'വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ പോലെ ഇന്ത്യയിലും ഭരണമാറ്റത്തിന് ശ്രമം, പക്ഷെ വിജയിക്കില്ല': മോഹൻ ഭാഗവത്
നാഗ്പൂരിൽ നടന്ന വാർഷിക വിജയദശമി സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കവേയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന.
By PTI
Published : October 20, 2026 at 12:01 PM IST
മുംബൈ: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരായ സമീപകാല പ്രതിഷേധങ്ങള്ക്കിടയില് ഇന്ത്യയില് ഭരണമാറ്റത്തിന് ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്ന് ആര്എസ്എസ് മേധാവി മോഹന് ഭാഗവത്. എന്നാല് ഇന്ത്യയില് അത്തരമൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിജയാദശമി ദിനത്തിൽ സംസാരിക്കവേയാണ് മോഹന് ഭാഗവതിന്റെ പരാമര്ശം. ഫ്രാൻസ്, അൽബേനിയ, ബംഗ്ലാദേശ്, നേപ്പാൾ എന്നീ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ സംഘര്ഷങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു മുന്നറിയിപ്പ്.
ഭരണകൂട മാറ്റത്തിനായുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണില്ല. ഇത്തരം പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് പകരം, രാഷ്ട്രീയ താത്പര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളായി മാറാനും സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നതകൾ വർധിപ്പിക്കാനും ഇടയാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്വന്തം താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചില ശക്തികൾ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി ഭരണകൂട മാറ്റത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതുവഴി അവർ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലങ്ങൾ പലപ്പോഴും ലഭിക്കാറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഭരണകൂടത്തെ മാറ്റിയാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുമെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ യഥാർഥത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഇന്ത്യ ശക്തമായതിനാൽ ഇത്തരം ശക്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുമെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ത്യയെ ദുർബലപ്പെടുത്താനും ഭിന്നിപ്പിക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമായി രാജ്യം മാറുന്നുണ്ടെന്നും ഭഗവത് അവകാശപ്പെട്ടു. ചില ആഗോള ശക്തികൾ ഇന്ത്യ വികസിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യ കൂടുതൽ ശക്തമാകാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം അത് അവരുടെ ആധിപത്യത്തിന് വെല്ലുവിളിയായേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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നാഗ്പൂരിലെ ആർഎസ്എസ് വിജയദശമി ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് മോഹൻ ഭഗവത് ആയുധ പൂജ നടത്തി. ജനാധിപത്യത്തിലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവേ, സാമൂഹിക ഭിന്നതകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക എന്നതാകണം അവയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭഗവത് പറഞ്ഞു. "പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കും, ജനാധിപത്യത്തിൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അനിവാര്യവുമാണ്. എന്നാൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? അവ പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാകണം" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പൊതുജനക്ഷേമമല്ലാത്ത മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ ഉപകരണങ്ങളായി മാറും. വ്യക്തികൾ, ഗ്രൂപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ അവയ്ക്ക് ശത്രുത വളർത്താനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ കയ്പ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളോ ഭിന്നതകളോ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളോടും പ്രക്ഷോഭകരോടും ഭരണകൂടത്തോടും മോഹൻ ഭഗവത് അഭ്യർഥിച്ചു. "നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ എത്ര തീവ്രമാണെങ്കിലും ഭരണഘടന നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പരിധികൾ, പരിഷ്കൃതമായ പൊതു സംവാദത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, മാന്യമായ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവയെ നാം മാനിക്കണം" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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