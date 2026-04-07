രാമക്ഷേത്രം പോലെ ഗോവധത്തിനെതിരായും ജനങ്ങളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് ആർഎസ്എസ് അധ്യക്ഷന് മോഹൻ ഭാഗവത്
ഗോസംരക്ഷണത്തെപ്പറ്റി ജനങ്ങളിൽ അവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മധ്യപ്രദേശിലെ വൃന്ദാവനത്തിലെ മാലൂക്ക് പീഠത്തിൽ മാലോക് ദാസ് ജി മാഹാരാജിൻ്റെ 452-ാം ജന്മവാർഷികത്തിൽ വെച്ചാണ് പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയത്.
By PTI
Published : April 7, 2026 at 6:58 PM IST
ലക്നൗ: ഇന്ത്യയിൽ ഗോവധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പൊതുജന അവബോധം സഹായിക്കുമെന്ന് ആർഎസ്എസ് അധ്യക്ഷന് മോഹൻ ഭാഗവത്. രാമക്ഷേത്രത്തെപ്പറ്റി ജനങ്ങളിൽ അവബോധം നിലനിൽക്കുന്നതുപോലെ ഗോവധത്തിനെതിരെയും അവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മധ്യപ്രദേശിലെ വൃന്ദാവനത്തിലെ മാലൂക്ക് പീഠത്തിൽ മാലോക് ദാസ് ജി മാഹാരാജിൻ്റെ 452-ാം ജന്മവാർഷികത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
അവബോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗോവധം ഉടനടി നിർത്തലാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നഗരങ്ങളിൽ പശുക്കളെ വളർത്തുന്നതിൻ്റെ പരിമിതികളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതിന് പിന്നാലെ ഗോശാലകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയും ഈ ആശയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നും ആളുകളോട് നിർദേശിച്ചു. ഗ്രാമീണർ ഗോശാലകൾ നിർമ്മിച്ച് അവിടെ കന്നുകാലികളെ വളർത്തണമെന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ പൊതു വികാരം നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തുടർന്ന്, അയോധ്യയിൽ രാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കിയ സുപ്രീം കോടതിയുടെ സുപ്രധാന വിധിയെപ്പറ്റിയും ഭാഗവത് പരാമർശിച്ചു. രാമക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച വിധി 2014 നും 2019 നും ഇടയിൽ ഉണ്ടായില്ല. പിന്നീട് ജനവികാരം മനസിലാക്കി സുപ്രീം കോടതി ഏകകണ്ഠമായി വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പിന്നീട് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മാണ സ്ഥലത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 2020 ഓഗസ്റ്റിൽ 'ഭൂമി പൂജൻ' ചടങ്ങും 2024 ജനുവരിയിൽ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചടങ്ങ് നടന്നതായും അദ്ദേഹം ബോധിപ്പിച്ചു. ഇത്തരത്തിൽ ക്ഷേത്രമെന്ന പുണ്യസങ്കല്പ്പത്തോട് കിടപിടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സമീപനമാണ് അദ്ദേഹം ഗോവധത്തിനെതിരെ മുൻപോട്ട് വച്ചത്.
ഗോവധവും നിരോധനങ്ങളും
ഗോവധത്തിനെതിരെ മുൻപും ചർച്ചകളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ആർഎസ്എസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഗോസംരക്ഷണത്തെ പുണ്യ പ്രവർത്തിയായും കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ വിലക്കുകും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുൻപ് ഗുജറാത്തിലെ അമ്രേലി നഗരത്തിൽ പശുവിനെ കശാപ്പ് ചെയ്ത കേസിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവും 18 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ഗുജറാത്ത് കോടതി വിധിച്ച സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം രാജ്യത്ത് ഗോവധം പൂർണമായും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത് 20 സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ്. അതിലൊന്നാണ് മധ്യപ്രദേശ്. പശു, കാള തുടങ്ങിയവയൊന്നും കശാപ്പ് ചെയ്യാനോ ഇറച്ചി കൈവശം വെക്കാനോ ഇവിടെ അനുമതിയില്ല. എന്നാൽ പഞ്ചാബ്, തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഗോവധ നിരോധനം കര്ശനമായി നടപ്പാക്കുന്നത്. കേരളം, പശ്ചിമ ബംഗാള്, അരുണാചല് പ്രദേശ്, മിസോറാം, മേഘാലയ, നാഗാലാന്ഡ്, ത്രിപുര, സിക്കിം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് നിരോധമില്ലാത്തത്.
