രാജസ്ഥാന്റെ മഴക്കാല മുന്നറിയിപ്പ്; മലിനജലം കുട്ടികളില് വയറിളക്കത്തിന് ആക്കം കൂട്ടിയേക്കാം,'വയറിളക്കം അവസാനിപ്പിക്കൂ' എന്ന പ്രചാരണ പരിപാടിയുമായി അധികൃതര്
മഴക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന ഈ വിപത്തിനെ തടയാനാണ് വയറിളക്കം അവസാനിപ്പിക്കൂ എന്ന പ്രചാരണ പരിപാടിയുമായി രാജസ്ഥാന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ആദിത്യ ആത്രേയുടെ റിപ്പോര്ട്ട്
Published : July 29, 2026 at 7:34 PM IST
കൊടുംചൂടിന് ആശ്വാസമായാണ് മഴക്കാലമെത്തുന്നത്. എന്നാലിതോടെ ജലജന്യരോഗങ്ങളുടെ കൂടി കാലത്തിനാണ് തുടക്കമാകുന്നത്. എല്ലാക്കൊല്ലവും മഴക്കാലത്ത് രാജസ്ഥാനിലെമ്പാടുമുള്ള ആശുപത്രികള് വയറിളക്ക, ഛര്ദ്ദി, രോഗികളെക്കൊണ്ട് നിറയും. പ്രധാനപ്രതി മലിനമായ കുടിവെള്ളവും ഭക്ഷണവുമാണെന്ന് ഡോക്ടര്മാര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കനത്ത മഴയ്ക്കൊപ്പം ഇത് കൂടുതല് വ്യാപകമാകുന്നു. എന്നാല് സുരക്ഷിതമായ കുടിവെള്ളത്തിലൂടെയും മികച്ച വൃത്തിയിലൂടെയും ചികിത്സയിലൂടെയും ഇവയെല്ലാം ഒരു പരിധി വരെ തടയാനാകും.
എന്ത് കൊണ്ടാണ് മഴക്കാലത്ത് വയറിലെ പ്രശ്നങ്ങള് വര്ദ്ധിക്കുന്നത്?
മഴവെള്ളം കുടിവെള്ളത്തെ പലപ്പോഴും മലിനമാക്കുന്നു. മോശമായ ശുചീകരണ സംവിധാനങ്ങള് ബാക്ടീരിയയും വൈറസും വലിയ തോതില് വ്യാപിക്കാനിടയാക്കുന്നു. മഴക്കാലത്ത് വയറിളക്കമടക്കമുള്ള വയര് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങള് ഏറ്റവും കൂടുതല് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജയ്പൂര്, ജോധ്പൂര്, കോട്ട, ഉദയ്പൂര്, അജ്മീര്, ആള്വാര്, ഭരത്പൂര്, ഭില്വാര, സിക്കാര്, ബന്സ്വാര തുടങ്ങിയ ജില്ലകളില് നിന്നാണെന്ന് രാജസ്ഥാന് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. തീരെച്ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളിലും വയസായവരിലുമാണ് രോഗം പലപ്പോഴും മൂര്ച്ഛിക്കുന്നത്. കാരണം അവര് വേഗത്തില് നിര്ജലീകരണത്തിന് അടിപ്പെടുന്നു.
രോഗം കൂടുതല് വെല്ലുവിളിയാകുന്നത്
- മലിന ജലം കുടിക്കുമ്പോള്
- തെരുവോരത്ത് തുറന്നിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോള്
- പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും നന്നായി കഴുകാതെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്
- ഭക്ഷണം കഴിക്കും മുമ്പ് കൈകഴുകാതിരുന്നാല്
കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കില് വയറിളക്കം മൂലം കടുത്ത നിര്ജലീകരണമുണ്ടാകാം. ഇത് മൂലം ശരീരത്തില് നിന്ന് വലിയ തോതില് ജലാംശവും അവശ്യ ലവണങ്ങളും നഷ്ടമാകുന്നു.
ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസും വയറിളക്കവും അപകടകരമായ കൂട്ടുകാര്
മഴക്കാലത്ത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസും വയറിളക്ക രോഗത്തിനും സാധ്യത ഏറെയാണെന്ന് ഗ്യാസ്ട്രോഎന്റോളജിസ്റ്റായ ഡോ.നീരജ് നാഗയാച് പറയുന്നു. ഈ രോഗങ്ങള് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കില് മാരകമായേക്കാം എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയാല് ഇവ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ലളിതമായ പ്രതിരോധ മാര്ഗങ്ങളിലൂടെ ചെറുക്കാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
മഴക്കാലത്ത് എല്ലാവരും മൂന്ന് ലളിതമായ ശീലങ്ങള് പിന്തുടരണമെന്നും അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നു
- ശുദ്ധവും സുരക്ഷിതവുമായ വെള്ളം കുടിക്കുക
- വ്യക്തിശുചിത്വം പാലിക്കുക
- ചൂടോടെ തയാറാക്കുന്ന സന്തുലിത ഭക്ഷണം ശീലമാക്കുക
ഇതിലൂടെ വയറിലെ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
പ്രതിവര്ഷം വയറിളക്കം ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നത് 3,900ത്തിലേറെ കുട്ടികള്
വയറിളക്ക രോഗങ്ങള് ഗണ്യമായി നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രാജസ്ഥാനിലെ കണക്കുകള് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. വയറിളക്കം മൂലം സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിവര്ഷം 3,900ത്തിലേറെ കുട്ടികള് മരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. രാജ്യമെമ്പാടുമായി വയറിളക്കം ബാധിച്ച് മരിക്കുന്ന അഞ്ച് വയസില് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണം 5.8ശതമാനമാണ്.
ചില ശുഭകരമായ വാര്ത്തകളുമുണ്ട്. രാജസ്ഥാനിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ വയറിള്കം 6.1ശതമാനത്തില് നിന്ന് 5.8ശതമാനമായി കുറഞ്ഞതായി ദേശീയ കുടുംബാരോഗ്യ സര്വെ-6(2023-24)ല് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ദേശീയ ശരാശരിയായ 7.9 ശതമാനത്തേക്കാള് മികച്ചതാണ്. എങ്കിലും തടുക്കാനാകുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് മരണങ്ങള് എല്ലാ വര്ഷവും ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നത് ഇനിയും നാം ദീര്ഘദൂരം പോകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണെന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
'വയറിളക്കം അവസാനിപ്പിക്കൂ' എന്ന പ്രചാരണവുമായി സര്ക്കാര്
വയറിളക്കരോഗങ്ങളും മരണങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ട് സംസ്ഥആന ആരോഗ്യവകുപ്പ് വയറിളക്കം അവസാനിപ്പിക്കല് പ്രചാരണവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജൂലൈ 31വരെ സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടും ഈ പരിപാടി നടക്കും. വയറിളക്കം മൂലമുണ്ടാകുന്ന നിര്ജലീകരണം ഏറ്റവും കൂടുതല് ബാധിക്കുന്ന അഞ്ച് വയസില് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ ബോധവത്ക്കരണ പരിപാടി. ഈ ഉദ്യമത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികള്ക്ക് ഒആര്എസ് നല്കും. ഇതിന് പുറമെ സിങ്ക് ഗുളികകളും. ഇതെല്ലാം കുട്ടികള് സങ്കീര്ണതകളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനുള്ള ലളിതമായ രണ്ട് ചുവടുകളാണ്.
ആശാ പ്രവര്ത്തകര് വീടുകള് സന്ദര്ശിച്ച് അഞ്ച് വയസില് താഴെയുള്ള ഓരോ കുട്ടികള്ക്കും രണ്ട് ഒആര്എസ് പാക്കറ്റുകള് വീതം നല്കുമെന്ന് പൊതുജനാരോഗ്യ വിഭാഗം മേധാവി ഡോ.രവിപ്രകാശ് ശര്മ്മ പറഞ്ഞു പതിനാല് ദിവസത്തേക്കുള്ള സിങ്ക് ഗുളികകളും നല്കും. ഇവ കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് വയറിളക്കം തുടങ്ങിയലുടന് തന്നെ രക്ഷിതാക്കള്ക്ക് ചികിത്സ ആരംഭിക്കാനാകു. അങ്കണ വാടികളിലും സര്ക്കാര് ആശുപത്രികളിലും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഒആര്എസ് സിങ്ക് കോര്ണറുകള് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവര്ക്കും ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നടപടി.
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വയറിളക്കം ഒരു സാധാരണ മഴക്കാല രോഗമാണ്. എന്നാല് ഇത് ഒരിക്കലും നിസാരമായി കാണരുത്. ചെറിയ ചില മുന്കരുതലുകള് വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കിയേക്കാം. സുരക്ഷിതമായ വെള്ളം കുടിക്കുക,കൈകഴുകുക,മലിനമായ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക, വയറിളക്കം തുടങ്ങിയാലുടന് തന്നെ ഒആര്എസ് കുടിക്കുക
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