'ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക, നാരിശക്തിയുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നും ചെയ്യരുത്; വനിതാ സംവരണ ബില്ലിൽ മോദി

രാജ്യത്തെ നാരിശക്തിയുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് മോദി.

WOMEN RESERVATION BILL DELIMITATION BILL LOKSABHA NARENDRA MODI
By PTI

Published : April 17, 2026 at 3:53 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: വനിതാ സംവരണ ബില്ലിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ലോക്‌സഭാംഗങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. രാജ്യത്തെ നാരി ശക്തിയുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. സമൂഹമാധ്യമമായ എക്‌സ് വഴിയും മോദി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചു.

"ഏകദേശം നാല് പതിറ്റാണ്ടുകളായി, നിയമനിർമ്മാണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വനിതാ സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമം കാലതാമസം നേരിട്ടു. വനിതാ സംവരണ വിഷയത്തിൽ വലിയ രാഷ്‌ട്രീയം കളിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ പകുതി പേർക്കും അർഹമായ അവകാശം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ട സമയമാണിത്", മോദി പറഞ്ഞു.

അൽപസമയത്തിനുള്ളിൽ ലോക്‌സഭയിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. എല്ലാ രാഷ്‌ട്രീയ പാർട്ടികളോടും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കാനും വനിതാ സംവരണത്തിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്‌തുകൊണ്ട് മികച്ച തീരുമാനം എടുക്കാനും താൻ അഭ്യാർത്ഥിക്കുന്നുവെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.

"നമ്മുടെ നാരി ശക്തിയുടെ പേരിൽ, ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് ഞാൻ എല്ലാ അംഗങ്ങളോടും അഭ്യർഥിക്കുന്നു. കോടിക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ വീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ്യവും തീരുമാനങ്ങളും വീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. നാരീ ശക്തി വന്ദൻ അധിനിയത്തിലെ ഭേദഗതികളെ എല്ലാവരും പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർഥിക്കുന്നു." എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തെ സ്‌ത്രീകൾക്ക് സേവനം നൽകാനും അവരെ ബഹുമാനിക്കാനും ഇതൊരു മികച്ച അവസരമാണെന്നും അവരുടെ പുതിയ അവസരങ്ങൾ എംപിമാർ നിഷേധിക്കരുതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ അമ്മയെയും ഭാര്യയെയും സഹോദരിയെയും മനസിൽ വച്ചുകൊണ്ട് ബിൽ പാസാക്കുക. രാജ്യത്തെ സ്‌ത്രീകൾ കൂടുതൽ ശാക്തീകരിക്കപ്പെടും, രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യം കൂടുതൽ ശാക്തികരിക്കപ്പെടുമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

"വരൂ, ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചരിത്രം സൃഷ്‌ടിക്കാം. ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾക്ക്, രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയായ അവർക്ക്, അവരുടെ അർഹമായ അവകാശം നൽകുക", പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പ്രസക്തമായ ഭരണഘടന (നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്നാം ഭേദഗതി) ബിൽ 2026, ഡീലിമിറ്റേഷൻ ബിൽ 2026, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശ നിയമങ്ങൾ (ഭേദഗതി) ബിൽ 2026 എന്നിവയില്‍ ഇന്നും ലോക്‌സഭയില്‍ ചർച്ച തുടരുകയാണ്. ഇന്ന് നാല് മണിക്ക് ആണ് വോട്ടെട്ടുപ്പ് നടക്കുക.

അതേസമയം ലോക്‌സഭയിൽ ഭരണഘടന (131-ാം ഭേദഗതി) ബില്ലിനെയും ഡീലിമിറ്റേഷൻ ബില്ലിനെയും എതിർക്കാനും പരാജയപ്പെടുത്താനും ഇന്ത്യാ ബ്ലോക്ക് എംപിമാർ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്‍റുമായ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.

ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലെ നിർദിഷ്‌ട വർധനവിനും അവയുടെ പുനർനിർണയത്തിനും എതിരെ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായി പോരാടുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് എംപി കെ സുരേഷ് ഡീലിമിറ്റേഷൻ ബില്ലിനെ അപകടകരം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ തകർക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

TAGGED:

WOMEN RESERVATION BILL
DELIMITATION BILL
LOKSABHA
NARENDRA MODI
MODI ON WOMEN RESERVATION BILL

