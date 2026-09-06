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"ഗണേശോത്സവത്തിനിടെ വർഗീയ സംഘർഷങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടും"; മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി രാജ് താക്കറെ

രാജ്യത്തെ യഥാർഥ പ്രശ്‌നങ്ങളായ തൊഴിലില്ലായ്‌മ, കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി എന്നിവയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാനാണ് ഇത്തരം സംഘർഷങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതെന്നും താക്കറെ

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a meeting of party office-bearers held in Thane. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 6, 2026 at 5:05 PM IST

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മുംബൈ: രാരാജ്യത്തെ നിലവിലെ സാഹചര്യം അതീവ ഗൗരവകരമാണെന്നും, ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ മതങ്ങളുടെ പേരിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന ഗണേശോത്സവ വേളയിൽ ലഹളകൾ അഴിച്ചുവിടാൻ ശ്രമം നടക്കാനിടയുണ്ടെന്നും മഹാരാഷ്ട്ര നവനിർമാൺ സേന (എംഎന്‍എസ്) അധ്യക്ഷൻ രാജ് താക്കറെ.

താനെയിൽ നടന്ന എംഎൻഎസ് ഭാരവാഹികളുടെ യോഗത്തിലാണ് താക്കറെ വിവാദപരമായ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചത്. രാജ്യത്തെ യഥാർഥ പ്രശ്‌നങ്ങളായ തൊഴിലില്ലായ്‌മ, കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി എന്നിവയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാനാണ് ഇത്തരം സംഘർഷങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഗണേശോത്സവം ആരംഭിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് താക്കറെയുടെ പരമാര്‍ശം.

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രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വഷളായിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മതം ഒരു ഉപകരണമായി മുന്നില്‍ കൊണ്ട് വരുമെന്നും മതഭ്രാന്തിൽ നാം അന്ധരാകാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന് രാജ് താക്കറെ പറഞ്ഞു. പൊതുജനങ്ങളെ മതത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടെയും പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപണം ഉയര്‍ത്തിയ അദ്ദേഹം, ഭാവിയിൽ മുഴുവൻ രാജ്യവും തെരുവിലിറങ്ങാമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ സർക്കാർ വിവിധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, പലപ്പോഴും ഈ പ്രക്രിയയിൽ വോട്ടർമാരെ മാറ്റിനിർത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് എല്ലാവരും ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടി.

2021 മുതൽ 2026 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 503 വിദേശ കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചു. 13,000-ത്തോളം വ്യവസായികൾ രാജ്യം വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ഓരോ 48 മിനിറ്റിലും ഒരു കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ വിദ്യാർഥികൾ തിരിച്ചെത്തുന്നില്ല. യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ കുറയുന്നു എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങള്‍ മുമ്പിലുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മഹത് വ്യക്തികൾക്കൊപ്പം മറ്റ് നേതാക്കളുടെ ഫോട്ടോകൾ ചേർക്കാന്‍ പാടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ്, ഡോ. ബാബാസാഹേബ് അംബേദ്‌കർ, മഹാത്മാ ജ്യോതിബ ഫൂലെ എന്നിങ്ങനെയുള്ള മഹാപ്രതിഭകള്‍ക്കിടയില്‍ മറ്റാരുടെയും ഫോട്ടോ വയ്ക്കരുതെന്ന് രാജ് താക്കറെ പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫോട്ടോ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ പോലും, ഈ മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ കൂടെ തിരുകി കയറ്റരുതെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ത്യക്കാർ വിദേശ യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് വിദേശത്ത് ഇരുന്ന പറഞ്ഞത് രാജ് താക്കറെ ഓര്‍മിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യക്കാർ വിദേശ യാത്ര ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹം യാത്രയിലാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി 7.8 ശതമാനമാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സ്വർണം വാങ്ങരുതെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുവെന്നും താക്കറെ ഭരണകൂടത്തോട് ചോദ്യമുയര്‍ത്തി. രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംശയം ഉന്നയിച്ചു.

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RAJ THACKERAY GANESHOTSAV WARNING
RAJ THACKERAY ON COMMUNAL TENSIONS
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