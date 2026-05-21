മഹേശ്വരി സില്ക്കും കോഫ്റ്റ്ഗരിയും മുതൽ രോഗൻ പെയിന്റിങ് വരെ; യുഎഇക്ക് പൈതൃക സമ്മാനങ്ങളേകി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി
ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള നിരവധി ഇന്ത്യൻ സമ്മാനങ്ങളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് നേതൃത്വത്തിന് കൈമാറിയത്.
By ANI
Published : May 21, 2026 at 8:20 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ-യുഎഇ സാംസ്കാരിക ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കുവാന് ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകങ്ങൾ യുഎഇക്ക് സമ്മാനിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ജിഐ-ടാഗ് ചെയ്ത കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, പരമ്പരാഗത തുണിത്തരങ്ങൾ, കരകൗശല വസ്തുക്കൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള നിരവധി ഇന്ത്യൻ സമ്മാനങ്ങളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് നേതൃത്വത്തിന് കൈമാറിയത്.
യുഎഇ സന്ദര്ശനത്തിനിടെ നൽകിയ സമ്മാനങ്ങൾ
ഇന്ത്യയും യുഎഇയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സമ്മാനിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ചില ഏടുകളും കഥകളും വർഷങ്ങളുടെ പൈതൃകവുമാണ്.
പ്രധാനമന്ത്രി മോദി യുഎഇയിലെ രാജമാതാവിന് മണിപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള ചക് ഹാവോ അരി, മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള മഹേശ്വരി സിൽക്ക് തുണി, കരിംനഗർ വെള്ളി ചെപ്പ് എന്നിവ സമ്മാനിച്ചു.
ചക് ഹാവോ അരി: വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ താഴ്വരകളിൽ നിന്നുള്ള വിലയേറിയതും സുഗന്ധമുള്ളതുമായ അരി ഇനമാണ് മണിപ്പൂരിന്റെ "കറുത്ത അരി" എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചക് ഹാവോ. പരമ്പരാഗതമായി മണിപ്പൂരിന്റെ "രാജകീയ അരി" എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇത് ഒരുകാലത്ത് രാജകീയ ചടങ്ങുകൾക്ക് മാത്രമായി നീക്കിവച്ചിരുന്നതായിരുന്നു. സവിശേഷമായ രുചിക്കും കടും പർപ്പിൾ നിറത്തിനും അപ്പുറം, ചക് ഹാവോ അരി അതിന്റെ പോഷകസമൃദ്ധിയുടെ പേരിലും പ്രശസ്തമാണ്. ഭക്ഷണത്തിലെ നാരുകൾ, അയൺ, ആൻ്റിഓക്സിഡൻ്റുകൾ എന്നിവകൊണ്ട് സമ്പന്നമായ ഈ അരി ഹൃദ്രോഗ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശമനമേകാൻ സഹായിക്കുന്നു.
മഹേശ്വരി സിൽക്ക്: പ്രശസ്തമായ മഹേശ്വരി സിൽക്ക് തുണിയും പ്രധാനമന്ത്രി രാജമാതാവിന് സമ്മാനിച്ചു. ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള മധ്യപ്രദേശിലെ നഗരമായ മഹേശ്വരിൽ, നർമ്മദാ നദിയുടെ തീരത്താണ് മഹേശ്വരി സിൽക്കിന്റെ ഉത്ഭവം. പട്ടിന്റെയും പരുത്തിയുടെയും പരിഷ്കൃത മിശ്രിതത്തിന് പേരുകേട്ട ഈ തുണി അതിന്റെ ഭാരം കുറഞ്ഞ ഘടന, തിളക്കം, കാലാതീതമായ ചാരുത എന്നിവയാൽ വിലമതിക്കപ്പെടുന്നു.
പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മഹേശ്വരിനെ സംസ്കാരത്തിന്റെയും കരകൗശലത്തിന്റെയും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ച കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയ ഭരണാധികാരി രാജ്ഞി അഹല്യഭായ് ഹോൾക്കറുമായി മഹേശ്വരിന്റെ ചരിത്രം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗതമായ സിൽക്ക് വാർപ്പും നേർത്ത കോട്ടണും കൊണ്ട് നെയ്തെടുത്ത മഹേശ്വരി സിൽക്ക് പട്ടിന്റെ സമ്പന്നതയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. തുണിയുടെ ഇരുവശത്തുമുള്ള മനോഹരമായ റിവേഴ്സിബിൾ ബോർഡറുകളും ഇതിന്റെ സവിശേഷതയാണ്.
