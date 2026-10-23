മോദിയും ഡോണൾഡ് ടസ്കും പങ്കെടുത്ത ഉച്ചവിരുന്നിൽ ഈനാടു എഡിറ്റർ എം. നാഗേശ്വര റാവുവും
മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ പോളിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഡോണൾഡ് ടസ്കും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും വ്യാഴാഴ്ച ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിൽ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടു
Published : October 23, 2026 at 2:17 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയും പോളണ്ടും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തം ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇരു രാജ്യങ്ങളും സുപ്രധാന കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും പോളിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഡോണൾഡ് ടസ്കും തമ്മിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ നടന്ന ഉച്ചവിരുന്നിൽ ഈനാടു എഡിറ്റർ എം. നാഗേശ്വര റാവുവും പങ്കെടുത്തു.
സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യയും പോളണ്ടും
ബഹിരാകാശം, ആണവോർജം എന്നീ മേഖലകളിൽ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കാനും 2030ഓടെ വ്യാപാരം ഇരട്ടിയാക്കാനും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തീരുമാനിച്ചു. മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ പോളിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഡോണൾഡ് ടസ്കും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും വ്യാഴാഴ്ച ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിലാണ് സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടത്. ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഇരു രാജ്യങ്ങളും സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി.
വ്യാപാരം ഇരട്ടിയാക്കുക, പ്രതിരോധ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസായങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക, ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ പോരാട്ടം ശക്തമാക്കുക തുടങ്ങി നാല് പ്രധാന മേഖലകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് സംയുക്ത പ്രസ്താവന. പ്രതിരോധം, ബഹിരാകാശം, ആണവോർജം എന്നീ മേഖലകളിലെ വികസനത്തിലും നിർമാണത്തിലും പോളണ്ടുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന് പുറമെ നിർണായക ധാതുക്കൾ, കൽക്കരി എന്നീ മേഖലകളിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും.സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കൈമാറ്റവും ഗവേഷണ മേഖലയിലെ സഹകരണവും വരും നാളുകളിൽ വർധിപ്പിക്കും. ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളോടും നിയമവാഴ്ചയോടും ഇന്ത്യക്കും പോളണ്ടിനും ഒരേ പ്രതിബദ്ധതയാണുള്ളതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഉച്ചവിരുന്നിലെ സവിശേഷ സാന്നിധ്യം
ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം നടന്ന പ്രത്യേക ഉച്ചവിരുന്നിൽ മാധ്യമ രംഗത്തെ പ്രമുഖരുടെ സാന്നിധ്യവും ശ്രദ്ധേയമായി. ഈനാടു എഡിറ്റർ എം. നാഗേശ്വര റാവു ഇന്ത്യന് സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉച്ചവിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇന്ത്യയും പോളണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ സൗഹാര്ദ്ദ പരവും ദൃഡതരവുമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുമുള്ള പ്രതിനിധി സംഘങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രിമാര്ക്കൊപ്പമുള്ള ഉച്ച വിരുന്നില് പങ്കു കൊണ്ടത്. ബിസിനസ്, വ്യവസായ, മാധ്യമ മേഖലകളില് നിന്നുള്ള 20 പ്രമുഖരേയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വിരുന്നിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്.പോളിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഡോണൾഡ് ടസ്കിനൊപ്പം പോളണ്ടില് നിന്നുള്ള ബിസിനസ്, വ്യവസായ, മാധ്യമ പ്രതിനിധികളും വിരുന്നില് പങ്കെടുത്തു.
സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ
റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷത്തിലും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ പ്രതിസന്ധികളിലും സമാധാനം കൈവരിക്കുന്നതിനായുള്ള ഏത് അർഥവത്തായ ശ്രമങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യ പൂർണ പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ലോകസമാധാനത്തിനായി ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ പ്രശംസിച്ച പോളിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഡോണൾഡ് ടസ്ക്, അദ്ദേഹത്തെ തൻ്റെ സുഹൃത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങളുടെ ഡ്രോണുകൾ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന കൗതുകകരമായ ഒരു പരാമർശവും പോളിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തി. എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ പോളണ്ടിൻ്റെ ഡ്രോൺ സാങ്കേതികവിദ്യ ഇന്ത്യക്ക് ഗുണകരമാകുമോ എന്ന ചർച്ചകൾക്കും ഈ പരാമർശം വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്.
Held excellent talks with Prime Minister Donald Tusk of Poland. We reviewed the progress in our Strategic Partnership and discussed ways to further strengthen cooperation in: Trade and investment. Defence and space. Nuclear energy. Critical minerals. We also exchanged views on regional and global issues. @donaldtusk— Narendra Modi (@narendramodi) October 22, 2026
ചരിത്രപരമായ ബന്ധം
ഇന്ത്യയും പോളണ്ടും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരമായ ബന്ധവും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ചർച്ചയിൽ അനുസ്മരിച്ചു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് പോളിഷ് കുട്ടികൾക്കും പൗരന്മാർക്കും ജാംനഗറിലെയും കോലാപ്പൂരിലെയും രാജകുടുംബങ്ങൾ അഭയം നൽകിയ കാര്യം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ ചരിത്രബന്ധം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിൻ്റെ അടിത്തറയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, 2022ൽ റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സമയത്ത് യുക്രെയ്നിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനായി പോളണ്ട് നൽകിയ വലിയ സഹകരണവും മോദി എടുത്തുപറഞ്ഞു.
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ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗയിലൂടെ വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ പോളണ്ട് അതിർത്തികൾ തുറന്നിട്ടത് ഇന്ത്യക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു. വരും നാളുകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര, വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കാൻ ഈ സന്ദർശനം വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഈ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ കാരണമാകുമെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.
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