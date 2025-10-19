'96 ലക്ഷം വ്യാജ വോട്ടർമാർ'; മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വൻ തട്ടിപ്പെന്ന് രാജ് താക്കറെ
Published : October 19, 2025 at 6:50 PM IST
മുംബൈ: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് എതിരെ ഗുരുതര ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര എംഎൻഎസ് (മഹാരാഷ്ട്ര നവനിർമ്മാൺ സേന) പാർട്ടി. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ 96 ലക്ഷം വ്യാജ വോട്ടർമാരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എംഎൻഎസ് പാർട്ടി പ്രസിഡൻ്റ് രാജ് താക്കറെ ആരോപിച്ചു.
മുംബൈയിലെ നെസ്കോ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇന്ന് (ഞായറാഴ്ച) നടന്ന എംഎൻഎസ് ഭാരവാഹികളുടെ യോഗത്തിലാണ് രാജ് താക്കറെ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. “ജൂലൈ 1 ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ സംസ്ഥാനത്തെ വോട്ടർ പട്ടിക മരവിപ്പിച്ചതായി മനസ്സിലായി. അതിനുശേഷം, ഏകദേശം 96 ലക്ഷം (ഏകദേശം 9.6 ദശലക്ഷം) വ്യാജ വോട്ടർമാർ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ചേർന്നു. വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചത്” എന്ന് താക്കറെ പറഞ്ഞു.
മുംബൈ, പൂനെ, നാസിക്, താനെ തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ, ഓരോ നഗരത്തിലും ഏകദേശം എട്ട് മുതൽ എട്ടര ലക്ഷം വരെ വ്യാജ വോട്ടർമാരെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. “എല്ലാ നഗരങ്ങളുടെയും ഗ്രാമങ്ങളുടെയും പട്ടികയിൽ ഈ വ്യാജ പേരുകൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്,” താക്കറെ അവകാശപ്പെടുന്നു.
വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച് ബിജെപിയുടെ പ്രതികരണത്തെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് യോഗത്തിലുടനീളം താക്കറെ സംസാരിച്ചത്. "തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്തിനാണ് ഇത്ര അസ്വസ്ഥരാകുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പ്രതികരിക്കാൻ ഇത്ര ഉത്സുകരാകുന്നത്? തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ താക്കറെ ആരാഞ്ഞു.
വാസ്തവത്തിൽ, ഇന്ന് അധികാര പദവികളിലിരിക്കുന്ന അതേ ആളുകൾ തന്നെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതേ ആശങ്കകൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ഇന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പോലും ഒരിക്കൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വോട്ടർ പട്ടിക പൂർണമായി പരിശോധിക്കുന്നതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തരുതെന്ന് എംഎൻഎസ് നേതാവ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. "എല്ലാം ശരിയാകുന്നതു വരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തരുത് എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം.
വോട്ടർ പട്ടിക ശരിയാക്കാൻ ഇനി ഒരു വർഷം കൂടി എടുത്താലും അതിനോട് തങ്ങൾക്ക് വിയോജിപ്പില്ല. വോട്ടർ പട്ടിക ശരിയാക്കുന്നതുവരെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തരുത്. സ്ഥാനാർഥികളെ വിജയിപ്പിക്കാൻ വ്യാജ വോട്ടർമാരെ ഇറക്കിയതിനാൽ ഭരണ കക്ഷി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിടുക്കത്തിലാണ്" താക്കറെ ആരോപിച്ചു.
