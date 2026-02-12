ETV Bharat / bharat

'മുന്നണികളെ ജനങ്ങൾക്ക് മടുത്തു'; നിയമസഭാ പ്രചാരണത്തിന് താനെത്തും, കേരളത്തിന് മോദിയുടെ ഉറപ്പ്

ഭരണ നൈപുണ്യ ശിൽപശാലയിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് മേയർ വിവി രാജേഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഡൽഹിയിലെത്തിയത്.

PM Modi Kerala BJP meeting VV Rajesh Thiruvananthapuram Mayor BJP Kerala assembly election plans Thiruvananthapuram Corporation win
തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിലെ ബിജെപി അംഗങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയോടൊപ്പം (https://x.com)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 12, 2026 at 10:54 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി നേടിയത് നിസാര വിജയമല്ലെന്നും ഇതിൽനിന്ന് ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ട് ജനവിശ്വാസം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. തിരുവനന്തപുരം മേയർ വിവി രാജേഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡൽഹിയിലെത്തിയ ജനപ്രതിനിധി സംഘത്തോട് ലോക് കല്യാൺ മാർഗിലെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ വച്ച് നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഒന്നര മണിക്കൂറോളം നീണ്ട കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഗുജറാത്തിലെ തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ച പ്രധാനമന്ത്രി കേരളത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. കേരളത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് എൽഡിഎഫ്, യുഡിഎഫ് മുന്നണികളെ മടുത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും സാധാരണക്കാർക്കൊപ്പം ചേർന്ന് അവരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ മനസിലാക്കി ജനപ്രതിനിധികൾ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശം നൽകി. വരുംകാലങ്ങളിൽ ബിജെപി കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ വളരുമെന്നും നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി താൻ കേരളത്തിലെത്തുമെന്നും മോദി ഉറപ്പുനൽകി.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരം ഭരണ നൈപുണ്യ ശിൽപശാലയിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് സംഘം ഡൽഹിയിലെത്തിയത്. ബിജെപി ദേശീയ ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന പഠന ക്ലാസുകളിൽ കേന്ദ്ര നഗരവികസന മന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സംഘത്തിന് കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ വിശദീകരിച്ചു നൽകി. ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഭാരിയുമായ വിനോദ് താവ്‌ഡെ, സംസ്ഥാന പ്രഭാരി പ്രകാശ് ജാവദേക്കർ, ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിബിൻ നവീൻ, സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബിഎൽ സന്തോഷ്, സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ എന്നിവരും ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

പാർലമെൻ്റ് സന്ദർശിച്ച സംഘത്തിന് ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചത്. ഉപരാഷ്ട്രപതി സിപി രാധാകൃഷ്ണൻ അംഗങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയും പുതിയ പാർലമെൻ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ മാതൃക ഉപഹാരമായി നൽകുകയും ചെയ്തു. സ്പീക്കർ ഓം ബിർള, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ എന്നിവരുമായും സംഘം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഡൽഹി മുൻസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ മേയർ രാജ ഇഖ്ബാൽ സിങ്, ഡൽഹി ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ വീരേന്ദ്ര സച്ച്‌ദേവ എന്നിവർ തിരുവനന്തപുരത്തെ വിജയത്തിൽ സംഘത്തെ അനുമോദിച്ചു.

കേന്ദ്രമന്ത്രി ജോർജ് കുര്യൻ, ജെപി നദ്ദ എന്നിവരുടെ വസതികളിൽ നടന്ന അത്താഴവിരുന്നിലും സംഘം പങ്കെടുത്തു. ജോർജ് കുര്യൻ ജനപ്രതിനിധികളെ വ്യക്തിപരമായി പരിചയപ്പെടുകയും ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുമായും സംഘം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

