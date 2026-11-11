ഒളിമ്പ്യന്റെ വീട്ടില് കവര്ച്ച; സ്വര്ണ മെഡലുകള് കവര്ന്ന രണ്ടുപേര് പിടിയില്
ഒക്ടോബർ 25 നാണ് എം എം സോമയ്യയും കുടുംബവും കുടകിലെ തറവാട്ടു വീട്ടിലേക്ക് പോയത്. ഒക്ടോബർ 28-ന് തിരികെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് വീടിൻ്റെ പൂട്ട് തകർത്ത് അകത്തുകയറിയ മോഷ്ടാക്കൾ വൻ കവർച്ച നടത്തിയത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്.
Published : November 11, 2026 at 6:31 PM IST
ബെംഗളൂരു: ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീമിൻ്റെ മുൻ നായകനും ഒളിമ്പിക് സ്വർണമെഡൽ ജേതാവുമായ എം.എം. സോമയ്യയുടെ ബെംഗളൂരുവിലെ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് ഒളിമ്പിക് സ്വർണ മെഡലുകളും ആഭരണങ്ങളും കവർന്ന കേസിൽ രണ്ടുപേരെ ബെംഗളൂരു ഇന്ദിരാനഗർ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
നന്ദിനി ലേഔട്ട് സ്വദേശിയായ മാണിക്യ (31), ബനശങ്കരി സ്വദേശിയായ ഭരത് (25) എന്നിവരാണ് പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. ഇവരിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട 8 അന്താരാഷ്ട്ര മെഡലുകളും സ്വർണ-വെള്ളി ആഭരണങ്ങളും ക്യാമറയും പാരമ്പര്യമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കുടക് വാളും (കത്തി) പൊലീസ് പൂർണമായി വീണ്ടെടുത്തു.
ഒക്ടോബർ 25 നാണ് എം എം സോമയ്യയും കുടുംബവും കുടകിലെ തറവാട്ടു വീട്ടിലേക്ക് പോയത്. ഒക്ടോബർ 28-ന് തിരികെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് വീടിൻ്റെ പൂട്ട് തകർത്ത് അകത്തുകയറിയ മോഷ്ടാക്കൾ വൻ കവർച്ച നടത്തിയത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. തുടര്ന്ന് ഇന്ദിരാനഗർ പൊലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച് പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കുകയായിരുന്നു.
പരാതിയിൽ സ്പോർട്സ് മെഡലുകളുടെ വൈകാരിക മൂല്യം ഒഴിവാക്കി ഏകദേശം 3.53 ലക്ഷം രൂപയുടെ വിലമതിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ രാജ്യത്തിന് തന്നെ അഭിമാനമായ 1980 ലെ മോസ്കോ ഒളിമ്പിക്സ് സ്വർണ മെഡൽ, 1982 ലെ ന്യൂഡൽഹി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വെള്ളി മെഡൽ, 1986 ലെ സോൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വെങ്കല മെഡൽ, 1982 ലെ ആംസ്റ്റർഡാം ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി വെങ്കല മെഡൽ തുടങ്ങിയ അമൂല്യ പുരസ്കാരങ്ങൾ കവർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് രാജ്യത്തൊട്ടാകെ വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.
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കേസിൽ സാങ്കേതിക തെളിവുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ രാമനഗരയ്ക്ക് സമീപത്തുവെച്ചാണ് പ്രതികളെ പൊലീസ് സംഘം വളഞ്ഞുപിടികൂടിയത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിലും തെളിവെടുപ്പിലുമാണ് രാജാജിനഗറിലെ ഒരു ഗോൾഡ് കമ്പനിയിൽ വിറ്റ ഒളിമ്പിക് സ്വർണ മെഡലും വെള്ളി മെഡലും ഒസ്കോട്ടെ എച്ച്-ക്രോസിലെ ഒളിപ്പ സങ്കേതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റു മെഡലുകളും ആഭരണങ്ങളും കണ്ടെടുത്തത്.
പൊലീസ് പിടിയിലായ പ്രധാന പ്രതി മാണിക്യ കടുത്ത കുറ്റകൃത്യ പശ്ചാത്തലമുള്ളയാളാണ്. കർണാടകത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമായി 33-ഓളം കവർച്ച കേസുകളിൽ പ്രതിയായ ഇയാളെ കോടതി മൂന്ന് തവണ പ്രഖ്യാപിത കുറ്റവാളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ജയിലിൽ നിന്ന് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ഇയാൾ കൂട്ടാളിയായ ഭരതുമായി ചേർന്ന് പൂട്ടിയിട്ട വീടുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് മോഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു.
ഹ്രസ്വമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ കേസിൻ്റെ ചുരുളഴിച്ച അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ബെംഗളൂരു സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ സീമന്ത് കുമാർ സിങ് 1 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചു. കവർച്ചയിൽ പങ്കാളിയായ മൂന്നാമനായി പൊലീസ് തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.
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