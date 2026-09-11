പുടിനുമായി മോദിയുടെ നിർണായക ചർച്ച; പ്രതിരോധവും ഊർജ മേഖലയും കരുത്താർജ്ജിക്കും, ഉക്രെയ്നും ചര്ച്ചാവിഷയം
ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഭാരത് മണ്ഡപം സമുച്ചയത്തിനുള്ളിൽ ഒരേ കാറിൽ സഞ്ചരിച്ചാണ് ഇരു നേതാക്കളും ബിസിനസ് ഫോറം വേദിയിലേക്ക് എത്തിയത്.
By PTI
Published : September 11, 2026 at 5:43 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്കായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ പുടിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം വ്യാപ്തമാക്കാനും തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളിൽ സഹകരണം ശക്തമാക്കാനും കൂടിക്കാഴ്ചയില് തീരുമാനമായി.
2030-ഓടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വാർഷിക വ്യാപാരം 100 ബില്യൺ യു.എസ്. ഡോളറായി ഉയർത്താന് ചര്ച്ചയില് തീരുമാനമായി. ഇതിനുപുറമേ പ്രതിരോധം, ഊർജം, നിർണായക ധാതുക്കൾ, വളം വിതരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നിലവിലുള്ള സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും ചര്ച്ചാ വിഷയമായി. ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ പുടിൻ, ഡൽഹിയിലെത്തിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയത്. ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഭാരത് മണ്ഡപം സമുച്ചയത്തിനുള്ളിൽ ഒരേ കാറിൽ സഞ്ചരിച്ചാണ് ഇരു നേതാക്കളും ബിസിനസ് ഫോറം വേദിയിലേക്ക് എത്തിയത്.
Presented President Putin with a Russian translation of the Thirukkural, which carries the eternal wisdom of the great Thiruvalluvar across languages and borders. pic.twitter.com/rvk3rRDnvg— Narendra Modi (@narendramodi) September 11, 2026
റഷ്യ-ഉക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിലവിലുള്ള സമാധാന ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ ധരിപ്പിച്ചു. നയതന്ത്രത്തിലൂടെയും ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളിലൂടെയും മാത്രമേ സംഘർഷത്തിന് പരിഹാരം കാണാനാകൂവെന്ന ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ നിലപാട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി യോഗത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു. അടുത്തിടെ അസ്താനയിൽ നടന്ന എസ്.സി.ഒ ഉച്ചകോടിയുടെ വേദിയിലും മോദിയും പുടിനും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ആ വേളയിലും സംഘർഷം ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അനന്തമായി നീളുന്ന യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ റഷ്യൻ നേതൃത്വത്തോട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുന്നതിനും നിക്ഷേപങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള മാര്ഗങ്ങളും ഇന്നത്തെ ചര്ച്ചയില് വിഷയമായി. ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതിക്കാർക്ക് റഷ്യൻ വിപണിയിൽ കൂടുതൽ പ്രവേശനം വേണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിലവിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വാർഷിക വ്യാപാരം ഏകദേശം 65 ബില്യൺ ഡോളറാണ്. ഇത് 2030-ഓടെ 100 ബില്യൺ ഡോളറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും കൂടിക്കാഴ്ചയില് വിശദമായ ചര്ച്ചയായി.
#WATCH | BRICS Business Forum 2026 | Delhi: Group photograph of Prime Minister Narendra Modi along with BRICS Leaders, Chairs of BRICS Business Council and BRICS Women's Business Alliance.— ANI (@ANI) September 11, 2026
(Video: DD News) pic.twitter.com/sB274DE9cl
സുദൃഢമായ പ്രതിരോധ സഹകരണം കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുാനും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തീരുമാനിച്ചു. ബ്രഹ്മോസ് മിസൈലുകളുടെ സാങ്കേതിക നവീകരണ സാധ്യതകൾ ഇരുരാജ്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് ക്രെംലിൻ വക്താവ് ദിമിത്രി പെസ്കോവ് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയ്ക്ക് നൽകാനുള്ള ബാക്കി എസ്-400 മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ കൃത്യമായി എത്തിക്കാൻ മോസ്കോ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും, റഷ്യയുടെ സുഖോയ് എസ്യു-57 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഊർജ മേഖലയിൽ സിവിൽ ആണവോർജ്ജ സഹകരണം കൂടുതൽ ഊർജ്ജിതമാക്കാൻ ഇരുനേതാക്കളും ധാരണയിലെത്തി. വ്യാവസായിക സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, റെയിൽവെ-തുരങ്ക നിർമ്മാണ മേഖലകളിലെ സഹകരണം, സ്റ്റീൽ മൂല്യ ശൃംഖലയുടെ വികസനം എന്നിവയും ചർച്ചയായി. ഇതുകൂടാതെ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് റഷ്യയിലേക്കുള്ള തടസ്സമില്ലാത്ത കുടിയേറ്റം സുഗമമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നിർണായക ധാതുക്കളുടെ വിതരണത്തിലുള്ള സഹകരണത്തെക്കുറിച്ചും ഇരുനേതാക്കളും ആശയവിനിമയം നടത്തി.
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