവിധയിടങ്ങളില് കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും വെള്ളക്കെട്ടും തുടരുകയാണ്. എലിപ്പനിയില് എല്ലാവരും ജാഗ്രത പുലര്ത്തണമെന്ന് ഡോക്ടര്മാര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു.
Published : July 25, 2026 at 8:46 PM IST
മഴക്കാലത്തെത്തുന്ന എല്ലാപ്പനികളെയും നമ്മള് വൈറല്പനിയെന്നാണ് പൊതുവെ വിവക്ഷിക്കുന്നത്. നിങ്ങള്ക്ക് ക്ഷീണമോ തലവേദനയോ എന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടാലും അതെല്ലാം കാലാവസ്ഥാമാറ്റമെന്നാകും കരുതുക. മിക്കപ്പോഴും നിങ്ങള് കരുതുന്നത് തന്നെയാകും ശരി. ഇതൊക്കെ സാധാരണ പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാകാം.
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എന്നാല് ചിലപ്പോള് ഇത് എലിപ്പനിയുടെ സൂചനകളുമാകാം. ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കില് മാരകമായി മാറിയേക്കാവുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ രോഗമാണിത്. രാജ്യമെങ്ങും കനത്തമഴയും വെള്ളക്കെട്ടും വെള്ളപ്പൊക്കവും നാശം വിതയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് ജനങ്ങള് എലിപ്പനിയ്ക്കെതിരെ നിതാന്ത ജാഗ്രത പുലര്ത്തണമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു.
എന്താണ് എലിപ്പനി?
ബാക്ടീരിയ പരത്തുന്ന രോഗമാണ് എലിപ്പനി. ഇത് എലി കടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ലപകരുന്നത്. വെള്ളം, രോഗമുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ മൂത്രം വീണ മലിനമായ മണ്ണ് തുടങ്ങിയവയില് നിന്ന് രോഗാണുബാധയുണ്ടാകാം. ചര്മ്മത്തിലെ ചെറിയ മുറിവുകളിലൂടെയോ പോറലുകളിലൂടെയോ പോലും ബാക്ടീരിയകള് ശരീരത്തില് കടക്കാം. ഇതിന് പുറമെ കണ്ണുകള്, മൂക്ക്, വായ തുടങ്ങിയവ വഴിയും ബാക്ടീരിയ ശരീരത്തില് പ്രവേശിക്കാം. കനത്ത മഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലുമാണ് രോഗബാധ സാധ്യത കൂടുതല്. റോഡിലോ വയലിലോ താമസസ്ഥലങ്ങളിലോ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തില് നിന്ന് രോഗബാധ സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
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പശ്ചിമബംഗാളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് എലിപ്പനി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കേരളം, മഹാരാഷ്ട്ര,(പ്രധാനമായും മുംബൈ), കര്ണാടക, ഗുജറാത്ത്, തമിഴ്നാട്, ആന്മാന് നിക്കോബാര് ദ്വീപുകള് എന്നിവടങ്ങളില് നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് എലിപ്പനികള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
ആര്ക്കാണ് രോഗം ബാധയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതല് സാധ്യത?
