ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാകും; മോദിയും ട്രംപും നിർണായക ചർച്ചകൾ നടത്തിയെന്ന് എംബസി
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോദിയും ട്രംപും ഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് യുഎസ് എംബസിയുടെ പോസ്റ്റ്. ഇരുവരും മികച്ച നേതാക്കളാണെന്നും പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.
Published : March 27, 2026 at 3:23 PM IST|
Updated : March 27, 2026 at 4:37 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാകുകയാണെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇന്ത്യയിലെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എംബസി എക്സ് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും തമ്മിലുള്ള ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ പോസ്റ്റ് വന്നത്. ഇരു നേതാക്കളുടെയും ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട്, ഇരുവരും ചേർന്ന് കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ചെയ്തുതീർക്കുന്നു എന്നും എംബസി കുറിച്ചു.
ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം അത്ഭുതകരമാണെന്നും അത് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ടുപോകുന്നുവെന്നും പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു. ഈ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാകും. ട്രംപും മോദിയും പരസ്പര സഹവർത്തിത്വത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുതീർക്കുന്ന നേതാക്കളാണെന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ അപൂർവ്വമാണെന്നും എംബസി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Our amazing relationship with India will be even stronger going forward. Prime Minister Modi and I are two people that get things done, something that cannot be said for most. - President Donald J. Trump pic.twitter.com/NEJCjGBXps— U.S. Embassy India (@USAndIndia) March 27, 2026
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും ചർച്ച നടത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ എക്സ് പോസ്റ്റ് വരുന്നത്. പ്രധാന എണ്ണക്കടത്ത് പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നിടേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉൾപ്പെടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ച് ഇരുനേതാക്കളും ചർച്ച ചെയ്തതായും പോസ്റ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
തുടർന്ന്, പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം കുറയ്ക്കുന്നതിനും സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും ആഗോള കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിനായി ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതായും നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉപയോഗപ്രദമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴി കപ്പലുകൾ കടത്തിവിടാൻ ഇറാന്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ച്ചി അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ചൈന, റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ഇറാഖ്, പാകിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് ഇറാൻ അനുമതി നൽകിയത്.
ഇറാന് മേൽ ആക്രമണം തുടർന്ന് ഇസ്രായേൽ
അതേസമയം, ഇറാാനിലെ സാധാരണ ജനതയ്ക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും നേരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ചർച്ചകൾ നടത്താൻ ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതി യോഗം ചേരാനിരിക്കെ ഇറാന് മേൽ ആക്രമണം തുടർന്ന് ഇസ്രായേൽ. ഇറാന്റെ ആയുധ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ ശക്തമായ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന ഭീഷണിക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ നീക്കം.
ഈ ആക്രമണം എന്തിനെയൊക്കെ ബാധിച്ചു എന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ലെങ്കിലും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധഭീതിയിൽ ജീവൻ പണയം വെച്ചാണ് സാധാരണക്കാർ കഴിയുന്നത്. കൂടാതെ, ഇറാൻ തങ്ങളുടെ അയൽരാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്. യുഎഇയിലും കുവൈറ്റിലും ഇന്ന് ഇറാൻ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി.
