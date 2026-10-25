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"കത്തിപ്പടരേണ്ട തീ ഇതിനകം കത്തിക്കഴിഞ്ഞു"; മോദി- അദാനി വിവാദ വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്‌ത് താക്കറെ

മോദിയെയും അദാനിയെയും കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്‌ത് താക്കറെ , മുംബൈ പൊലീസിൻ്റെ അഭ്യര്‍ഥന മാനിച്ചെന്ന് പ്രതികരണം.

MUMBAI POLICE MODI ADANI DOCUMENTARY PM MODI MNS CHIEF RAJ THACKERAY
Prime Minister Narendra Modi with MNS chief Raj Thackeray (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 25, 2026 at 3:16 PM IST

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മുംബൈ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും വ്യവസായി ഗൗതം അദാനിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവാദ ഡോക്യുമെൻ്ററി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്‌തതായി മഹാരാഷ്ട്ര നവനിർമാൺ സേന അധ്യക്ഷൻ രാജ് താക്കറെ. മുംബൈ പൊലീസ് കമ്മീഷണറുടെ അഭ്യർഥനയെത്തുടർന്നാണ് നടപടിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഹോട്ട്‌മെയിൽ സഹസ്ഥാപകനായ സബീർ ഭാട്ടിയ നിർമ്മിച്ച 'ദി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഫയൽസ്' എന്ന 36 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ് താക്കറെ നീക്കം ചെയ്‌തത്. "പോസ്റ്റ് ഞാൻ നീക്കം ചെയ്യുകയാണ്. കത്തിപ്പടരേണ്ട തീ ഇതിനകം കത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ട്വിറ്ററിൽ മാത്രം ഇതിന് 48 ലക്ഷത്തിലധികം കാഴ്‌ചക്കാരുണ്ടായി. ഫേസ്‌ബുക്കിലും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. എൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിലെ കണക്കാണിത്. ഇതുകൂടാതെ മറ്റുള്ളവർ ഷെയർ ചെയ്‌തവ വേറെയുമുണ്ട്, അവയിലെ കാഴ്‌ചക്കാരുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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മുംബൈയിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയില്‍ ഡോക്യുമെൻ്ററിയെക്കുറിച്ച് താക്കറെ സംസാരിച്ചു. ഗൗതം അദാനിയും നരേന്ദ്ര മോദിയും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം എത്രത്തോളം പഴക്കമുള്ളതാണെന്നും, അതിലൂടെ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ ലോകം എങ്ങനെ അദാനിയുടെ കൈപ്പിടിയിലാകുന്നുവെന്നും ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "മുംബൈ പൊലീസും മഹാരാഷ്ട്ര പൊലീസും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായ സേനയാണ്. അവരോട് എനിക്ക് എപ്പോഴും വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട്. അത്തരമൊരു സേനയുടെ തലവൻ നടത്തിയ അഭ്യർഥനയെ ഞാൻ മാനിക്കുകയാണ്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തൻ്റെ വസതിയായ ശിവതീർത്ഥിൽ വെച്ച് അദാനിയും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് താൻ വിഷയം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എം.എൻ.എസ് അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞു. "2026 ജനുവരിയിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്. അത് അവിടെത്തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി മറ്റൊരാൾ തയ്യാറാക്കിയതാണ്. ജനങ്ങളിലേക്ക് വിവരമെത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അത് സാധ്യമാവുകയും ചെയ്‌തു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

താൻ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് എതിരല്ലെന്നും മറിച്ച് കുത്തകവൽക്കരണത്തിന് എതിരാണെന്നും താക്കറെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "രാജ്യത്തെ പല വ്യവസായികളെയും വലിയ തോതിൽ വളരാൻ പ്രധാനമന്ത്രി സഹായിക്കണമെന്നും, അതുവഴി രാജ്യത്ത് വൻതോതിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെടുകയും വലിയ സമ്പത്ത് ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും വേണമെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഒരാളെ മാത്രം അമിതമായി പ്രീണിപ്പിക്കുകയും അത് രാജ്യത്തിന് അപകടമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അതിനെ എതിർക്കുന്നു. ഭാവിയിലും ഈ നിലപാട് തുടരും. അതിനാൽ, അദാനിയുടെ കുത്തകയായാലും മറ്റാരുടെയെങ്കിലും കുത്തകയായാലും, അതിനെതിരെ തീർച്ചയായും എതിർപ്പുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

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MUMBAI POLICE
MODI ADANI DOCUMENTARY
PM MODI
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