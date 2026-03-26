ഐപിഎല് : ഓരോ എംഎല്എമാര്ക്കും നാല് വിഐപി ടിക്കറ്റുകള് വീതം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് സര്ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിയമസഭാ സ്പീക്കര്
നഗരത്തിലെ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തില് നടക്കുന്ന മത്സരം കാണാന് വേണ്ടിയാണ് ടിക്കറ്റുകള് ആവശ്യപ്പെട്ടത്
By PTI
Published : March 26, 2026 at 6:45 PM IST
ബെംഗളുരു: എല്ലാ നിയമസഭാ സമാജികര്ക്കും ഐപിഎല് കാണാന് നാല് വിഐപി ടിക്കറ്റുകള് വീതം വേണമെന്ന് സര്ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്പീക്കര് യു ടി ഖാദര്. നഗരത്തിലെ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തില് നടക്കുന്ന മത്സരം കാണാന് വേണ്ടിയാണ് ടിക്കറ്റുകള് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള കെഎസ്സിഎ നിയമസഭാ സമാജികരെ മോശമായാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് എന്ന പാര്ട്ടി നേതാക്കളുടെ പരാതിയെ തുടര്ന്നാണ് ഇത്തരമൊരു ആവശ്യം ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നത്.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആര് അശോക അടക്കമുള്ള നിരവധി സമാജികര് തങ്ങള്ക്ക് ഒരൊറ്റ ടിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് നല്കിയതെന്ന പരാതി ഉയര്ത്തിയിരുന്നു. കളി നടക്കുമ്പോ് ഇവര്ക്ക് ഇരിക്കാന് കൃതൃമായി ഇരിപ്പിടങ്ങള് ഒരുക്കിയിരുന്നില്ലെന്ന പരാതിയും ഉയര്ന്നിരുന്നു. സ്റ്റേഡിയത്തില് സമാജികര്ക്ക് പ്രത്യേക ലോഞ്ച് ഒരുക്കണമെന്നും ചിലര് ആവശ്യമുയര്ത്തി.
ഈ മാസം 28ന് റോയല് ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളുരു സണ്റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദുമായി ഏറ്റുമുട്ടാന് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു ആവശ്യം ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നത്. കര്ണാടക സ്റ്റേറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന് അധികൃതരുമായി താന് ഇക്കാര്യം സംസാരിക്കുമെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാര് വ്യക്തമാക്കി. അടുത്ത നിയമസഭസമ്മേളനത്തില് ഇതിന് മറുപടി നല്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല് മത്സരം 28നാണെന്ന് ഖാദറും ചില സമാജികരും ശ്രദ്ധയില് പെടുത്തിയതോടെ അടിയന്തരമായി തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന് അധികൃതരെ വിളിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. തനിക്ക് അവരില് ചിലരെ പരിചയമുണ്ടെന്നും കെഎസ്സിഎയിലെ വോട്ടവകാശമുള്ള അംഗമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എംഎല്എമാരുടെ ഈ ആവശ്യം തെറ്റല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബെംഗളുരുവിന്റെ വികസനം സംബന്ധിച്ച നിയമസഭയിലെ ചര്ച്ചയ്ക്കിടെയാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉയര്ന്നത്. പൈതൃക വ്യോമയാന സ്ഥാപനമായ ജാക്കൂര് വൈമാനിക പരിശീലന കേന്ദ്രം നിലവിലെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കില് പുതിയ കായിക കേന്ദ്രമോ സ്റ്റേഡിയോ നിര്മ്മിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കണമെന്ന മന്ത്രി കെ ജെ ജോര്ജിന്റെ ഇടപെടലിനെ തുടര്ന്നാണ് ഇത്തരമൊരു ആവശ്യം ഉയര്ന്ന് വന്നത്.
നിര്ദ്ദേശം മന്ത്രി കൃഷ്ണ ബൈര ഗൗഡ തന്നെ എതിര്ത്തതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. സര്ക്കാര് നിര്മ്മാതാക്കള്ക്ക് അനുകൂലമായ നടപടികള് കൈക്കൊള്ളുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ഇക്കാര്യത്തില് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബെംഗളുരുവില് പുതിയ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം നിര്മ്മിക്കുന്നതിന് സ്ഥലപരിമിതി ഉണ്ടോയെന്നായിരുന്നു ബിജെപി അംഗം സി എന് അശ്വന്ത് നാരായണ് ചോദിച്ചത്. ക്രിക്കറ്റ് വാണിജ്യവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അസോസിയേഷന് നല്ല വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നു അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. അവര്ക്ക് സര്ക്കാര് ഭൂമി ആവശ്യമില്ല. സര്ക്കാരിന്റെ അനുമതി മാത്രം മതിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ക്രിക്കറ്റ് നടക്കുന്ന വേളയില് ടിക്കറ്റ് വിതരണം നന്നായി നടക്കുന്നില്ലെന്ന് ആര് അശോക ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നിട്ടും സര്ക്കാര് അവര്ക്ക് സ്റ്റേഡിയം നിര്മ്മിക്കാന് ഭൂമി നല്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിന് സ്ഥലം നല്കിയപ്പോള് പരിശീലനത്തിനായാണ് അത് അനുവദിച്ച്. അവരുടെ പക്കല് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുണ്ട്. എന്നിട്ടും അവരുടെ മുന്നില് ടിക്കറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മള് യാചിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. ഇനി ടിക്കറ്റ് തന്നാലോ അത് നമ്മുടെ പേരിലായിരിക്കും. മകനെയോ ഭാര്യയെയോ അയക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മറ്റ് ചില സമാജികരും ടിക്കറ്റ് നല്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയര്ത്തി.
അഞ്ച് ടിക്കറ്റുകള് വരെ വേണമെന്നായിരുന്നു ചിലരുടെ ആവശ്യം. കരിംചന്തയില് ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെ ടിക്കറ്റിന് ഈടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സര്ക്കാര് 16.32 ഏക്കര് ഭൂമി കേവലം 1600 രൂപ മാസവാടകയ്ക്കാണ് ഇവര്ക്ക് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഒരു കളിക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റിന് ഇവര് രണ്ടായിരം മുതല് മൂവായിരം രൂപ വരെ ഈടാക്കുന്നുമുണ്ട്. അവരെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം. തങ്ങള് സൗജന്യ ടിക്കറ്റുകളല്ല ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതിന് പണം നല്കാന് തയാറാണ്.
എംഎല്എ നേരിട്ട് ചെന്നാല് മാത്രമേ വിഐപി ടിക്കറ്റ് നല്കൂ. അത് കൊണ്ട് തന്നെ മിക്ക എംഎല്എമാരും കളി ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.