ആര്ക്ക് വേണമെങ്കിലും രോഗബാധയുണ്ടാകാം. അതേസമയം വെള്ളപ്പൊക്കം, ചെളി തുടങ്ങിയവയുമായി കൂടുതല് അടുത്തിടപഴകുന്നവര്ക്ക് രോഗബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
ഈ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവര്ക്ക് രോഗം പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
1. വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വയലുകളില് പണിയെടുക്കുന്ന കര്ഷകര്
2. ശുചീകരണ തൊഴിലാളികള്
3. മീന്പിടിത്തക്കാര്
4. വെള്ളം നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലൂടെ വെറുതെ നടക്കുന്നവര്
5. വെള്ളപ്പൊക്ക മേഖലയിലെ ജനങ്ങള്
അഴുക്കുവെള്ളത്തിലൂടെ നഗ്നപാദരായി നടക്കുന്നവര്
ഇത് പനിയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്
ഇതാണ് എലിപ്പനിയെ കൂടുതല് അപകടകരമാക്കുന്നത്. സാധാരണ വൈറല് പനി പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെയും തുടക്കം. പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങള് ഇവയാണ്,
പനി
തലവേദന
പേശീവേദന
ക്ഷീണം
ഇവയെല്ലാം പനിയുമായി സാമ്യമുള്ള ലക്ഷണങ്ങള് തന്നെയാണ്. മിക്കവരും ഈ ലക്ഷണങ്ങള് അവഗണിക്കുകയോ സ്വയം ചികിത്സിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് നിങ്ങള് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ചികിത്സ തേടാതിരുന്നാല് ഇത് കരള്, വൃക്ക, ശ്വാസകോശം എന്തിനേറെ തലച്ചോറിനെ പോലും അപകടത്തിലാക്കിയേക്കാം. ചില സാഹചര്യങ്ങളില് ജീവന് പോലും അപകടത്തിലാകാം.
എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായിരിക്കാം?
- ചില ലളിതമായ മുന്കരുതലുകള് സ്വീകരിച്ചാല് നിങ്ങള്ക്ക് സുരക്ഷിതമായി തുടരാനാകും
- ചെളിയിലും വെള്ളത്തിലും ചെരുപ്പിടാതെ നടക്കാതിരിക്കുക
- വീടിന് പുറത്ത് വയലിലും മറ്റും ജോലി ചെയ്യുന്നവര് വെള്ളം കയറാത്ത ഷൂസുകളോ ചെരിപ്പുകളോ ഉപയോഗിക്കുക
- അരിച്ചതും തിളപ്പിച്ചതുമായ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക
- പരിസരം ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കുക
- വൃത്തിഹീനമായ വെള്ളവുമായി സമ്പര്ക്കത്തില് വന്നാലുടന് തന്നെ നന്നായി കഴുകുക
- മഴക്കാലത്ത് ചെറിയ പനി പോലും നിസാരമായി കാണാതിരിക്കുക
- മഴവെള്ളത്തില് ഇറങ്ങിയ ശേഷം പനിയുണ്ടായാല് സ്വയം ചികിത്സിക്കാതെ ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടുക.
എലിപ്പനി ഒരു സാധാരണ രോഗമാണ്. എന്നാല് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കില് മാരകമായേക്കാമെന്ന് ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവര്ത്തകനായ ഡോ.എച്ച് ആര് തിമ്മയ്യ പറയുന്നു. നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയാല് എലിപ്പനി ചികിത്സിച്ച് പൂര്ണമായും ഭേദമാക്കാനാകും. നേരത്തെ ലക്ഷണങ്ങള് തിരിച്ചറിയുകയും ഡോക്ടറുടെ സേവനം തേടുകയും ചെയ്യുക.
ഇന്ത്യയിലെല്ലായിടവും എലിപ്പനിയുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് അവ കൂടുന്നു. വലിയ മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇവ കൂടുതലായി കണ്ടു വരുന്നത്. എലിപ്പനി സാധ്യതയുള്ള ഇടങ്ങളില് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പുകള് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങള് എലിപ്പനിയ്ക്കെതിരെ മുന്കരുതലുകള് എടുക്കണമെന്ന് നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ മഴക്കാല പനികളും അപകടകരമല്ല. എന്നാല് ചില ലക്ഷണങ്ങള് അവഗണക്കരുത്. ശരീര വേദനയും അസാധാരണമായ ക്ഷീണവും അടക്കമുള്ളവ കാര്യമായി തന്നെ എടുക്കണം. ശരിയായ സമയത്ത് തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണുക. ഇത് കൂടുതല് സങ്കീര്ണതകള് ഒഴിവാക്കാന് സഹായിക്കും.