'സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം പോരാ, ഭാവി തലമുറയെയും കരുതണം', ജെൻ സികളുമായി സംവദിച്ച് ആര്എസ്എസ് അധ്യക്ഷന്
നാഗ്പൂരിലെ കസ്തൂർചന്ദ് പാർക്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ജെൻ സികളുമായി സംവദിക്കുകയായിരുന്നു മോഹൻ ഭാഗവത്.
Published : August 15, 2026 at 2:02 PM IST
നാഗ്പൂർ: യുവാക്കൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനസംഖ്യപരമായ നേട്ടങ്ങളെന്ന് ആർഎസ്എസ് അധ്യക്ഷന് മോഹൻ ഭാഗവത്. അവരെ ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്താൽ രാഷ്ട്രത്തിന് വളരെയധികം നേട്ടം ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നാഗ്പൂരിലെ കസ്തൂർചന്ദ് പാർക്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ജെൻ സികളുമായി സംവദിക്കുകയായിരുന്നു മോഹൻ ഭാഗവത്.
"യുവാക്കൾ ഒരു ജനസംഖ്യാപരമായ നേട്ടമാണ്. അവരെ ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്താൽ നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ലഭിക്കും. യുവാക്കൾ വരുമാനമുള്ളവരായി മാറും. അല്ലാത്തപക്ഷം, സമൂഹത്തിൽ അവര് ഭാരമായി മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്നത്തെ യുവാക്കൾ മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രായമായവരുടെ ഗണത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്ന കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം ചിന്തിക്കാതെ ഭാവി തലമുറകളുടെ ആവശ്യങ്ങളെക്കൂടി പരിഗണിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് ഉപദേശിച്ചു. അമേരിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ, ചൈന, ന്യൂസിലൻഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭാരതം ഏറെ വ്യത്യസ്തമാണെന്ന യാഥാർഥ്യം യുവാക്കൾ ആദ്യം മനസിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വികസനത്തിനും പുരോഗതിക്കും സ്വന്തമായ അളവുകോലുകൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ ഭാരതത്തിന് സാധിക്കണം. തൊഴിൽ എന്നത് കേവലം ഓഫീസുകളിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ മാത്രമല്ലെന്നും, അധ്വാനിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിന്റെ ജോലികളെയും അർഹമായ ആദരവോടെ കാണണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ലോകത്തിന് ശരിയായ വഴി കാട്ടിക്കൊടുക്കാനും രാജ്യത്തിന്റെ തനിമയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ചിന്താധാരകൾ വികസിപ്പിക്കാനും ഭാരതത്തിന് ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സർസംഘചാലക് വ്യക്തമാക്കി. മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുമ്പോൾ, പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഭാരതത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പരിമിതപ്പെടുന്നില്ല. ഭാരതത്തിന് വലിയ ജനസംഖ്യയും താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ഭൂവിസ്തൃതിയുമാണുള്ളത്.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യയോ വലിയ ഭൂവിസ്തൃതിയോ വൻ വിഭവങ്ങളോ ഉള്ള കാനഡ, അമേരിക്ക, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ വികസന മാതൃകകൾ ഇവിടെ അതേപടി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ചിന്താ പ്രക്രിയയും പഠനവുമാണ് ആവശ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിൽ സംരംഭകത്വം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും പ്രതിസന്ധികളെ ധൈര്യത്തോടെ നേരിട്ട് വിജയം വരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
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അതേസമയം സമതുലിതമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുള്ള ആളുകളെ തൻ്റെ പക്ഷത്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഭഗവതിൻ്റെ ശ്രമങ്ങളെ ലോക്മത് മീഡിയ ഗ്രൂപ്പ് എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് ചെയർമാനും മുൻ രാജ്യസഭാംഗവുമായ വിജയ് ദർദ പ്രശംസിച്ചു. ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ ബന്ധങ്ങൾ മുതൽ യുവജന പ്രതിഷേധങ്ങൾ, രാജ്യം നേരിടുന്ന മറ്റ് വെല്ലുവിളികൾ വരെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഭഗവതിന് വ്യക്തമായ നിലപാടുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"നമ്മുടെ യുവത്വമാണ് നമ്മുടെ ശക്തി. അവരുടെ വികാരങ്ങളും ചിന്തകളും മനസിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അവരുടെ ഭാഷയും ആവിഷ്കാരവും വ്യത്യസ്തമാണ്. 60 വയസിന് മുകളിലുള്ളവർ അവരുടെ ഭാഷ മനസിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. തലമുറ വിടവ് കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്," വിജയ് ദർദ പറഞ്ഞു.
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്കൂളുകളുടെ മോശം അവസ്ഥയെ ദർദ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു, രാജ്യം ഒരു വികസിത രാഷ്ട്രമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ലഭ്യമായ സൗകര്യങ്ങളിൽ അടിയന്തര ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"ജനപ്രതിനിധികൾ അവരുടെ കുട്ടികളെ സർക്കാർ നടത്തുന്ന സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും സർക്കാർ നടത്തുന്ന ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് വൈദ്യചികിത്സ നേടുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ബിൽ ഞാൻ പാർലമെൻ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ സ്കൂളുകളുടെയും മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങളുടെയും അവസ്ഥയിൽ ഒരു മുഖംമിനുക്കൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്," ദർദ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ രാവിലെ 8 മണിക്ക് മഹൽ പ്രദേശത്ത് നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഭഗവത് ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി. യുവാക്കളുടെ പരാതികൾ യഥാർത്ഥമാണെന്നും അവരുടെ സത്യസന്ധതയിൽ താൻ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും അവരെ ഒരുക്കിലും ദേശവിരദ്ധരാക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രതിഷേധം ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ നിയമാനുസൃതമായ ഒരു സംഭാഷണ രൂപമാണെന്നും ഭിന്നത സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുപകരം സമവായം കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരിക്കണം അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
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