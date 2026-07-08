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കരാറുകൾ ഉറപ്പിക്കാൻ മോദി ഓസ്‌ട്രേലിയയിലേക്ക്; 'റോക്ക്സ്റ്റാറിനെ' സ്വാഗതം ചെയ്‌ത് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി

മോദി ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആൻ്റണി അൽബനീസുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുമ്പോൾ വിശ്വസനീയമായ യുറേനിയം പൈപ്പ്‌ലൈൻ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നത് പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

INDIA AUSTRALIA RELATIONS ANTHONY ALBANESE MODI AUSTRALIA VISIT Narendra Modi
Narendra Modi with Australian PM Anthony Albanese (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 8, 2026 at 3:09 PM IST

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കാൻബറ: പ്രതിരോധ ബന്ധങ്ങൾ, ധാതുക്കൾ, യുറേനിയം എന്നിവയുടെ കയറ്റുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ എത്തി. വ്യാഴാഴ്ച മെൽബൺ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി റാലിയിൽ മോദിക്ക് ഗംഭീര സ്വീകരണം ലഭിക്കും, 20,000 ത്തിലധികം ആളുകൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ പറയുന്നു.

ഇന്ത്യയും ഓസ്‌ട്രേലിയയും സമീപ വർഷങ്ങളിൽ നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് വ്യാപാര പങ്കാളികളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനൊപ്പം ബീജിംഗിൻ്റെ സൈനിക ആവശ്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സംയുക്ത ആഗ്രഹമാണ് ഈ ബന്ധത്തിന് ഭാഗികമായി കാരണമായത്.

"ശീതയുദ്ധകാലത്ത് ഇന്ത്യയും ഓസ്‌ട്രേലിയയും സ്വീകരിച്ച വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, ഈ സന്ദർശനം ചരിത്രപരമായി വളരെ പ്രധാന്യമുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്‌തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ്" ഓസ്‌ട്രേലിയ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ടീസ്റ്റ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.

വ്യാഴാഴ്ച മോദി ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആൻ്റണി അൽബനീസുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുമ്പോൾ യുറേനിയം പൈപ്പ്‌ലൈൻ സുരക്ഷ ഒരു പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 1.4 ബില്യൺ ജനങ്ങളുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമായ ഊർജ്ജ ആവശ്യക്കാരായ ഇന്ത്യ, അതിൻ്റെ ആണവോർജ്ജ ശേഷി ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു.

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വേൾഡ് ന്യൂക്ലിയർ അസോസിയേഷൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, ലോകത്തിലെ യുറേനിയം സ്രോതസ്സിൻ്റെ 28 ശതമാനവും ഖനന ഭീമനായ ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ കൈവശമാണെന്ന് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയും ഓസ്‌ട്രേലിയയും 2015 ൽ ഒരു ആണവ സഹകരണ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. കരാർ യുറേനിയം കയറ്റുമതിക്ക് വഴിയൊരുക്കി, എന്നാൽ നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു, ഇന്ന് വ്യാപാരം നിലവിലില്ല.

ദി ബോസ്

ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിപണി കീഴടക്കുക എന്ന അഭിലാഷത്തോടെ, ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ കൈവശമുള്ള മറ്റൊരു സ്രോതസ്സായ ലിഥിയം പോലുള്ള നിർണായക ധാതുക്കൾക്കായി ഇന്ത്യയും തിരയുകയാണ്.

ഏഷ്യ-പസഫിക് മേഖലയിൽ ചൈനയ്ക്ക് എതിരായി കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പായ ക്വാഡിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയ, ഇന്ത്യ, അമേരിക്ക, ജപ്പാൻ എന്നി രാജ്യങ്ങൾ അംഗങ്ങളാണ്. എന്നാൽ സഖ്യത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് താൽപ്പര്യം കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നതിനാൽ പ്രതിരോധ കാര്യങ്ങളിൽ പരസ്‌പരം സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത ന്യൂഡൽഹിയും കാൻബറയും വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്.

2023-ൽ സിഡ്‌നിയിലേക്കുള്ള തൻ്റെ അവസാന സന്ദർശന വേളയിൽ മോദി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി റാലിയിലേക്ക് 20,000 പേരെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌തു. ആ പരിപാടിയിൽ അൽബനീസ് വേദിയിലെത്തി മോദിയാണ് ബോസ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനക്കൂട്ടത്തെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് യുഎസ് റോക്ക് ഐക്കൺ ബ്രൂസ് സ്പ്രിംഗ്‌സ്‌റ്റിൻ്റെ ശക്തിയെ പോലും മറികടക്കുമെന്ന് തമാശ രൂപേണെ അദ്ധേഹം പറഞ്ഞു.

നഗരത്തിലെ മാർവൽ സ്‌റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മെൽബൺ മീറ്റ്സ് മോദി പരിപാടിയിൽ ഇതിലും വലിയ ജനക്കൂട്ടം എത്തുമെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ നേരിടുന്ന പീഡനങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് സ്‌റ്റേഡിയം പരിപാടിക്ക് പുറത്ത് പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ അലയൻസ് എഗൈൻസ്റ്റ് ഇസ്ലാമോഫോബിയ അറിയിച്ചു. ഓസ്‌ട്രേലിയയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ കുടിയേറ്റത്തിനെതിരെ പ്രത്യേക പ്രതിഷേധവും ആസൂത്രണം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

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