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മഴക്കാലമെന്നാല്‍ കേവലം വൈറല്‍ പനികളുടെ കാലമെന്നല്ല, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെയും ബാധിക്കാം

ഹൃദയ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉള്ളവരില്‍ ഇത് മഴക്കാലത്ത് വ്യത്യാസപ്പെടാമെന്ന് ഹൃദ്രോഗവിദഗ്ദ്ധനായ ഡോ.അനിരുദ്ധ മണ്ഡല്‍ പറയുന്നു

MONSOON AND HEART HEALTH HEART DISEASE HEART ATTACKS IN RAINY SEASON Hidden Chain Reaction
Those with heart-related issues need to be extra careful in the rainy season (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 30, 2026 at 3:32 PM IST

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മഴക്കാലത്ത് ആശുപത്രികള്‍ എല്ലാം തന്നെ വൈറല്‍ അണുബാധ മൂലമെത്തുന്ന രോഗികള്‍ക്കായി സജ്ജമാകാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത്തരം അണുബാധകലും മഴക്കാലത്ത് ജീവിത ചര്യയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും ഹൃദയത്തിന് അമിത സമ്മര്‍ദ്ദമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മിക്കവര്‍ക്കും അറിയില്ല. മഴ നേരിട്ട് ഹൃദയാഘാതമൊന്നുമുണ്ടാക്കില്ല. എന്നാല്‍ നിലവിലുള്ള ഹൃദയ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ മഴക്കാലത്ത് വഷളാകാനിടയുണ്ട്.

അദൃശ്യമായ പ്രതിപ്രവര്‍ത്തന ശൃംഖല

സ്വഭാവ ശാസ്‌ത്രം അനുസരിച്ച് ചെറിയ ഒരു ഉദ്ദീപനം നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കാള്‍ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിച്ചേക്കാം. മഴക്കാലത്ത് ചൂട് കുറയുന്നു, ആര്‍ദ്രത വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. ആളുകള്‍ കൂടുതല്‍ സമയം വീട്ടിനുള്ളില്‍ ചെലവഴിക്കുന്നു. വ്യായാമശീലങ്ങളുമെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. വറുത്ത ചെറുകടികള്‍ ഒരു ആചാരമാകുന്നു. വൈറല്‍ അണുബാധകള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ വ്യാപിക്കുന്നു. ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് ആണെങ്കില്‍ ഈ മാറ്റങ്ങളൊന്നും നാടകീയമാകില്ല. എന്നാല്‍ ഇവ എല്ലാം കൂടി ചേര്‍ന്നാല്‍ ഒരു ചങ്ങലപ്രത്യാഘാതമാകും സൃഷ്‌ടിക്കുക.

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ചൂടിലും തണുപ്പിലും പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ രക്തചംക്രമണത്തെ ബാഘിക്കാം. ഹൃദയവും രക്തക്കുഴലുകളും കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുവെന്നും ബിഎം ബിര്‍ള ഹാര്‍ട്ട് ഹോസ്‌‌പിറ്റലിലെ ഹൃദ്രോഗവിദഗ്ദ്ധന്‍ ഡോ.അനിരുദ്ധ മണ്ഡല്‍ പറഞ്ഞു. മഴക്കാലത്ത് വൈറസ് അണുബാധകള്‍ സര്‍വസാധാരണമാണ്. ഇത് മൂലം ശരീരത്തില്‍ നീര്‍ക്കെട്ടുണ്ടാകുന്നു. ഇത് മറ്റൊരു സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം. ഹൃദ്രോഗമുള്ളവരില്‍ ഇത് കൂടുതല്‍ ഗുരതര പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ വായിക്കാനാകില്ല

മഴക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന ഹൃദയപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയാതെ പോകാന്‍ പ്രധാനകാരണം ഇവയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ മഴക്കാല രോഗങ്ങളുടേതിന് സമാനമാണ് എന്നത് തന്നെയാണ്. നിങ്ങള്‍ക്ക് അസാധാരണമാം വിധം ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടാം. സാധാരണയെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വിയര്‍ക്കാം. പടിക്കെട്ടുകള്‍ കയറുമ്പോള്‍ ശ്വാസം മുട്ടുണ്ടാകാം. നെഞ്ച് വേദനയും തോന്നാം. മിക്കവരും ഇതിന് കാലാവസ്ഥയെ പഴിക്കുന്നു. രാത്രിയില്‍ നന്നായി ഒന്ന് ഉറങ്ങിയാല്‍ ഇതെല്ലാം പരിഹരിക്കാനാകുമെന്നും എല്ലാവരും കരുതുന്നു. ഇവിടെയാണ് യഥാര്‍ത്ഥ അപകടം. നിരന്തരമുള്ള നെഞ്ച് വേദന, വിവരിക്കാനാകാത്ത ശ്വാസംമുട്ട്, നെഞ്ചിടിപ്പ്, തലകറക്കം എന്നിവയൊന്നും കേവലം മഴയെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളരുത്.

മഴക്കാല ശീല കെണികള്‍

നമ്മള്‍ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മള്‍ ഒരു മോശം ശീലമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കില്ല. അപകടമില്ലാത്തത് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരുകൂട്ടം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മള്‍ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്.