കരിംനഗറിലെ വെള്ളി ചെപ്പ്: ഇന്ത്യയിൽ ഏറെ പ്രശസ്തമായ നക്കാഷി ലോഹ കരകൗശല പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഒരു മികച്ച ഉദാഹരണമാണിത്. 'റിപോസ് ടെക്നിക്കിന്' പേരുകേട്ട ഈ കരകൗശല വിദ്യ, സങ്കീർണ്ണമായ രൂപങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് വെള്ളി ഷീറ്റുകളിൽ അടിച്ചാണ് നിർമിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിലെ അന്തസ്സിന്റെയും ആഘോഷത്തിന്റെയും കാലാതീതമായ പ്രതീകമായ രാജകീയ ഹൗഡ (അമ്പാരി) വഹിക്കുന്ന ആനയെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആചാരപരമായ ഘോഷയാത്രയാണ് ഈ വെള്ളി ചെപ്പിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൈതൃകം, ചാരുത, തുടർച്ച എന്നിവയാണ് ഈ സാംസ്കാരിക പൈതൃക ചെപ്പിന്റെ പ്രതീകം.
മിഥില മഖാനയും കോഫ്റ്റ്ഗരിയും
പ്രധാനമന്ത്രി മോദി തന്റെ സന്ദർശന വേളയിൽ യുഎഇ കിരീടാവകാശിക്ക് മിഥില മഖാനയും കോഫ്റ്റ്ഗരി കഠാരയും സമ്മാനിച്ചു.
മിഥില മഖാന: ഫോക്സ് നട്ട് അല്ലെങ്കിൽ താമര വിത്തുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഇത് ബീഹാറിലെ മിഥില മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രീമിയം കാർഷിക ഉൽപ്പന്നമാണ്. മികച്ച ഗുണനിലവാരം കൊണ്ട് ഇത് ജിഐ ടാഗ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് വിളവെടുക്കുന്ന ഈ വിത്തുകൾ അവയുടെ ശുദ്ധി, പോഷകസമൃദ്ധി, വൈവിധ്യം എന്നിവ മൂലം ഏറെ വിലമതിക്കപ്പെടുന്നു.
പ്രോട്ടീൻ, മിനറൽസ്, ആൻ്റിഓക്സിഡൻ്റുകൾ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമായ മഖാന പരമ്പരാഗത പാചകരീതികളിലും ലഘുഭക്ഷണങ്ങളിലും മതപരമായ വഴിപാടുകളിലും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
കോഫ്റ്റ്ഗരി കഠാര: ഇന്ത്യയുടെ ആയോധന-കലാ പൈതൃകത്തിന്റെ മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങളിലൊന്നാണ് കോഫ്റ്റ്ഗരി കഠാര. രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പൂരിലെ ചെറിയ സമൂഹമായ സിക്കാലിഗാറും പരമ്പരാഗത ലോഹ കരകൗശല വിദഗ്ധരും പരിശീലിക്കുന്ന കോഫ്റ്റ്ഗരി, ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ഉരുക്കിൽ നേർത്ത സ്വർണ്ണ-വെള്ളി കമ്പികൾ പതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സൂക്ഷ്മ കലയാണ്.
ഒരുകാലത്ത് രജപുത്ര രാജകുടുംബങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്ന ഈ കരകൗശലവസ്തുക്കൾ അന്തസ്സിന്റെയും പരിഷ്കരണത്തിന്റെയും സ്വത്വത്തിന്റെയും പ്രതീകങ്ങളാണ്. ഇന്ന് ഉദയ്പൂരിലുടനീളമുള്ള ചെറിയ വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലെ പരിമിതമായ കരകൗശല വിദഗ്ധർ മാത്രമേ ഈ പൈതൃകം പിന്തുടരുന്നുള്ളൂ. എമിറാത്തി ഖഞ്ചർ പാരമ്പര്യം പോലെ തന്നെ ഈ ഇന്ത്യൻ കരകൗശല കഠാരയും ധൈര്യം, അന്തസ്സ്, രാജകീയ പൈതൃകം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കരകൗശല വൈദഗ്ധ്യത്തിന്റെ ഒരു മാസ്റ്റർപീസായും ഇന്ത്യയും യുഎഇയും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സൗഹൃദത്തിന്റെയും പൈതൃകത്തോടുള്ള വിലമതിപ്പിന്റെയും ചിഹ്നമായും ഇത് നിലകൊള്ളുന്നു.
