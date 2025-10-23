ETV Bharat / bharat

മലേഷ്യയില്‍ നടക്കുന്ന ആസിയാന്‍ -ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടിയില്‍ മോദി നേരിട്ടെത്തില്ല, പങ്കാളിയാകുക ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി, ട്രംപ് കാരണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം

ഈ മാസം 26 മുതല്‍ 28 വരെയാണ് ആസിയാന്‍ യോഗം മലേഷ്യയില്‍ നടക്കുക. അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് അടക്കമുള്ള ലോകനേതാക്കള്‍ക്ക് യോഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണം.

MODI TO JOIN ASEAN CONGRESS ASEAN INDIA SUMMIT INDIA MALAYSIA SUMMIT
Prime Minister Narendra Modi | File photo (ANI)
ന്യൂഡല്‍ഹി: അടുത്താഴ്‌ച മലേഷ്യയില്‍ നടക്കുന്ന ആസിയാന്‍ ഉച്ചകോടിയില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി സംബന്ധിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇന്ന് ഫോണിലൂടെ മലേഷ്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി അന്‍വര്‍ ഇബ്രാഹിമിനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

പ്രിയ സുഹൃത്ത് അന്‍വര്‍ ഇബ്രാഹിമുമായി ഊഷ്‌മളമായ ആശയവിനിമയമാണ് ഫോണിലൂടെ നടത്തിയതെന്ന് പിന്നീട് മോദി എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു. ആസിയാന്‍ അധ്യക്ഷപദം ലഭിച്ച മലേഷ്യയെ താന്‍ അഭിനന്ദിച്ചതായും മോദി കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. നടക്കാന്‍ പോകുന്ന ഉച്ചകോടിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേര്‍ന്നു.

ഉച്ചകോടിയില്‍ താന്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ സംബന്ധിക്കും. ആസിയാന്‍- ഇന്ത്യ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം കൂടുതല്‍ ആഴത്തിലുള്ളതാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഈ മാസം 26-28 വരെയാണ് ആസിയാന്‍ ഉച്ചകോടി. അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനെ മലേഷ്യ ഉച്ചകോടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രംപ് ഈ മാസം 26ന് രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനായി ക്വാലാലംപൂരിലെത്തും. മറ്റ് ലോകനേതാക്കള്‍ക്കും ഉച്ചകോടിയിലേക്ക് ക്ഷണമുണ്ട്.

അതേസമയം അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനെ പേടിച്ചാണ് മോദി ഉച്ചകോടിയില്‍ നേരിട്ട് സംബന്ധിക്കാത്തത് എന്ന ആരോപണവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് രംഗത്ത് എത്തി. ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂര്‍ അവസാനിപ്പിച്ചത് താനാണെന്ന് 53 തവണ അവകാശപ്പെടുകയും റഷ്യയില്‍ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ തയാറാണെന്ന് ഇന്ത്യ ഉറപ്പ് നല്‍കിയെന്ന് അഞ്ച് തവണ ആവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്‌ത ഒരാളുമായി നേരിട്ട് കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ സംബന്ധിച്ച് കടുത്ത പരീക്ഷണമാകുമെന്ന്, മാധ്യമ ചുമതലയുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേഷ് ആരോപിച്ചു. അതേസമയം ട്രംപിനെ പുകഴ്‌ത്തി സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ പോസ്റ്റിടുന്നത് പോലെയല്ലല്ലോ അതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അദ്ദേഹം ക്വാലംപൂരിലേക്ക് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നതായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസമായി ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ അദ്ദേഹം പോകില്ലെന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കുന്നുവെന്നും ജയറാം രമേഷ് എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു. സ്വയംപ്രഖ്യാപിത വിശ്വഗുരുവായി മേനി നടിക്കാനും ലോകനേതാക്കളെ ആലിംഗനം ചെയ്യാനും അവര്‍ക്കൊപ്പം ഫോട്ടോയെടുക്കാനും ഉള്ള അവസരമാണ് മോദിക്ക് ഇതിലൂടെ നഷ്‌ടമായിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.

പ്രസിഡന്‍റ് ട്രംപില്‍ നിന്ന് അപമാനം നേരിടാനാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് മോദി പോകാത്തത്. ആഴ്‌ചകള്‍ക്ക് മുമ്പ് ഗാസയിലെ സമാധാന ഉച്ചകോടിയിലും മോദി പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. അതും ഇതേ കാരണം കൊണ്ടാണെന്നും ജയറാം രമേശ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതീവ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക(ബച്ച്കേ രേ രെഹ്‌ന ബാബ, ബെച്കേ രെഹ്‌ന രേ) എന്ന പഴയ ബോളിവുഡ് നമ്പര്‍ മോദി നന്നായി ഓര്‍ക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

1992ല്‍ മേഖലാ പങ്കാളിത്തം തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ആസിയാന്‍ ഇന്ത്യ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് തുടക്കമായത്. 1995 ഡിസംബറിലെ പൂര്‍ണ പങ്കാളിത്ത ചര്‍ച്ചയായി പരിണമിച്ചു. ഉച്ചകോടിതല പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് 2002ലെത്തി. തന്ത്രപര പങ്കാളിത്തമായി ഇത് 2012ല്‍ രൂപം പ്രാപിച്ചതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ, ഫിലിപ്പൈന്‍സ്, സിംഗപ്പൂര്‍, തായ്‌ലന്‍ഡ്, ബ്രൂണെ, വിയറ്റ്നാം, ലാവോസ്, മ്യാന്‍മര്‍, കമ്പോഡിയ തുടങ്ങിയ പത്ത് രാജ്യങ്ങളാണ് ആസിയാനിലെ അംഗങ്ങള്‍. ഇന്ത്യയും ആസിയാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കഴിഞ്ഞ കുറേ വര്‍ഷങ്ങളായി മികച്ച രീതിയില്‍ മുന്നേറിയിട്ടുണ്ട്. വാണിജ്യം,നിക്ഷേപം, സുരക്ഷ, പ്രതിരോധം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ സഹകരണത്തിനാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നത്.

