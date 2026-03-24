അനുമതിയില്ലാതെ പേരും ശബ്‌ദവും ഉപയോഗിക്കരുത്; ഡീപ്‌ഫേക്കിനെതിരെ നിയമപോരാട്ടവുമായി മോഹൻലാൽ

ഹർജി ഇന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും. വ്യാജ പരസ്യങ്ങളിലൂടെ സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് ഹർജി. സമാന കേസിൽ അമിതാബ് ബച്ചനും അനിൽ കപൂറിനും നേരത്തെ അനുകൂല വിധി ലഭിച്ചിരുന്നു.

Delhi HIgh Court, Mohanlal (Special Arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 24, 2026 at 6:53 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: വ്യക്തിത്വ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടൻ മോഹൻലാൽ നൽകിയ ഹർജി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ തൻ്റെ പേരും ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും ശബ്ദവും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ അനധികൃതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിലക്കണം എന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യം.

ജസ്റ്റിസ് ജ്യോതി സിങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത്. വ്യാജ പരസ്യങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കുമായി താരങ്ങളുടെ രൂപവും ശബ്ദവും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന പ്രവണത വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നിയമനടപടി. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ഡീപ്ഫേക്ക് തുടങ്ങിയ നവീന സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ കടന്നുകയറ്റം ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾക്ക് വലിയ തോതിൽ ആക്കം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി ഇത് അതിവേഗം പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മുൻകാല വിധികൾ

സമാന ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ അമിതാബ് ബച്ചൻ, അനിൽ കപൂർ എന്നിവർ നേരത്തെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. തൻ്റെ ശബ്ദവും ചിത്രങ്ങളും മറ്റ് സവിശേഷതകളും വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് കാണിച്ച് അമിതാബ് ബച്ചൻ നൽകിയ ഹർജിയിൽ അനുകൂല ഉത്തരവുണ്ടായി.

അനിൽ കപൂറിൻ്റെ പരാതിയിലും ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി സമാനമായ വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. താരങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. വിവിധ കമ്പനികൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും എതിരെയാണ് അന്ന് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ അനുകൂല വിധികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മോഹൻലാലും ഇപ്പോൾ നിയമത്തിൻ്റെ വഴി തേടിയത്.

എന്താണ് വ്യക്തിത്വ അവകാശം

ഒരാൾക്ക് തൻ്റെ പേര്, ചിത്രം, ശബ്ദം, മറ്റ് വ്യക്തിഗത സവിശേഷതകൾ എന്നിവ മറ്റുള്ളവർ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അവകാശമാണിത്. പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികളുടെ ജനപ്രീതി മുതലെടുത്ത് അനധികൃത സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തടയാനാണ് ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ വ്യക്തിത്വ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നിലവിൽ പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ ഇല്ല. എങ്കിലും പകർപ്പവകാശ നിയമത്തിലെയും വ്യാപാരമുദ്ര നിയമത്തിലെയും വ്യവസ്ഥകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കോടതികൾ ഇത്തരം കേസുകളിൽ ഇടപെടുന്നത്.

ഡീപ്ഫേക്ക് ഭീഷണി

സമീപകാലത്തായി അനുമതിയില്ലാതെ താരങ്ങളുടെ ശബ്ദവും രൂപവും കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ വ്യാപകമാണ്. ഇങ്ങനെ നിർമിക്കുന്ന വ്യാജ വീഡിയോകൾ താരങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായയെയും സ്വകാര്യതയെയും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. പല പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെയും വ്യാജ പരസ്യങ്ങളിൽ താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം എഐ വഴി സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്.

സമ്മതമില്ലാതെ ഉത്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ തൻ്റെ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്ത് ബോളിവുഡ് താരം ജാക്കി ഷ്റോഫും അടുത്തിടെ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും താരങ്ങൾ സമാനമായ നിയമപോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. സാധാരണക്കാരെ കബളിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം രീതികൾക്ക് തടയിടാൻ പുതിയ നിയമങ്ങൾ അനിവാര്യമായിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഹർജിയിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവ് രാജ്യത്തെ വിനോദ വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് നിർണായകമാകും.