യുഎഇ പ്രസിഡൻ്റിന് നൽകിയ സമ്മാനങ്ങൾ
മേഘാലയയിലെ പൈനാപ്പിൾ, ഗുജറാത്തിലെ കേസർ മാമ്പഴം, രോഗൻ പെയിൻ്റിംഗ് എന്നിവയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി യുഎഇ പ്രസിഡൻ്റിന് സമ്മാനിച്ചത്.
മേഘാലയൻ പൈനാപ്പിൾ: മേഘാലയയിലെ പ്രകൃതിരമണീയമായ കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ വളരുന്ന ഈ പൈനാപ്പിളുകൾ, ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച പൈനാപ്പിളുകളിൽ ഒന്നായി അറിയപ്പെടുകയും ജിഐ-ടാഗ് നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉയർന്ന പഞ്ചസാരയുടെ അളവും കുറഞ്ഞ അസിഡിറ്റിയും കാരണം അതിമധുരവും സുഗന്ധവുമുള്ള രുചിയാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്. രുചിക്കപ്പുറം ഈ പൈനാപ്പിളുകൾ ഏറെ പോഷകസമൃദ്ധമാണ്. ദഹനത്തെ സഹായിക്കുകയും വീക്കം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന 'ബ്രോമെലൈൻ' എന്ന എൻസൈം ഉയർന്ന അളവിൽ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വിറ്റാമിൻ സി, ആൻ്റിഓക്സിഡൻ്റുകൾ എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
കേസർ മാമ്പഴം: ഗുജറാത്തിലെ "മാമ്പഴങ്ങളുടെ രാജ്ഞി" എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേസർ മാമ്പഴം ജിഐ-ടാഗ് ചെയ്ത പ്രധാന ഇനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഗുജറാത്തിലെ ജുനഗഡിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ ഉത്ഭവം. കുങ്കുമപ്പൂ നിറമുള്ള, നാരുകളില്ലാത്ത പൾപ്പും തീവ്രമായ സുഗന്ധവും കൊണ്ട് വേർതിരിച്ചറിയപ്പെടുന്ന ഇവ ഗുജറാത്തി ആതിഥ്യമര്യാദയെയും ഉഷ്ണമേഖലാ മികവിന്റെ അഭിമാനകരമായ പൈതൃകത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന "ആംറാസ്" വിരുന്നുകളിലൂടെ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു.
രോഗൻ പെയിൻ്റിംഗ്: ഗുജറാത്തിലെ കച്ച് മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള അപൂർവവും അതിമനോഹരവുമായ ഒരു തുണിത്തര കലാരൂപമാണ് രോഗൻ പെയിൻ്റിംഗ്. കരകൗശല വൈഭവത്തിനും ഊർജ്ജസ്വലമായ സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യത്തിനും പേരുകേട്ടതാണ് ഇത്. രോഗൻ കലയിലെ 'ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ്' (Tree of Life) മോട്ടിഫ് പരസ്പരബന്ധിതത്വം, ശക്തി, പുതുക്കൽ, തുടർച്ച എന്നിവയുടെ പുരാതന പ്രതീകമാണ്.
ഭൂമിയിൽ വേരൂന്നിയ വേരുകളും ആകാശത്തേക്ക് നീളുന്ന ശാഖകളുമുള്ള ഇത് പൈതൃകത്തിനും പുരോഗതിക്കും ഇടയിലുള്ള ഐക്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു - യുഎഇയിൽ ആഴത്തിൽ വിലമതിക്കപ്പെടുന്ന മൂല്യങ്ങളാണിവ. തുണിയിൽ തിളങ്ങുന്നതും എംബോസ് ചെയ്തതുമായ നിറങ്ങളാൽ സവിശേഷമായ രോഗൻ കല, സുസ്ഥിരവും മന്ദഗതിയിലുള്ളതുമായ കരകൗശലത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
