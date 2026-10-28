കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസിന് കനത്ത തിരിച്ചടി; നാല് എംഎല്സി സീറ്റിലും തോല്വി, വാരണാസിയിൽ ബിജെപി തോറ്റു
കർണാടകയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന 4 കൗൺസിൽ സീറ്റുകളിലും ഭരണകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ബിജെപി. വാരണാസി, ആഗ്ര എന്നീ പ്രധാന സീറ്റുകളിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടി വിജയം നേടി.
By PTI
Published : October 28, 2026 at 2:36 PM IST
ലഖ്നൗ,ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും നടന്ന ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഭരണകക്ഷികൾക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലം. കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസ് മത്സരിച്ച നാല് സീറ്റിലും പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബിജെപിക്ക് വാരണാസി, ആഗ്ര അധ്യാപക മണ്ഡലങ്ങൾ നഷ്ടമായി.
കർണാടകയിൽ ഒക്ടോബർ 23ന് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബാലറ്റ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. ബെംഗളൂരു അധ്യാപക മണ്ഡലം, നോർത്ത്-ഈസ്റ്റ് അധ്യാപക മണ്ഡലം, സൗത്ത്-ഈസ്റ്റ് ബിരുദധാരി മണ്ഡലം, വെസ്റ്റ് ബിരുദധാരി മണ്ഡലം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. ബെംഗളൂരു അധ്യാപക മണ്ഡലത്തിലും നോർത്ത്-ഈസ്റ്റ് അധ്യാപക മണ്ഡലത്തിലും ചൊവ്വാഴ്ച ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ മറ്റ് രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടെണ്ണൽ രാത്രി വൈകിയും തുടർന്നു.
ബെംഗളൂരു അധ്യാപക മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സിറ്റിങ് എംഎൽസി പുട്ടണ്ണയെ ജെഡിഎസ് സ്ഥാനാർഥി എ പി രംഗനാഥ് 908 വോട്ടിന് പരാജയപ്പെടുത്തി. രംഗനാഥിന് 10,810 വോട്ടും പുട്ടണ്ണയ്ക്ക് 9,902 വോട്ടും ലഭിച്ചു. 2023ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ജെഡിഎസിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിലേക്ക് ചേക്കേറിയ നേതാവാണ് പുട്ടണ്ണ. ഇരുവരും വൊക്കലിഗ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് എന്നതും മത്സരത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കിയിരുന്നു.
നോർത്ത്-ഈസ്റ്റ് അധ്യാപക മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപിയുടെ സിറ്റിങ് എംഎൽസി ശശിൽ ജി നമോഷി കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ശരണപ്പ മട്ടൂരിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. എഐസിസി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ തട്ടകമായ കലബുറഗി ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയിലെ നമോഷിയുടെ അഞ്ചാം വിജയമാണിത്. 3,297 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് വിജയം, 15,596 വോട്ട് നേടിയപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിക്ക് 12,299 വോട്ടാണ് ലഭിച്ചത്.
സൗത്ത്-ഈസ്റ്റ് ബിരുദധാരി മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി കെ എം സുരേഷ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ശശി ഹുലികുന്തെ മഠിനെ 23,098 വോട്ടിൻ്റെ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി. സുരേഷിന് 66,020 വോട്ടും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിക്ക് 42,922 വോട്ടും ലഭിച്ചു. വെസ്റ്റ് ബിരുദധാരി മണ്ഡലത്തിൽ സിറ്റിങ് ബിജെപി എംഎൽസി എസ് വി ശങ്കനൂർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മോഹൻ ലിംബികായെ 9,323 വോട്ടിന് പരാജയപ്പെടുത്തി, 33,711 വോട്ടാണ് ശങ്കനൂർ നേടിയത്.
നിലവിൽ 75 അംഗ കൗൺസിലിൽ 38 അംഗങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളത്, 24 ബിജെപി, 6 ജെഡിഎസ്, ഒരു സ്വതന്ത്രൻ, ചെയർമാൻ സലീം അഹമ്മദ് എന്നിങ്ങനെയാണ് കക്ഷിനില. സർക്കാർ നാമനിർദേശം ചെയ്യേണ്ട അഞ്ച് സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. ഈ സീറ്റുകൾ നികത്തുന്നതോടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അംഗബലം വർധിക്കുമെന്നതിനാൽ ഇപ്പോഴത്തെ തോൽവി സർക്കാരിൻ്റെ സ്ഥിരതയെ ബാധിക്കില്ലെങ്കിലും 2028ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ബിജെപി-ജെഡിഎസ് സഖ്യത്തിന് വലിയ ധാർമിക വിജയമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയും കെപിസിസി വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റ് ബി കെ ഹരിപ്രസാദും മന്ത്രിമാരും ഉൾപ്പെടെ പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങിയിട്ടും കോൺഗ്രസിന് നേട്ടമുണ്ടാക്കാനായില്ല.
ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ കർണാടക ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ബി വൈ വിജയേന്ദ്ര എൻഡിഎയുടെ വിജയം കോൺഗ്രസിനുള്ള തിരിച്ചടിയാണെന്നും 2028ലേക്കുള്ള സൂചനയാണെന്നും പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിനുള്ള പിന്തുണയാണ് ഫലം തെളിയിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ജെഡിഎസ് നേതാവുമായ എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി വിജയത്തെ സത്യമേവ ജയതേ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു.
അതേസമയം, ഉത്തർപ്രദേശിൽ 11 എംഎൽസി സീറ്റുകളിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി നാല് സീറ്റുകളിലും സമാജ്വാദി പാർട്ടി രണ്ട് സീറ്റുകളിലും വിജയിച്ചു. 2,697 പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി ഒക്ടോബർ 23ന് നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ 55.24 ശതമാനം പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 2027ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള അഭിമാനപ്പോരാട്ടമായാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാണുന്നത്.
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ബിജെപി മീററ്റ് ബിരുദധാരി മണ്ഡലം, മീററ്റ് അധ്യാപക മണ്ഡലം, ലഖ്നൗ അധ്യാപക മണ്ഡലം, ബറേലി-മൊറാദാബാദ് അധ്യാപക മണ്ഡലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിജയിച്ചപ്പോൾ സമാജ്വാദി പാർട്ടി വാരണാസി അധ്യാപക മണ്ഡലവും ആഗ്ര അധ്യാപക മണ്ഡലവും പിടിച്ചെടുത്തു.
ബറേലി-മൊറാദാബാദ് മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി ഹരി സിങ് ധില്ലൺ എസ്പി സ്ഥാനാർത്ഥി ദാനിഷ് അക്തറിനെ 17,676 വോട്ടിന് പരാജയപ്പെടുത്തി. ധില്ലണിന് 21,672 വോട്ടും അക്തറിന് 3,996 വോട്ടും ലഭിച്ചു. മീററ്റിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥികളായ ദിനേശ് കുമാർ ഗോയൽ ബിരുദധാരി മണ്ഡലത്തിലും ശ്രീ ചന്ദ് ശർമ അധ്യാപക മണ്ഡലത്തിലും വിജയിച്ചു.
എന്നാൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് വാരണാസി മണ്ഡലത്തിലെ തോൽവിയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലമായ വാരണാസിയിൽ എസ്പിയുടെ സിറ്റിങ് എംഎൽസി ലാൽ ബിഹാരി യാദവ് ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രമോദ് മിശ്രയെ ഏകദേശം 4,900 വോട്ടിന് പരാജയപ്പെടുത്തി. ആഗ്ര അധ്യാപക മണ്ഡലത്തിൽ എസ്പി സ്ഥാനാർത്ഥി ആകാശ് അഗ്രവാൾ ബിജെപിയുടെ ഹരി കിഷോർ തിവാരിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി.
ആഗ്രയിലെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ വിവാദവും ഉയർന്നു. കുർത്ത കീറിയ നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന ആകാശ് അഗ്രവാളിൻ്റെ വീഡിയോ എസ്പി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ് എക്സിൽ പങ്കുവെച്ചു, സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ആക്രമിച്ചുവെന്നാണ് ആരോപണം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉടൻ നൽകണമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും സുപ്രീംകോടതിയും രാഷ്ട്രപതിയും വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നും അഖിലേഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബിജെപി ആരുടെയും സ്വന്തമല്ലെന്ന് അഗ്രവാൾ സമുദായം തിരിച്ചറിഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അലഹബാദ്-ഝാൻസി ഡിവിഷൻ ബിരുദധാരി സീറ്റിൽ അഞ്ചാം റൗണ്ട് എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എസ്പിയുടെ മാൻസിങ് യാദവ് 27,157 വോട്ടുമായി ബിജെപിയുടെ അശോക് റാത്തോറിനേക്കാൾ 7,648 വോട്ടിന് മുന്നിലാണ്. ഗോരഖ്പൂർ-ഫൈസാബാദ് ഡിവിഷൻ അധ്യാപക മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി ധ്രുവ് കുമാർ ത്രിപാഠി 466 വോട്ടിന് മുന്നിട്ടുനിൽക്കുകയാണ്. ഈ മണ്ഡലത്തിൽ മൗവിലെ ഒരു ബൂത്തിലെ ബാലറ്റ് ബോക്സിൽ ഔദ്യോഗിക കണക്കിനേക്കാൾ 52 വോട്ട് അധികം കണ്ടെത്തിയതിനെച്ചൊല്ലി തർക്കം ഉയർന്നു, പരാതിയെ തുടർന്ന് അയോധ്യ അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ അജയ് സൈനിയെ നീക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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