ആഗോള പരിപാടിയെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്‌ട്രീയ വേദിയാക്കി മാറ്റി; ഷർട്ടൂരി പ്രതിഷേധിച്ച സംഭവത്തിന് എതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി നരേന്ദ്രമോദി

ആഗോള പരിപാടിയെ ലജ്ജാവഹമായ രാഷ്‌ട്രീയ വേദിയാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് എന്ന് നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു. ഉച്ചകോടിയിലെ ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഷർട്ടൂരി പ്രതിഷേധിച്ച സംഭവത്തിനെതിരെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്.

Prime Minister Narendra Modi speaks during the launch of various development works in Meerut on Sunday, February 22, 2026. (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 22, 2026 at 6:16 PM IST

2 Min Read
ലഖ്‌നൗ: ലോക രാജ്യങ്ങൾ അണി നിരന്ന എഐ ഉച്ചകോടിയിലുണ്ടായ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ആഗോള പരിപാടിയെ ലജ്ജാകരമായ രാഷ്‌ട്രീയ വേദിയാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് എന്ന് നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു. ഉച്ചകോടിയിലെ ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഷർട്ടൂരി പ്രതിഷേധിച്ച സംഭവത്തിനെതിരെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്.

ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീററ്റിൽ നടന്ന ഇന്ത്യയുടെ അതിവേഗ റെയിൽ പാത ഇടനാഴികളിൽ ഒന്നായ ഡൽഹി-മീററ്റ് പാത ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനിടെയായിരുന്നു നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിമർശനം.

ലോക നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിലാണ് കോൺഗ്രസ് മോശമായി പ്രവർത്തിച്ചത്. രാജ്യത്തെ അപമാനിക്കുകയാണ് അവർ ചെയതത്. മോദിയോടും എൻഡിഎയോടും വിരോധമാകാം. എന്നാൽ, എഐ ഉച്ചകോടി ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന പരിപാടിയാണ്. അതിൽ അൽപ്പം പോലും മര്യാദ കാണിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിച്ചില്ല. ഇത് ബിജെപിയുടെ പരിപാടിയായിരുന്നില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ഓര്‍ക്കണമായിരുന്നുവെന്ന് മോദി പറഞ്ഞതായി വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്‌തു.

സർക്കാരിനും ഇന്ത്യ- അമേരിക്ക വ്യാപാര കരാറിനുമെതിരെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ എഴുതിയ ടീ-ഷർട്ടുകൾ പിടിച്ചാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയത്. ബിഹാർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ സെക്രട്ടറി കൃഷ്‌ണ ഹരി, ബിഹാർ ഐവൈസി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കുന്ദൻ യാദവ്, ഉത്തർപ്രദേശ് ഐവൈസി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അജയ് കുമാർ, തെലങ്കാനയിൽ നിന്നുള്ള നരസിംഹ യാദവ് എന്നിവരെയാണ് പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്.

റെയിൽവേ മേഖലയിലും വിമർശനം

2014 ന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ മെട്രോ വികസനം വളരെ മന്ദഗതിയിലായിരുന്നു എന്ന ആക്ഷേപവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് അഞ്ച് നഗരങ്ങളിൽ മാത്രമേ മെട്രോകൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്നും ഇപ്പോൾ 25-ലധികം നഗരങ്ങളിൽ മെട്രോകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ മെട്രോ ശൃംഖല ഇന്ത്യ നിർമ്മിച്ചതായും നരേന്ദ്രമോദി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

"മീററ്റിന് പുറമെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ മറ്റ് നിരവധി നഗരങ്ങളിലും മെട്രോ പദ്ധതികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 10-11 വർഷത്തിനിടെ ബിജെപി സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദവും അതിവേഗവും മലിനീകരണ രഹിതവുമായ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നിരവധി നഗരങ്ങളിൽ മെട്രോകൾ എത്തിച്ചു," മോദി പറഞ്ഞു. ആദിത്യനാഥിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ക്രമസമാധാനം മെച്ചപ്പെട്ടുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

