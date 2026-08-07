'ജെൻ സിയുടെ പരാതികൾ ന്യായം, അവരുടെ സത്യസന്ധതയിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്': ആർ.എസ്.എസ് മേധാവി
ജനാധിപത്യത്തിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുമെന്നും, ചർച്ചകളിലൂടെ സമവായത്തിൽ എത്തുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും ആർ.എസ്.എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത്
Published : August 7, 2026 at 11:21 AM IST
മുംബൈ: ജനാധിപത്യത്തിൽ പ്രതിഷേധം എന്നത് സംവാദത്തിനുള്ള മാർഗമാണെന്നും, അത് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാകരുതെന്നും ആർ.എസ്.എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത്. സമവായം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതായിരിക്കണം പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുംബൈയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യാസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മൂവ്മെൻ്റ് ടു യുണൈറ്റ് നേഷൻസിൻ്റെ (IIMUN) പതിനഞ്ചാം വാർഷിക പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
രണ്ടായിരത്തോളം വരുന്ന ജെൻ സി (Gen Z), ജെൻ ആൽഫ (Gen Alpha) തലമുറയിലെ അംഗങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു മോഹൻ ഭാഗവത്. ജനാധിപത്യത്തിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുമെന്നും, ചർച്ചകളിലൂടെ സമവായത്തിൽ എത്തുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞേക്കാം. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെയെല്ലാം ലക്ഷ്യം സമവായം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതായിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഭിന്നിപ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനാവരുത്. പുതിയ തലമുറയായ ജെൻ സിയുടെ പരാതികൾ ന്യായമാണെന്നും അവരുടെ സത്യസന്ധതയിൽ തനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലെ ആശങ്കകൾ
നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സി.ജെ.പി) നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ജെൻ സി, ജെൻ ആൽഫ തലമുറകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള ആർ.എസ്.എസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നീക്കമായാണ് മോഹൻ ഭാഗവതിൻ്റെ ഈ ആശയവിനിമയത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് ഉയർന്നുവരുന്ന ആശങ്കകൾ തികച്ചും ന്യായമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഏത് പ്രശ്നത്തിലും സംവാദമായിരിക്കണം ആദ്യ പടിയായി സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പിന്നീട് ആലോചിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മുതിർന്നവർ പറയുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അംഗീകരിക്കുന്ന പഴയ തലമുറകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇന്നത്തെ യുവത്വം. സ്നേഹത്തിനും ബഹുമാനത്തിനുമൊപ്പം യുക്തിസഹമായ ഉത്തരങ്ങളാണ് ജെൻ സി തലമുറ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കുള്ള ചെലവ് മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിൻ്റെ ആറ് ശതമാനമായി വർധിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് ഒരു വാണിജ്യ ബിസിനസല്ല. അത് എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സമൂഹത്തിനും വലിയ പങ്കുവഹിക്കാനുണ്ടെന്ന് ആർ.എസ്.എസ് മേധാവി പറഞ്ഞു. തൊഴിൽ എന്നത് ജോലി മാത്രമല്ല, സംരംഭകത്വം കൂടിയാണെന്നും മോഹൻ ഭാഗവത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളും സ്വയം നിയന്ത്രണവും
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ അവ നിരോധിക്കുന്നത് ഒരു പരിഹാരമല്ല. സമൂഹത്തിൽ സ്വയം അച്ചടക്കം വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഓൺലൈനിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവയുടെ സത്യാവസ്ഥ ഔദ്യോഗിക സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരാതെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. നിയമങ്ങളും അച്ചടക്കവും അനിവാര്യമാണ്. എന്നാൽ മനോഭാവം മാറുമ്പോൾ മാത്രമേ അവ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ. രാജ്യത്ത് നിരവധി നിയമങ്ങൾ ഇതിനകം നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ ചിന്താഗതി മാറ്റുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ദുരുപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും ആർ.എസ്.എസ് മേധാവി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നമ്മുടെ മുഖവും ശബ്ദവും ഉപയോഗിച്ച് വ്യാജ വീഡിയോകൾ നിർമിക്കാൻ ഇന്നത്തെ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് കഴിയും. ഇതറിയാവുന്ന ജനങ്ങൾ, കൃത്യമായ പരിശോധനകളില്ലാതെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ വിവരങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർക്ക് അവരെ പിന്തുടരുന്നവരോട് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. പത്ത് ലക്ഷം പേർ പിന്തുടരുന്ന ഒരാളാണ് താനെങ്കിൽ, തന്നെ പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ അവർ ഒരു പ്രശ്നത്തിലും ചെന്ന് ചാടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അത്രത്തോളം വിവേകം ഇക്കാര്യത്തിൽ അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വിവേകം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ മുതിർന്ന തലമുറ യുവാക്കളെ സഹായിക്കണം. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ സ്വയം നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ്. ആ അച്ചടക്കം വളർന്നുകഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചില രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്തതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയിലും വിലക്കേർപ്പെടുത്തണമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി.
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നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയല്ല ഇതിനുള്ള പരിഹാരമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിരോധിച്ചാൽ, അത് കരിഞ്ചന്തയിലേക്ക് മാറുകയും കൂടുതൽ വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വെല്ലുവിളിയോട് സമൂഹം ഒന്നടങ്കം പ്രതികരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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