സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ജയന്തി:'റൺ ഫോർ യൂണിറ്റിന്റെ ഭാഗമാകണം': പ്രധാനമന്ത്രി
റൺ ഫോർ യൂണിറ്റിയിൽ പങ്കുചേരാന് ജനങ്ങളോട് അഭ്യര്ഥിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി. ഒക്ടോബർ 31ന് ഗുജറാത്തിലെ കെവാഡിയയ്ക്ക് സമീപമാണ് ഏകതാ ദിവസ് പരേഡ്. പ്രധാനമന്ത്രി നേതൃത്വം നല്കും.
ന്യൂഡൽഹി: ഉരുക്ക് മനുഷ്യൻ സർദാർ വല്ലാഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ 150-ാം ജന്മദിനമായ ഒക്ടോബർ 31ന് നടക്കുന്ന റൺ ഫോർ യൂണിറ്റിയിൽ ഭാഗമാകാൻ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇന്നലെ (ഒക്ടോബർ 26) മൻ കി ബാത്തിൻ്റെ 127-ാം പതിപ്പിൽ സംസാരിക്കവേയാണ് സർദാർ പട്ടേലിനെ മോദി അനുസ്മരിച്ചത്.
"ഒക്ടോബർ 31ന് നടക്കുന്ന റൺ ഫോർ യൂണിറ്റിയിൽ പങ്കുചേരൂ. സർദ്ദാർ പട്ടേലിൻ്റെ ഏകീകൃത ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ദർശനത്തെ നമുക്ക് ആദരിക്കാം", മോദി എക്സിൽ കുറിച്ചു. കൂടാതെ ഏകതാ ദിവസ് ഭാരതിൻ്റെ എക്സ് പോസ്റ്റും മോദി പങ്കുവച്ചു.
1875 ഒക്ടോബർ 31ന് ജനിച്ച പട്ടേൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനം രാഷ്ട്രീയ ഏകതാ ദിവസ് ഒക്ടോബർ 31 ന് ഗുജറാത്തിലെ കെവാഡിയക്ക് സമീപം നടക്കും. ഏകതാ ദിവസ് പരേഡിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നേതൃത്വം നൽകും.
"മിടുക്കനായ വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു പട്ടേൽ. ഇന്ത്യയിലും ബ്രിട്ടനിലുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പഠനം നടത്തിയിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ മികച്ച അഭിഭാഷകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു പട്ടേൽ. നിയമരംഗത്ത് കൂടുതൽ പ്രശസ്തി നേടമായിരുന്നു പക്ഷെ ഗാന്ധിജിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിനായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും" മോദി പറഞ്ഞു.
ഖേഡ സത്യഗ്രഹം മുതൽ ബോർസാദ് സത്യഗ്രഹം വരെയുള്ള നിരവധി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ ഇന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ശുചിത്വത്തിനും സദ്ഭരണത്തിനുമായിരുന്നു പട്ടേൽ മുൻതൂക്കം നൽകിയിരുന്നത്. ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾക്ക് നാമെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തോട് എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥ ചട്ടക്കൂടിന് ശക്തമായ അടിത്തറ പാകിയത് സർദാർ പട്ടേലാണെന്നും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിനും സമഗ്രതയ്ക്കും വേണ്ടി സമാനതകളില്ലാത്ത ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എല്ലാ വർഷവും പട്ടേലിൻ്റെ ജന്മദിനം റൺ ഫോർ യൂണിറ്റി എന്ന പേരിൽ ആഘോഷിക്കുന്നു.
രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഫിറ്റ്നസ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്ക് മനുഷ്യനെ ആദരിക്കുന്നതിനുമായാണ് രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നടത്തുന്നത്.
സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി: സർദാർ പട്ടേലിൻ്റെ 143-ാം ജന്മവാർഷികത്തോടന് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഗുജറാത്തിലെ കെവാഡിയ നർമ്മദ ജില്ലയിൽ 2018 ഒക്ടോബർ 31ന് സ്റ്റാച്യൂ ഓഫ് യൂണിറ്റി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പ്രതിമയാണിത്. 182 മീറ്റർ ഉയരമാണ് ഈ പ്രതിമയുടേത്.
ചൈനയിലെ സ്പ്രിങ് ടേബിൾ ബുദ്ധ പ്രതിമയേക്കാൾ 23 മീറ്റർ ഉയരവും യുഎസിലെ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടിയുടെ ഇരട്ടിയോളം ഉയരവുമുണ്ട് സ്റ്റാച്യൂ ഓഫ് യൂണിറ്റിക്ക്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയിലെ പ്രമുഖരായ ലാർസൻ ആന്ഡ് ടൂബ്രോയിലെ 300 എഞ്ചിനീയർമാർ ഉൾപ്പെടെ 3,000ത്തിലധികം തൊഴിലാളികൾ 3.5 വർഷം കൊണ്ടാണ് ഇത് നിർമിച്ചത്. പത്മഭൂഷൺ ജേതാവായ ശിൽപി റാം വി.സുതറാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്.
