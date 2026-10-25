"കത്തിപ്പടരേണ്ട തീ ഇതിനകം കത്തിക്കഴിഞ്ഞു"; മോദി- അദാനി വിവാദ വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്ത് താക്കറെ
മോദിയെയും അദാനിയെയും കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത് താക്കറെ , മുംബൈ പൊലീസിൻ്റെ അഭ്യര്ഥന മാനിച്ചെന്ന് പ്രതികരണം.
Published : October 25, 2026 at 3:16 PM IST
മുംബൈ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും വ്യവസായി ഗൗതം അദാനിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവാദ ഡോക്യുമെൻ്ററി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതായി മഹാരാഷ്ട്ര നവനിർമാൺ സേന അധ്യക്ഷൻ രാജ് താക്കറെ. മുംബൈ പൊലീസ് കമ്മീഷണറുടെ അഭ്യർഥനയെത്തുടർന്നാണ് നടപടിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഹോട്ട്മെയിൽ സഹസ്ഥാപകനായ സബീർ ഭാട്ടിയ നിർമ്മിച്ച 'ദി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഫയൽസ്' എന്ന 36 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ് താക്കറെ നീക്കം ചെയ്തത്. "പോസ്റ്റ് ഞാൻ നീക്കം ചെയ്യുകയാണ്. കത്തിപ്പടരേണ്ട തീ ഇതിനകം കത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ട്വിറ്ററിൽ മാത്രം ഇതിന് 48 ലക്ഷത്തിലധികം കാഴ്ചക്കാരുണ്ടായി. ഫേസ്ബുക്കിലും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. എൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിലെ കണക്കാണിത്. ഇതുകൂടാതെ മറ്റുള്ളവർ ഷെയർ ചെയ്തവ വേറെയുമുണ്ട്, അവയിലെ കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
गौतम अदानी आणि नरेंद्र मोदी यांचा दोस्ताना कसा जुना आहे, आणि यातून अदानींच्या घशात भारतीय उद्योग विश्व कसं घातलं जात आहे याची पूर्ण माहिती देणारी सबीर भाटिया यांची डॉक्युमेंट्री मी माझ्या सोशल मीडियावर शेअर केली. त्याला ४८ लाखांपेक्षा जास्त व्ह्यूज फक्त ट्विटरवर मिळाले, फेसबुकवर देखील प्रचंड रिस्पॉन्स मिळाला. हे झाले माझ्या सोशल मीडियावरचे व्ह्यूज, बाकी लोकांनी शेअर केलं ते वेगळं आणि त्यातून मिळालेले व्ह्यूज याची मोजदादच नाही. थोडक्यात हा गंभीर विषय लोकांपर्यंत पोहचला पाहिजे ही माझी इच्छा होती, तो हेतू साध्य झाला. अर्थात सबीर भाटियांनी ही डॉक्युमेंट्री आत्ता बनवली. पण त्याच्या आधीच जानेवारी २०२६ ला मुंबईतील शिवतिर्थ येथून मी एक मोठं प्रेझेंटेशन केलं होतं, ज्यात अदानीं समूह शब्दशः हा देश कसा गिळंकृत करायला निघाला आहे हे दाखवलं होतं. त्याला अद्वितीय असा प्रतिसाद मिळाला. ते व्हिडीओज आजही माझ्या सोशल मीडियावर आहेत. आम्ही जे सादरीकरण केलं त्यातल्याच काही क्लिप्स या डॉक्युमेंट्रीत पण वापरल्या गेल्या. असो. या विषयाच्या बाबत मी माझी भूमिका या आधी अनेकदा स्पष्ट केली आहे. माझा व्यक्तीला विरोध नाही तर एकाधिकारशाहीला विरोध आहे. मी माझ्या भाषणातून अनेकवेळा सांगितलं की पंतप्रधानांनी देशातील अनेक उद्योगपती मोठे करावेत आणि ज्यातून प्रचंड रोजगार या देशात निर्माण करावा आणि प्रचंड पैसा या देशात निर्माण व्हावा! तसेच या देशातील अनेक उद्योगपतींना जग पादाक्रांत करण्याची शक्ती द्यावी. पण ते सोडून जर एकाचेच लाड करणार असाल आणि त्याने देशाला धोका निर्माण होणार असेल तर आमचा त्याला विरोध आहे आणि यापुढेही राहील. त्यामुळे अदानीच काय कोणाच्याही एकाधिकारशाहीला विरोध असणारच आहे. आत्ता देखील आपल्या भीमाशंकर येथील काहीशे हेक्टर वनजमीन गुजरात मधल्या टोरेंट कंपनीच्या घशात घालायला राज्य सरकारला केंद्र सरकारने सांगितलं आहे. महाराष्ट्रातल्या अनेक वनजमिनी या सरकारने ठरावीक मित्र मंडळी उद्योगपतींच्या घशात घातल्या आहेत आणि अजुन घालायच्या ठरवल्या आहेत ! आज कोण कुठच्या पक्षात आहे याच्याशी मला काही देणे घेणं नाही, परंतु आपण या महाराष्ट्राचे नागरिक आहोत आणि आपल्या डोळ्यांदेखत महाराष्ट्र विकला जातोय हे बघताना तुमची तळपायाची आग मस्तकात कशी जात नाही याचंच मला आश्चर्य वाटतं ! महाराष्ट्रातल्या आपल्या मराठी खासदारांना , आमदारांना, मंत्र्यांना हे आपल्या डोळ्यांसमोर घडतंय याचा राग सुद्धा येत नाही ? सत्तेसमोर इतकं शरण जाणं हे महाराष्ट्राच्या इतिहासाला, परंपरेला आणि संस्कृतीला शोभणारे नाही. कशाला