ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ വികസനക്കുതിപ്പിന് 'ഗംഗാ വേഗം'; 594 കിലോമീറ്റർ നീളുന്ന എക്‌സ്‌പ്രസ് വേ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തു

നരേന്ദ്ര മോദി (PTI)
By PTI

Published : April 29, 2026 at 3:54 PM IST

ലഖ്‌നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും തമ്മിലുള്ള ദൂരം കുറയ്ക്കുന്ന ബൃഹത്തായ ഗംഗാ എക്‌സ്‌പ്രസ് വേ രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. ഹർദോയ് ജില്ലയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് 594 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള അതിവേഗ പാത ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തത്. ഗവർണർ ആനന്ദിബെൻ പട്ടേൽ, മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. പടിഞ്ഞാറൻ ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീററ്റിനെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ പ്രയാഗ്‌രാജുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ പാത സംസ്ഥാനത്തെ വ്യവസായ, കാർഷിക മേഖലകളിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

ഹർദോയിയിൽ നിന്നുള്ള എക്‌സ്‌പ്രസ് വേയുടെ ഉദ്‌ഘാടനത്തോടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസന യാത്രക്ക് പുതിയ ഗതിവേഗം ലഭിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. ആറ് വരിയള്ള എക്‌സ്‌പ്രസ് വേ സംസ്ഥാനത്തെ ഗ്രാമങ്ങളെയും കർഷകരെയും സംരംഭകരെയും യുവാക്കളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജീവൻരേഖയാണെന്നും സംസ്ഥാനത്തെ വികസനത്തിൽ ഇത് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

​യാത്രാസമയം പകുതിയായി കുറയും

​നിലവിൽ മീററ്റിൽ നിന്ന് പ്രയാഗ്‌രാജിലേക്ക് എത്താൻ 10 മുതൽ 12 മണിക്കൂർ വരെയാണ് സമയം എടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഗംഗാ എക്‌സ്‌പ്രസ് വേ യാഥാർഥ്യമായതോടെ ഈ ദൂരം വെറും 6 മുതൽ 8 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പിന്നിടാനാകും. മണിക്കൂറിൽ 120 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് പാതയുടെ രൂപകൽപ്പന. നിലവിൽ ഇത് ആറ് വരി പാതയാണ് എന്നാൽ ഭാവിയിൽ ഇത് എട്ടുവരിയായി വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന സൗകര്യമുണ്ട്.

മീററ്റ്, ഹാപൂർ, ബുലന്ദ്ഷഹർ, അംരോഹ, സംഭാൽ, ബദൗൺ, ഷാജഹാൻപൂർ, ഹർദോയ്, ഉന്നാവോ, റായ്ബറേലി, പ്രതാപ്‌ഗഡ്, പ്രയാഗ്‌രാജ് എന്നീ 12 ജില്ലകളിലൂടെ പാത കടന്നുപോകുന്നു.

അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഷാജാഹാൻപൂരിന് സമീപം 3.2 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള റൺവേ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

​ഇൻ്റലിജൻ്റ് ട്രാഫിക് മാനേജ്‌മെൻ്റ് സിസ്‌റ്റം (ITMS), സിസിടിവി ക്യാമറകൾ, എമർജൻസി കോൾ ബോക്‌സുകൾ, പെട്രോളിങ് യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കും.

അദാനി ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ നാല് സെക്ഷനുകളിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഉത്തർപ്രദേശിനെ ഒരു ട്രില്യൺ ഡോളർ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയായി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന ചുവടുവെപ്പായാണ് ഈ എക്‌സ്‌പ്രസ് വേയെ സർക്കാർ കാണുന്നത്. പദ്ധതി പ്രദേശങ്ങളിൽ പുതിയ വ്യവസായ പാർക്കുകളും ലോജിസ്റ്റിക് ഹബ്ബുകളും വരുന്നതോടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

