'വെടിയുണ്ടയിൽ നിന്ന് ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് മൊബൈൽ ഫോണ്‍'; ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്‌ക്ക്

ആദ്യമായിട്ടാണ് ജീവന്‍ തന്നെ രക്ഷിക്കാന്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണിന് കഴിയുമെന്ന വാര്‍ത്ത പുറത്ത് വരുന്നത്. ഓട്ടോ മോട്ടോർ സൈക്കിളുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ തർക്കമാണ് വെടിവയ്‌പ്പിൽ കലാശിച്ചത്.

GUNSHOT IN SATNA MADYAPRADESH MOBILE PHONE SAVE AUTO DRIVER GUNSHOT INCIDENT IN MADYAPRADESH
The man who survived after being shot in Satna. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 18, 2026 at 12:55 PM IST

2 Min Read
ഭോപ്പാല്‍: മൊബൈല്‍ ഫോണിൻ്റെ പല ഉപയോഗങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാം. ആദ്യമായിട്ടാണ് ജീവന്‍ തന്നെ രക്ഷിക്കാന്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണിന് കഴിയുമെന്ന വാര്‍ത്ത പുറത്ത് വരുന്നത്. മധ്യപ്രദേശിലെ സത്‌നയിലാണ് മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഒരാളുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിച്ച വാര്‍ത്ത പുറത്ത് വന്നത്. ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവർ വിദ്യാസാഗർ നിഷാദ് ആണ് നെഞ്ചിന് വെടിയേറ്റിട്ടും അത്ഭുതമായി രക്ഷപ്പെട്ടത്.

സത്‌ന നഗരത്തില്‍ ഇന്നലെ (ജനുവരി 17) വൈകുന്നേരമാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ വിദ്യാസാഗർ നിഷാദിനാണ് ബസാർ റേവ റോഡിൽ വച്ച് വെടിയേറ്റത്. റോഡില്‍ ഉണ്ടായ ചെറിയ വഴക്കാണ് വെടിവയ്‌പ്പിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ എത്തിച്ചത്.

റേവ റോഡില് വച്ച് വിദ്യാസാഗർ നിഷാദിൻ്റെ ഓട്ടോ മോട്ടോർ സൈക്കിളുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു. അപകടത്തില്‍ ആര്‍ക്കും മറ്റ് പരിക്കുകളോ ആഘാതങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ പെട്ടന്ന് സംഭവ സ്ഥലം സംഘര്‍ഷ ഭരിതമാവുകയായിരുന്നു. ബൈക്കില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന നാലംഗ സംഘം നിഷാദുമായി ഏറ്റുമുട്ടി.

ചെറിയ വഴക്കില്‍ തുടങ്ങിയ സംഭവം ഇതോടെ വെടിവയ്‌പ്പില്‍ കലാശിക്കുകയായിരുന്നു. യാതൊരു പ്രകോപനവും ഇല്ലാതെ പ്രതികള്‍ തോക്ക് പുറത്തെടുത്ത് വെടിയുതിര്‍ക്കാൻ തുടങ്ങി. നിഷാദിൻ്റെ കാലിലും നെഞ്ചിലും പ്രതികള്‍ വെടി ഉതിര്‍ത്തു. കാലില്‍ ആണ് ആദ്യം പ്രതികള്‍ ഉന്നം വച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ച് ഗുരുതര പരിക്കുകള്‍ സൃഷ്‌ടിച്ചു. നിഷാദ് തറയില്‍ വീണതോടെ അവര്‍ നെഞ്ചിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വച്ചു. നിഷാദ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും അക്രമി സംഘം പിന്‍മാറാന്‍ തയാറായിരുന്നില്ല. അവര്‍ പെട്ടന്ന് നെഞ്ചിലേക്ക് വെടിയുതിര്‍ത്തു.

എന്നാല്‍ ഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ നിഷാദ് അത്ഭുതമായി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. നിഷാദിൻ്റെ പോക്കറ്റില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്‌മാര്‍ട്ട് ഫോണിലേക്ക് വെടിയുണ്ട പതിച്ചു. വെടിവച്ച ശേഷം അക്രമികള്‍ സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

വെടിയൊച്ചയും ബഹളവും കേട്ട് സമീപവാസികള്‍ ഓടിയെത്തി ഇയാളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. അപ്പോഴേക്കും നിഷാദ് അവശനിലയിലായിരുന്നു. വെടിയൊച്ച കേട്ട് സ്ഥലത്തെത്തിയ നാട്ടുകാര്‍ ഉടന്‍ മധ്യപ്രദേശ് പൊലീസിനെയും വിവരമറിയിച്ചു. വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തി.

ഒരു ചെറിയ തർക്കമാണ് വെടിവയ്‌പിലേക്ക് നീങ്ങിയതെന്നും സംഭവം ആശങ്കാജനകമാണെന്നും പൊലീസ് പ്രതികരിച്ചു. സത്നയില്‍ ഉണ്ടായ വെടിവയ്പ്പില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട നാല്പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തുവെന്ന് സിഎസ്‌പി ദേവേന്ദ്ര സിങ് ചൗഹാൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇവര്‍ക്കെതിരെ കൊലപാതകശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തുവെന്നും തുടർനടപടികൾ ആരംഭിച്ചുവെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

"സത്നയിലെ കോൾഗവൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയില്‍ മഹീന്ദ്ര ഏജൻസിക്ക് മുന്നിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ വിദ്യാസാഗർ നിഷാദിനാണ് വെടിയേറ്റത്. നാല് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിന് ഉപയോഗിച്ച പിസ്റ്റളും മോട്ടോർ സൈക്കിളും പ്രതികളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു. ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയും മോട്ടോർ സൈക്കിളും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്" - സിഎസ്‌പി ദേവേന്ദ്ര സിങ് ചൗഹാൻ പറഞ്ഞു.

