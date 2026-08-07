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'ഗെറ്റ് റെഡി വിത്ത് മി, കൈത്തറി വസ്‌ത്രമണിഞ്ഞ് വീഡിയോ ചെയ്യൂ'; യുവാക്കളോട് അഹ്വാനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി

കൈത്തറി ഉത്‌പന്നങ്ങൾ വാങ്ങി ഗെറ്റ് റെഡി വിത്ത് മി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കരകൗശല വിദഗ്‌ധരെ പിന്തുണക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമാകുമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.

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Prime Minister Narendra Modi (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 7, 2026 at 1:17 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ കൈത്തറി ദിനത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ നേർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കൈത്തറി ഉത്‌പന്നങ്ങൾ വാങ്ങി നെയ്‌ത്തുകാരെ പ്രോത്സഹാപ്പിക്കാൻ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു. കൈത്തറി വസ്‌ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള 'ഗെറ്റ് റെഡി വിത്ത് മി' വീഡിയോകൾ ചെയ്യാനും മോദി യുവാക്കളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. സമൂഹ മാധ്യമമായ ഇൻസ്‌റ്റഗ്രാം റീലിലൂടെയാണ് മോദി ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയത്.

'ഓഗസ്‌റ്റ് ഏഴായ ഇന്ന് ദേശീയ കൈത്തറി ദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പന്നവും ഊർജ്ജസ്വലവുമായ കൈത്തറി പൈതൃകം നാം ആഘോഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നെയ്ത്തുകാരുടെയും കരകൗശല വിദഗ്‌ധരുടെയും വൈദഗ്ദ്ധ്യം, സർഗാത്മകത, സമർപ്പണം എന്നിവയെ നാം അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. തലമുറകളായി അവർ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും സമ്പന്നമാക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും' മോദി പറഞ്ഞു.

ഗ്രാമീണ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെയും സ്‌ത്രീകൾ നയിക്കുന്ന വികസനത്തിൻ്റെയും 'ആത്മനിർഭർ ഭാരത്' എന്ന സ്വപ്‌നം സാക്ഷാത്‌കരിക്കുന്നതിൻ്റെയും ഭാഗമായി കൈത്തറി മേഖലയെ സർക്കാർ തുടർന്നും പിന്തുണയ്‌ക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഗെറ്റ് റെഡി വിത്ത് മി നിർദേശിച്ച് മോദി

ദേശീയ കൈത്തറി ദിനത്തിൽ കൈത്തറി വസ്‌ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗെറ്റ് റെഡി വിത്ത് മി വീഡിയോ ലോകവുമായി പങ്കുവച്ചൂടെ എന്ന് മോദി പൗരന്മാരോട് ചോദിച്ചു. ഇതിലൂടെ കൈത്തറി വസ്‌ത്രങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും നമ്മുടെ കരകൗശല വിദഗ്‌ധരെ പിന്തുണക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമാകുമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയുടെ കൈത്തറി വൈവിധ്യം നമുക്ക് ജനപ്രിയമാക്കാം. ഗെറ്റ് റെഡി വിത്ത് മി പോലുള്ള വീഡിയോകൾ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൈത്തറി ഉത്‌പന്നങ്ങളുടെ വിഡിയോകൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്‌ക്കൂവെന്നും മോദി അഭ്യർഥിച്ചു.

ഫ്രണ്ട്‌ഷിപ്പ് ഡേ പോലെ കൈത്തറി ദിനവും ആഘോഷിക്കൂ

കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ചയാണ് നിങ്ങളിൽ പലരും ഫ്രണ്ട്‌ഷിപ്പ് ഡേ ആഘോഷിച്ചത്. അതെ ആവേശത്തോടും ഉന്മേഷത്തോടും കൂടി ഓഗസ്‌റ്റ് 7ന് ദേശീയ കൈത്തറി ദിനവും ആഘോഷിക്കാൻ താൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർഥിക്കുന്നുവെന്നും മോദി വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു.

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ബ്രിട്ടീഷ് പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ചത് 1905 ഓഗസ്‌റ്റ് 7നാണെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. പാരമ്പര്യ കരകൗശലവിദ്യയിലൂടെ മനോഹരമായ തുണിത്തരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനും പിന്തുണക്കുന്നതിനുമുള്ള അവസരമാണ് ദേശീയ കൈത്തറി ദിനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു കൈത്തറി ഉത്‌പന്നമെങ്കിലും വാങ്ങണം. അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്‌ത് പരമാവധി പങ്കുവയ്‌ക്കണം. ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ സഹോദരീസഹോദരന്മാരായ നെയ്‌ത്തുകാരുടെ കരകൗശല നൈപുണ്യവും ഇന്ത്യയിലെയും ലോകത്തിലെയും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

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