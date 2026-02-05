ETV Bharat / bharat

വികസനങ്ങള്‍ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് മോദിയുടെ നന്ദിപ്രമേയ പ്രസംഗം, പ്രതിപക്ഷം ബഹിഷ്‌ക്കരിച്ചു, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വന്‍ ലാഭത്തിലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി

രാജ്യം ലോകത്തെ മൂന്നാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയാകാന്‍ കുതിക്കുന്നുവെന്ന് അവകാശവാദം.

MODI RAJYASABHA Development parliament President
പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യസഭയില്‍ (Sansad TV)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 5, 2026 at 5:31 PM IST

|

Updated : February 5, 2026 at 5:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യ കൂടുതല്‍ ചെറുപ്പമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. രാഷ്‌ട്രപതിയുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിന് നന്ദി പ്രമേയവുമായി രാജ്യസഭയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രമേയം സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വച്ചത് നാമനിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള അംഗം സി സദാനന്ദന്‍ മാസ്റ്ററാണ്. ഇതിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം പ്രതിപക്ഷം ബഹിഷ്‌ക്കരിച്ചു.

പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളായ എല്‍ഐസി, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയവ വന്‍ ലാഭത്തിലാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരണകാലത്ത് ഇവയെല്ലാം വലിയ നഷ്‌ടത്തിലായിരുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ലോകം മുഴുവന്‍ ഇന്ത്യയുടെ പ്രാഗത്ഭ്യം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Also Read: എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ്; ആദായനികുതി നിയമം 2025 ചട്ടങ്ങള്‍ ലളിതമാക്കി; പുതിയ നികുതി സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്താനുതകും വിധമുള്ള ബജറ്റ് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളെന്നും സിബിഡിടി ചെയര്‍മാന്‍ രവി അഗര്‍വാള്‍

ഇന്ത്യയുടെ മിടുക്ക് ലോകം കാണുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാജ്യത്തിന്‍റെ വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് ഉയര്‍ന്നു. നൂറ്റാണ്ടിന്‍റെ രണ്ടാം കാല്‍ പ്രധാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മുന്നോട്ട് നീങ്ങണമെന്നും ലക്ഷ്യം കാണണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇന്ത്യ മുന്നേറുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യ ലോകത്തോട് പൂര്‍ണമായും മത്സരിക്കാന്‍ സജ്ജമായിരിക്കുന്നു.

ലോകരാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ ഏര്‍പ്പെടുന്നത് ഭാവിയിലേക്കുള്ള കരാറുകളിലാണെന്നും യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ സ്വതന്ത്ര വാണിജ്യ കരാറിനെ പരാമര്‍ശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഒന്‍പത് വലിയ രാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ വാണിജ്യ കരാര്‍ ഉണ്ടാക്കിയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുമായി വാണിജ്യ ബന്ധത്തിലേര്‍പ്പെടാന്‍ ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ മോദി മോദി വിളികളുമായി ഭരണപക്ഷം അദ്ദേഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് കൊണ്ടേയിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെയെ ഇതിനിടെ പരിഹസിക്കാനും മോദി മറന്നില്ല. ഖാര്‍ഗെയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചാല്‍ മതിയല്ലോ യുവാക്കളുണ്ടല്ലോ എന്നായിരുന്നു മോദിയുടെ പരാമര്‍ശം. അതേസമയം ഏകാധിപത്യം സഭയില്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷം വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തില്‍ സഭമുങ്ങിയെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗം തുടര്‍ന്നു. പിന്നീട് അവര്‍ ഇറങ്ങിപ്പോയി. മുന്‍ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഭരണകാലത്തെ പ്രതിച്ഛായ മോശമെന്നും മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നവീകരണത്തിന്‍റെ പാതയിലാണ്. വന്‍ ലാഭത്തിലാണ് അവയെന്നും മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പരിഷ്‌ക്കരണ എക്‌സ്പ്രസിലാണ് ഇന്ത്യടെ യാത്രയെന്നും മോദിയുടെ അവകാശവാദം. കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ തെറ്റുകള്‍ തിരുത്താന്‍ സര്‍ക്കാരിന് ഏറെ സമയം വേണ്ടി വരുന്നുവെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ ലോക്‌ സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രി സര്‍ബാനന്ദ് സോനോബാള്‍ വച്ച പ്രമേയം ബിജെപി എംപി തേജസ്വി യാദവും ലോക്‌സഭയില്‍ ശബ്‌ദവോട്ടോടെ പാസാക്കിയിരുന്നു.

Last Updated : February 5, 2026 at 5:42 PM IST

TAGGED:

MODI RAJYASABHA
DEVELOPMENT
PARLIAMENT
PRESIDENT
PRIME MINISTER MOTION OF THANKS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.