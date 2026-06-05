ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം: ജനങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ നേർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ കൂടാതെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നു
By PTI
Published : June 5, 2026 at 2:10 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ നേർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങും. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൽ ആത്മാർഥമായി ഇടപെടുന്ന എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സുസ്ഥിരമായ വളർച്ച ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമുള്ള പ്രതിബദ്ധതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമപ്പെടുത്തലാണ് ഈ ദിവസമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്ത് പച്ചപ്പ് വ്യാപിപ്പിക്കാനും വന്യമൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Best wishes to everyone on World Environment Day. I would like to applaud all those passionate about environmental conservation. This is a day to reaffirm our commitment to protecting our environment and furthering growth that is sustainable. Numerous efforts by our Government…— Narendra Modi (@narendramodi) June 5, 2026
കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങൾ, നയങ്ങൾ, നവീകരണത്തിലുള്ള വിശ്വാസം എന്നിവ വഴി പരിസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ രാജ്യത്തിനായി. ഇതിനായി മികച്ച പിന്തുണ നൽകിയ എല്ലാ പൗരന്മാരെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൽ വലിയ അഭിമാനമുണ്ട്. രാജ്യത്തെ വൈവിധ്യമാർന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥ എണ്ണമറ്റ ജീവിവർഗങ്ങളുടെ ഉപജീവനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായും പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന അപൂർവ ജീവികളെ സംരക്ഷിക്കുവാനായുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രമങ്ങളും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബസ്റ്റാർഡ് പക്ഷി, ഹിമപ്പുലികൾ, സ്ലോത്ത് കരടികൾ, ചീറ്റകൾ എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്. വന്യജീവികളെയും ആവാസവ്യവസ്ഥയെയും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ സഹായിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സർക്കാരിൻ്റെ വിപുലമായ സംരംഭങ്ങൾ വഴി പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 1.19 ലക്ഷം ഹെക്ടർ വനം പുതുതായി കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഏക് പെഡ് മാ കേ നാം പദ്ധതിയുടെ മികച്ച മുന്നേറ്റവും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. ആഗോളതാപനത്തെ ചെറുക്കാൻ പരമാവധി മരങ്ങൾ വച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം പൊതുസമൂഹത്തോട് നിർദേശിച്ചു.
വരും തലമുറയ്ക്കായി സംരക്ഷിക്കാം
ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാശംസകൾ നേർന്ന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ അനിവാര്യത ജനങ്ങളെ ഓർമിപ്പിച്ചു. ഭൂമിയെ വാസയോഗ്യമായി നിലനിർത്താൻ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. ഓരോ വ്യക്തിയും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കണമെന്നും പ്രകൃതിദത്ത വിഭവങ്ങളെ വിവേകപൂർവം ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം സർക്കാരിൻ്റെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമല്ലെന്നും ഭാവി തലമുറയോടുള്ള ഓരോ പൗരൻ്റെയും കടമയാണെന്നും അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കി.
Warm greetings to everyone on #WorldEnvironmentDay.— Amit Shah (@AmitShah) June 5, 2026
Modi Ji made environmental protection a global movement by building world's third-largest renewable energy capacity, National Green Hydrogen Mission and powering millions of homes with solar power. Today, India leads the world…
ഒരു മരമെങ്കിലും നട്ടുപിടിപ്പിക്കാം
രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പരിസ്ഥിതി ദിനാശംസകൾ നേർന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങും സന്ദേശം നൽകി. പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി ജീവിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും പരിസ്ഥിതി സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടതിൻ്റെയും ആവശ്യകത അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മരമെങ്കിലും നട്ടുപിടിപ്പിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
സായുധ സേനകൾ രാജ്യമെമ്പാടും നടപ്പിലാക്കുന്ന മികച്ച പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ രാജ്നാഥ് സിങ് പ്രശംസിച്ചു. വികസനത്തോടൊപ്പം പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുകയെന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന നയം. പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകളുടെ ഉപയോഗം വർധിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വലിയ പദ്ധതികളാണ് രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വായു മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാനായി ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
Warm wishes to everyone on World Environment Day. Under the visionary leadership of Prime Minister Shri @narendramodi Ji, India has made remarkable strides in environmental conservation, climate action, sustainable development, and the rapid expansion of renewable energy.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) June 5, 2026
From…
ജൂൺ അഞ്ചിനാണ് ലോകമെമ്പാടും പരിസ്ഥിതി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. വർധിച്ചുവരുന്ന ചൂട്, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, വനനശീകരണം തുടങ്ങിയ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടുന്നതിനായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആഗോളതലത്തിൽ ഈ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്.
വരും തലമുറയ്ക്കായി പ്രകൃതിയെ കരുതിവയ്ക്കാൻ ഓരോ വ്യക്തിക്കും സമൂഹത്തിനും നിർബന്ധിതമായ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് ഇത്തരം ദിനങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. വനവത്കരണം പരമാവധി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ സന്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഹരിത ഇന്ധനങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അതിവേഗ മാറ്റം ലോകത്തിന് തന്നെ പുതിയ മാതൃകയാണെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.
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