  • മഴയായത് കൊണ്ട് ഞാന്‍ നടക്കാന്‍ പോകുന്നില്ല
  • ഞാനിന്ന് പക്കവട ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്‌തു
  • ഞാനിന്ന് ബ്ലഡ് പ്രഷറിനുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കാന്‍ മറന്നു. ഇനി നാളെ കഴിക്കാം
  • പഞ്ചസാര അടുത്താഴ്‌ച പരിശോധിക്കാം

ഇതൊന്നും അത്രവലിയ പ്രശ്‌നമായി തോന്നില്ല. എന്നാല്‍ ഇത്തരം ശീലങ്ങളെല്ലാം സങ്കീര്‍ണമാണെന്നാണ് സ്വഭാവ ശാസ്‌ത്രം നമ്മോട് പറയുന്നത്. ഇതേ തത്വം തന്നെ ആളുകള്‍ പണമുണ്ടാക്കാനോ ഫിറ്റനസ് ഉണ്ടാക്കാനോ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ആരോഗ്യ വെല്ലുവിളികള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. മഴക്കാലം നമ്മുടെ ആരോഗ്യകരമായ ചര്യകളുടെയെല്ലാം താളം തെറ്റിക്കുന്നുവെന്ന് ഡോ.മണ്ഡല്‍ പറയുന്നു. കായികപ്രവൃത്തികള്‍ കുറയ്ക്കുന്നു, വലിയ തോതില്‍ വറുത്തതും ഉപ്പുള്ളതുമായ ഭക്ഷണം അകത്താക്കുന്നു. മരുന്നുകള്‍ കഴിക്കുന്നത് മുടക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഹൃദയാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നു.

നിത്യവുമുള്ള പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കലുകള്‍

പ്രോത്സാഹനമാണ് നല്ല ആരോഗ്യത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനമെന്നാണ് ആളുകള്‍ മിക്കപ്പോഴും കരുതുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇത് സംവിധാനങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹൃദ്രോഗികള്‍ മഴക്കാലത്ത് അസാധാരണ ഇച്‌ഛാശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. അവര്‍ സ്ഥിരത പുലര്‍ത്തിയാല്‍ മതിയാകും. ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ ചില ലളിതമായ ശീലങ്ങള്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു

  • നിര്‍ദ്ദിഷ്‌ട മരുന്നുകള്‍ കഴിക്കുക,അളവിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതില്ല
  • രക്തസമ്മര്‍ദ്ദവും പ്രമേഹവും കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുക
  • ദാഹമില്ലെങ്കില്‍ പോലും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുക
  • അമിതമായി ഉപ്പ് അടങ്ങിയതോ വറുത്തതോ ആയ ഭക്ഷണത്തിന് പകരം സന്തുലിതമായ ആഹാരം ശീലമാക്കുക
  • കാലാവസ്ഥ അനുവദിക്കുമ്പോഴെല്ലാം വീട്ടിനകത്ത് ആണെങ്കില്‍ പോലും കായികപ്രവൃത്തികളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുക
  • ചെറിയ ദൈനംദിന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുക, ഇതാകും പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം വലിയ കായിക അച്ചടക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനെക്കാള്‍ നല്ലത്
  • അണുബാധകള്‍ അവഗണിക്കരുത്

വൈറല്‍ അണുബാധകള്‍ താത്ക്കാലികവും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതുമാണെന്നാണ് മിക്കവരും കരുതുന്നത്. ഹൃദ്രോഗികള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ കരുതല്‍ വേണം. അണുബാധയിലൂടെയുണ്ടാകുന്ന നീര്‍വീക്കം മൂക്കിനെയോ തൊണ്ടയെയോ മാത്രമാകും ബാധിക്കുക എന്ന് കരുതരുത്. ഇത് ഹൃദയ സംവിധാനങ്ങളടക്കം ശരീരത്തെ മുഴുവന്‍ ബാധിച്ചേക്കാം. അത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹൃദയത്തെ അടക്കം സംരക്ഷിക്കാന്‍ ഇവയെ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായി വരുന്നത്. പനിയടക്കമുള്ള അണുബാധകള്‍ കൃത്യസമയത്ത് മരുന്ന് കഴിക്കാതെ അവഗണിക്കുന്നത് കുഴപ്പത്തിലായ ഹൃദയത്തെ കൂടുതല്‍ കുഴപ്പത്തിലേക്ക് നയിക്കും.

MONSOON AND HEART HEALTH HEART DISEASE HEART ATTACKS IN RAINY SEASON Hidden Chain Reaction
Watch out for persistent chest pain and unexplained breathlessness (Getty images)

പ്രതിരോധഹൃദയ സംരക്ഷണമാകും ഗുരുതര ഹൃദ്രോഗങ്ങളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാന്‍ നല്ലതെന്ന് ഡോ.മണ്ഡല്‍ പറയുന്നു. മഴ ആസ്വദിക്കൂ, ജോണ്‍സണ്‍ മാഷിന്‍റെ വരികള്‍ക്കൊപ്പം ചായ കൂടിക്കൂ, ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന മഴമേഘങ്ങള്‍ കാണൂ, പക്ഷേ മഴയെന്ന് കരുതി നിങ്ങളുടെ ശീലങ്ങള്‍ മാറ്റി വയ്ക്കാതിരിക്കൂ, ഹൃദയത്തെ ആരോഗ്യത്തോടെ കാക്കൂ. ഹൃദ്രോഗങ്ങളുടെ കാര്യം വരുമ്പോള്‍ ഇവിടെ കാര്യങ്ങള്‍ നാടകീയമായി മാറിമറിയുന്നു. നിങ്ങളുടെ ശീലങ്ങള്‍ മഴയായാലും എല്ലാദിവസവും തുടരുക.

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TAGGED:

MONSOON AND HEART HEALTH
HEART DISEASE
HEART ATTACKS IN RAINY SEASON
HIDDEN CHAIN REACTION
IMPACT OF THE RAINS ON HEART HEALTH

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