मग आपल्या शिवछत्रपतींच्या घोषणा देता आणि महाराष्ट्र गीत गाण्याचा फार्स करता ? असो.. पण सबीर भाटिया यांची डॉक्युमेंट्री शेअर केल्यावर तिला इतका प्रचंड प्रतिसाद आला की, वरच्यांच्या पोटात गोळा उत्पन्न होणे आणि आपलं गुपित फुटलं याची भीती निर्माण होणं हे स्वाभाविक होतं. पण ती इतकी तीव्र असावी की मला मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांच्या मार्फत ही डॉक्युमेंट्री काढावी अशी विनंती केली गेली असावी. मुळात मला जे म्हणायचं होतं ते जानेवारी २०२६ च्या सभेत आणि पुन्हा या डॉक्युमेंट्रीला पोस्ट करण्याच्या निमित्ताने केलं गेलं; यातून देशाचं प्रबोधन होणं हाच उद्देश होता आणि आहे ! पण मला आलेली विनंती ही मुंबई पोलीस आयुक्तांची आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलीस हे देशातील सर्वात कार्यक्षम पोलीस दल आहे आणि माझ्या मनात नेहमीच त्यांच्याबद्दल आदर राहिला आहे. अशा मुंबई पोलिसांच्या प्रमुखाने केलेल्या विनंतीचा मान राखतोय इतकंच. म्हणून ही डॉक्युमेंट्रीची पोस्ट मी डिलीट करतोय. बाकी जी आग लागायची ती लागली आहे. जानेवारी २०२६ ला शिवतीर्थावरून मी या देशातील एकाधिकारशाहीच्या विरोधात ठिणगी टाकली तिचा वणवा पेटला आहे. आमचा लढा सुरु आहे. जानेवारी २०२६ ची आमची पोस्ट अजून तिथेच आहे आणि तिथेच राहील.आम्ही शेअर केलेली डॉक्युमेंट्री दुसऱ्यांनी बनवली होती ती पण लोकांपर्यंत पोहचावी हा उद्देश होता जो साध्य झाला. या विषयावर आम्ही केलेली अभ्यासपूर्ण मांडणी ही या निमित्ताने पुन्हा समोर आणतोय. आमच्या जानेवारी २०२६ च्या प्रेझेंटेशनचा भाग परत इथे देतोय. परत एकदा नक्की बघा..— Raj Thackeray (@RajThackeray) October 25, 2026
മുംബൈയിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയില് ഡോക്യുമെൻ്ററിയെക്കുറിച്ച് താക്കറെ സംസാരിച്ചു. ഗൗതം അദാനിയും നരേന്ദ്ര മോദിയും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം എത്രത്തോളം പഴക്കമുള്ളതാണെന്നും, അതിലൂടെ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ ലോകം എങ്ങനെ അദാനിയുടെ കൈപ്പിടിയിലാകുന്നുവെന്നും ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "മുംബൈ പൊലീസും മഹാരാഷ്ട്ര പൊലീസും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായ സേനയാണ്. അവരോട് എനിക്ക് എപ്പോഴും വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട്. അത്തരമൊരു സേനയുടെ തലവൻ നടത്തിയ അഭ്യർഥനയെ ഞാൻ മാനിക്കുകയാണ്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തൻ്റെ വസതിയായ ശിവതീർത്ഥിൽ വെച്ച് അദാനിയും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് താൻ വിഷയം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എം.എൻ.എസ് അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞു. "2026 ജനുവരിയിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്. അത് അവിടെത്തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി മറ്റൊരാൾ തയ്യാറാക്കിയതാണ്. ജനങ്ങളിലേക്ക് വിവരമെത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അത് സാധ്യമാവുകയും ചെയ്തു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
താൻ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് എതിരല്ലെന്നും മറിച്ച് കുത്തകവൽക്കരണത്തിന് എതിരാണെന്നും താക്കറെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "രാജ്യത്തെ പല വ്യവസായികളെയും വലിയ തോതിൽ വളരാൻ പ്രധാനമന്ത്രി സഹായിക്കണമെന്നും, അതുവഴി രാജ്യത്ത് വൻതോതിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും വലിയ സമ്പത്ത് ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും വേണമെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഒരാളെ മാത്രം അമിതമായി പ്രീണിപ്പിക്കുകയും അത് രാജ്യത്തിന് അപകടമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അതിനെ എതിർക്കുന്നു. ഭാവിയിലും ഈ നിലപാട് തുടരും. അതിനാൽ, അദാനിയുടെ കുത്തകയായാലും മറ്റാരുടെയെങ്കിലും കുത്തകയായാലും, അതിനെതിരെ തീർച്ചയായും എതിർപ്പുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
Also Read:പ്രതിരോധ- സാങ്കേതിക- വാണിജ്യ രംഗങ്ങളില് തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം ശക്തമാക്കാന് ഇന്ത്യയും പോളണ്ടും