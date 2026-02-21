പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയ്ക്ക് മുന്നിൽ യോഗ്യതയുള്ളവർ മതി; ചേരികൾ ഒഴിപ്പിക്കാൻ നീക്കം, 12 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാറാൻ നിർദേശം
ഉടനെ സ്ഥലം വിടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ എങ്ങനെ സാധ്യമാകുമെന്നാണ് ആശങ്ക. ഏപ്രിലിൽ ബോർഡ് പരീക്ഷയെഴുതുന്ന കുട്ടികളടക്കം സ്ഥലം വിടണമെന്നാണ് നിർദേശം. ചേരി ഒഴിപ്പിക്കൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയം കൂടിയാണ്.
Published : February 21, 2026 at 8:00 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയ്ക്ക് സമീപമുള്ള മൂന്ന് ചേരികൾ ഒഴിയണമെന്ന നിർദേശവുമായി കേന്ദ്ര ഭവന, നഗര വികസന കാര്യ മന്ത്രാലയം. ഏഴ് ലോക് കല്യാൺ മാർഗിലെ ചേരിയിൽ താമസിക്കുന്ന 700 ഓളം കുടുംബങ്ങളോടാണ് മാറി താമസിക്കാൻ കശന നിർദേശം പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ന്യൂഡൽഹിയിലെ റേസ് കോഴ്സ് റോഡിനടുത്തുള്ള ഭായ് റാം ക്യാമ്പ്, മസ്ജിദ് ക്യാമ്പ്, ഡിഐഡി ക്യാമ്പ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നിർദേശം. മാർച്ച് ആറിനകം ചേരി പൂർണമായും ഒഴിയണമെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുമാണ് മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അറിയിപ്പ്.
ഡൽഹി അർബൻ ഷെൽട്ടർ ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് ബോർഡിൻ്റെ പുനരധിവാസ നയത്തിന് കീഴിൽ എൽ ആൻഡ് ഡിഒയും ഡൽഹി വികസന അതോറിറ്റിയും ചേർന്ന് 2024 ജനുവരിയിൽ നടത്തിയ സർവേയെ തുടർന്നാണ് ഈ നീക്കം. ലാൻഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള സർക്കാർ ഭൂമിയിലാണ് ഇവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന വാദത്തെ തുടർന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾക്ക് മന്ത്രാലയം നിർദേശം പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയ്ക്ക് ചുറ്റം ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ളവരെ താമസിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അധികാരികളുടെ വാദം. എന്നാൽ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം ഉപജീവനമാർഗത്തെയും കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും താറുമാറാക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ചേരി ഒഴിപ്പിക്കൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയമാണ്. കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിനെതിരെ കോടതി നിർദേശത്തെ തുടർന്നുള്ള ഇടക്കാല സംരക്ഷണം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നടപടി എന്താകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ജനങ്ങൾ.
മധ്യ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 45 കി.മി അകലെയായി സാവ്ദ ഗെവ്രയിലെ ഡിയുഎസ്ഐബി ഉന്നതിയിൽ പുനരധിവാസം അനുവദിച്ചു എന്ന് ലാൻഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് വിഭാഗം പുറത്തിറക്കിയ നോട്ടീസിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നതായി വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
പ്രതികരിച്ച് പ്രദേശവാസികൾ
നഗര കാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നടപടിയ്ക്ക് എതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി ചേരി നിവാസികൾ രംഗത്ത്. പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥലം വിടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ, അത് എങ്ങനെ സാധ്യമാകുമെന്നാണ് നിവാസികൾ ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യം.
"ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെ ഈ പ്രവൃത്തി പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഏപ്രിലിൽ 12-ാം ക്ലാസ് ബോർഡ് പരീക്ഷയുണ്ട്. എൻ്റെ രണ്ട് കുട്ടികളും സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളാണ്. ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?", നിവാസിയായ കമലേഷ് പറഞ്ഞു.
നോട്ടീസ് നൽകിയ പ്രദേശങ്ങളിലായി ധാരാളം കുട്ടികളാണ് വർഷാവസാന പരീക്ഷയ്ക്കായി തയാറെടുക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞത് അവരുടെ പരീക്ഷകൾ കഴിയുന്നതുവരെ സമയ പരിധി നീട്ടിതരണമെന്നും നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ഇതോടെ ദുരിതത്തിലാവുമെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു.
"എനിക്ക് ഏകദേശം 70 വയസ് പ്രായമുണ്ട്. ഇവിടെ ആദ്യമായി വന്നവരിലൊരാളാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഇവിടെയാണ് ചെലവഴിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് മാർച്ച് ആറിന് മുൻപ് സ്ഥലം വിട്ട് ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും പോകാനാണ്. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്നോ എവിടേക്ക് പോകുമെന്നോ ആരും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ച് എനിക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് വെറും ഭൂമിയല്ല, ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ്." പ്രദേശവാസിയായ സുകൻ ദേവി പറഞ്ഞു.
സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നടപടി ദിവസ വേതനക്കാരെയായിരിക്കും ഏറ്റവും അധികം ബാധിക്കുക. ചേരി നിവാസികളിൽ പലർക്കും സ്ഥിരമായ ജോലിയില്ലെന്നും ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിനായി കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെന്നും ധാമു പറഞ്ഞു.
