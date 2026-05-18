43 വർഷത്തിന് ശേഷം നോർവേയിൽ എത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി; ഒസ്ലോയിൽ മോദിക്ക് ഊഷ്മള സ്വീകരണം

ഇന്ത്യയും നോർവെയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തിങ്കളാഴ്‌ച നോർവേയിലെ ഓസ്ലോയിൽ എത്തി.മെയ് 19ന് ഓസ്ലോയിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാമത് ഇന്ത്യ നോർവേ ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും പങ്കെടുക്കും.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 18, 2026 at 11:30 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയും നോർവെയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തിങ്കളാഴ്‌ച നോർവേയിലെ ഓസ്ലോയിൽ എത്തി.43 വർഷത്തിന് ശേഷം നോർവേ സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്ര മോദി.യൂറോപ്യൻ ഫ്രീ ട്രേഡ് അസോസിയേഷൻ (EFTA) കരാറിന് ശേഷം ഇന്ത്യയും നോർവേയും തമ്മിലുള്ള ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ സന്ദർശനം.

വിമാനത്താവളത്തിൽ തനിക്ക് നൽകിയ ഊഷ്‌മളമായ സ്വീകരണത്തിന് നോർവീജിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജോനാസ് ഗഹർ സ്റ്റോറിനോട് പ്രധാനമന്ത്രി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. "നാല് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം നോർവേയിലേക്കുള്ള ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദർശനമാണിത്. ഇന്ത്യ-നോർവേ സൗഹൃദത്തിന് ഇത് ശക്തി പകരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്" നരേന്ദ്ര മോദി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.നോർവേ രാജാവ് ഹെറാൾഡ് അഞ്ചാമനെയും രാജ്ഞി സൊന്‍ജയെയും പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദർശിക്കും.

മൂന്നാമത് ഇന്ത്യ-നോർവേ ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും

മെയ് 19ന് ഓസ്ലോയിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാമത് ഇന്ത്യ നോർവേ ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും പങ്കെടുക്കും.പ്രാദേശിക, ആഗോള വിഷയങ്ങളിൽ സഹകരണത്തിനുള്ള വഴികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി നോർഡിക് രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുമെന്നും അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.

നോർവേ പ്രധാനമന്ത്രി ജോനാസ് ഗഹർ സ്റ്റോർ, ഡെൻമാർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി മെറ്റ് ഫ്രെഡറിക്സെൻ, ഫിൻലാൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി പെറ്റെറി ഓർപോ, ഐസ്‌ലാൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീമതി ക്രിസ്റ്റൺ ഫ്രോസ്റ്റാഡോട്ടിർ, സ്വീഡൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾഫ് ക്രിസ്റ്റേഴ്‌സൺ എന്നിവരും ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. ഗവേഷണ ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗിക്കും.വ്യാപാരം, ഊർജ്ജം, സാങ്കേതികവിദ്യ, നവീകരണം, സുസ്ഥിര വികസനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഉച്ചകോടി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് .

"ഇന്ത്യ-നോർവേ ബന്ധത്തിൽ കൈവരിച്ച പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും അവ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സന്ദർശനം അവസരമൊരുക്കുമെന്ന്" വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. വ്യാപാരത്തിലും നിക്ഷേപത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇന്ത്യ-ഇഎഫ്‌ടിഎ വ്യാപാര സാമ്പത്തിക കരാറിലൂടെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സാങ്കേതികവിദ്യയായ ഗ്രീന്‍ ടെക്കും സമുദ്രങ്ങളും കടലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബ്ലൂ ഇക്കണോമി എന്നിവയിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.2018 ഏപ്രിലിൽ സ്റ്റോക്ക്ഹോമിലും 2022 മെയ് മാസത്തിൽ കോപ്പൻഹേഗനിലും നടന്ന രണ്ട് ഉച്ചകോടികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ ഉച്ചകോടി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്.

28 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപത്തിന് അവസരം

"ഈ സന്ദർശനം ഏകദേശം 2.73 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ(2024) ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരത്തിൽ ആക്കം കൂട്ടാനും, ഇന്ത്യൻ മൂലധന വിപണിയിൽ നോർവേ ഗവൺമെൻ്റ് പെൻഷൻ ഫണ്ടിൻ്റെ (GPFG) ഏകദേശം 28 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപം നടത്താനും ഒരു അവസരമായിരിക്കും .

ഇന്ത്യയുടെ ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരത്തിനും നോർഡിക് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള നിക്ഷേപ ബന്ധത്തിനും സന്ദർശനം ഉത്തേജനം നൽകുകയും കൂടാതെ ഇന്ത്യ-യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എഫ്‌ടി‌എ, ഇന്ത്യ-ഇ‌എഫ്‌ടി‌എ എന്നിവയിൽ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള വിതരണ ശൃംഖലകൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും" വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി നിലവിൽ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് (യുഎഇ), നെതർലാൻഡ്‌സ്, സ്വീഡൻ, നോർവേ, ഇറ്റലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആറ് ദിവസത്തെ പര്യടനത്തിലാണ്. പ്രധാന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക, തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഈ പര്യടനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഔദ്യോഗിക സ്രോതസ്സുകൾ പ്രകാരം, യൂറോപ്യൻ പങ്കാളികളുമായുള്ള വ്യാപാരം, സാങ്കേതികവിദ്യ, നവീകരണം, ഹരിത ഊർജ്ജം, കണക്റ്റിവിറ്റി സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സഹകരണം വികസിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ സന്ദർശനം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

