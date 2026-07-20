മോദി ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ യുവജന വിരുദ്ധ പ്രധാനമന്ത്രി; സിജെപി പ്രതിഷേധക്കാര്ക്ക് നേരെ ലാത്തി ചാര്ജ് നടത്തിയതിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് രാഹുല് ഗാന്ധി
നീറ്റ് അടക്കമുള്ള പരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യ പേപ്പര് ചോര്ച്ചയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം.
By PTI
Published : July 20, 2026 at 8:00 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ യുവജനവിരുദ്ധ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മോദിയെന്ന രാഹുല് ഗാന്ധി. ഈ സര്ക്കാര് യുവാക്കളെ തോല്പ്പിക്കുക മാത്രമല്ല അവരെ ഉപദ്രവിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നുവെന്നും രാഹുല് ആരോപിച്ചു.
പതിനായിരക്കണക്കിന് കോക്രോച്ച് പാര്ട്ടി പ്രവര്ത്തകര് പാര്ലമെന്റ് വീഥിയില് അണിനിരന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോള് അവര്ക്ക് നേരെ ലാത്തി ചാര്ജ് നടത്തിയ സുരക്ഷാ സേനയുടെ നടപടിയെ അപലപിക്കുകയായിരുന്നു ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. നീറ്റ് അടക്കമുള്ള പരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യ പേപ്പര് ചോര്ച്ചയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. പാര്ലമെന്റിന്റെ വര്ഷകാല സമ്മേളനത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനമായ ഇന്ന് ഇവരുടെ പാര്ലമെന്റ് മാര്ച്ച് ബാരിക്കേഡ് തീര്ത്ത് തടയാനായിരുന്നുശ്രമം. ബാരിക്കേഡ് തകര്ത്ത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാന് ഇവര് ശ്രമിച്ചു.
വിദ്യാര്ത്ഥികളടക്കമുള്ള സിജെപി അനുയായികളാണ് പാര്ലമെന്റിലേക്ക് മാര്ച്ച് നടത്തിയത്. പൊലീസ് ഇവരെ തടയാന് ശ്രമിക്കുകയും കണ്ണീര്വാതകം പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ലാത്തിച്ചാര്ജുമുണ്ടായി. ഇന്ത്യന് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ യുവജനവിരുദ്ധ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മോദി. പരാജയപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായ ധര്മ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെടാന് പോലും മോദിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല.
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152 ചോദ്യ പേപ്പറുകള് ചോര്ന്നു. 7.5 കോടി കുട്ടികള് ഇരയായി. ഒരൊറ്റ കുറ്റവാളി പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല.ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാകട്ടെ കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്ത യുവാക്കളാണെന്നും രാഹുല് എക്സില് കുറിച്ചു. ഹിന്ദിയിലുള്ള സന്ദേശത്തിനൊപ്പം ഒരു വീഡിയോ സന്ദേശവും രാഹുല് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതില് പ്രതിഷേധക്കാരെ പൊലീസ് തല്ലിച്ചതയ്ക്കുന്നത് കാണാം. പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആവശ്യം ന്യായമാണെന്നും രാഹുല് പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധക്കാരോട് സര്ക്കാര് സ്വീകരിച്ച സമീപനത്തെ അദ്ദേഹം വിമര്ശിച്ചു. കുട്ടികള് വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ന്യായമായ ചോദ്യങ്ങള് ഉയര്ത്തുമ്പോള് അവരെ ലാത്തിയും തടവുമായാണ് സര്ക്കാര് നേരിടുന്നത്. ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ത്തിയ കുറ്റവാളികള് നിര്ഭയം കറങ്ങി നടക്കുന്നു. ചോദ്യങ്ങളുയര്ത്തുന്ന കുട്ടികള് വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെടുന്നു, മര്ദ്ദിക്കപ്പെടുന്നു.
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ഈ സര്ക്കാര് യുവാക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രാജ്യത്ത് യുവാക്കളാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം. ഡല്ഹിയിലെ തെരുവുകളിലൂടെ നടക്കുന്ന ആണ്കുട്ടികളും പെണ്കുട്ടികളും കുറ്റവാളികളല്ല അവര് അവരുടെ അവകാശങ്ങളാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
അവരെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രാദയമാണ് അവര് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മാന്യമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായമാണ് അവര് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അവര് ചെയ്യുന്നതില് ഒരു തെറ്റുമില്ല. സര്ക്കാരും പൊലീസും ചെയ്യുന്നതാണ് തെറ്റെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തോട് എല്ലാവര്ക്കും അതൃപ്തിയുണ്ട്. ആര്എസ്എസ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഒരു സംഘടന എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാകുകയാണ്. ഇത് യുവാക്കളുടെ സ്വഭാവിക പ്രതികരണമാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യങ്ങള് അംഗീകരിക്കണം. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇവര് ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങളോ ആയി ഉയര്ത്തുന്ന ആവശ്യമല്ലിത്. വര്ഷങ്ങളായി ഉയര്ത്തുന്ന ഒരു മൗലിക പ്രശ്നമാണിത്. മോദി ഈ രാജ്യത്തെ യുവാക്കളെ അവമതിക്കുന്നു. ഇന്ത്യാവിരുദ്ധ തത്വങ്ങളായ അസത്യത്തിലും ഹിംസയിലുമാണ് സര്ക്കാര് വിശ്വസിക്കുന്നത്. വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങള് അംഗീകരിക്കാത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നടപടിയെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി അപലപിച്ചു.